Wenn das Haus im Alter zur Belastung wird

Wie Marquardt Immobilien für Wohnkomfort und Lebensqualität sorgt

Ungenutzte Räume, viele Treppenstufen und ein großer Garten, der gepflegt werden muss – Wer im Alter eine Immobilie besitzt, steht vor wachsenden alltäglichen Herausforderungen. Marquardt Immobilien ist der ideale Ansprechpartner, um eine geeignete Lösung zu finden, die das Leben erleichtert.

Im Laufe des Lebens ändern sich immer wieder die Bedürfnisse an die Wohnsituation. In der ersten eigenen Wohnung kam es eher auf die Lage als die Quadratmeterzahl an. Für die Familie wurde dann ein Haus gebaut, das viel Platz bietet und einen großen Garten hat. Doch sind die Kinder ausgezogen, stehen plötzlich die Kinderzimmer leer und im Garten wildert das Unkraut, weil das Bücken schwerer fällt. Es gilt im Lebensverlauf immer wieder zu prüfen, ob die Immobilie noch zu den eigenen Anforderungen passt.

Marquardt Immobilien berät zu altersgerechten Lösungen für ein angenehmes Wohnen. Sind Umbaumaßnahmen im Haus möglich, um es barrierefrei zu machen oder wäre ein Umzug sinnvoller? Wird das Haus dann besser vermietet oder verkauft? Die Immobilienexperten kennen die Sorgen und Fragen, die ältere Hausbesitzer irgendwann bewegen. Sie loten Chancen und Risiken gemeinsam mit ihren Kunden aus, erstellen eine professionelle Wertanalyse, um einen möglichen Verkaufspreis zu ermitteln und helfen damit bei der Entscheidungsfindung, wie es weitergehen soll.

„Wir machen uns gerne für unsere Kunden auf die Suche nach einer altersgerechten Wohnlösung mit Zukunft und kümmern uns gleichzeitig um die perfekten Maßnahmen für das bisherige Eigenheim“, erklärt Sylvia Gairing von Marquardt Immobilien.

Weitere Informationen zu diesem Thema oder auch zu Immobilienbewertung Sindelfingen und Immobilien Maichingen sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

Frau Sylvia Gairing

Spitalgasse 4

71083 Herrenberg

Deutschland

fon ..: 07032 95575-60

fax ..: 07032 95575-61

web ..: https://www.immobilien-marquardt.de/

email : willkommen@immobilien-marquardt.de

Seit 1993 bietet Marquardt BPI Projektentwicklung, Baudienstleistungen und Immobilien in Herrenberg und der gesamten Region Böblingen an und blickt damit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Auf dieser Grundlage setzt sich der Geschäftsbereich von Marquardt Immobilien für den Verkauf von attraktiven Neubau- und Bestandsimmobilien ein.

Die Experten von Marquardt Immobilien unterstützen ihre Kunden mit großem Know-How und einem Rundum-Sorglos-Service vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss, also dem Verkauf einer Immobilie. Dazu stehen die Mitarbeiter von Marquardt Immobilien immer in engem Kontakt mit ihren Kunden und gehen sensibel auf die individuellen Bedürfnisse ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Claudia Proske

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brände durch Elektroinstallationen wirksam vermeiden