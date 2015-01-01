Wenn der Körper Grenzen setzt und warum dann weniger oft mehr hilft

Im neuen E-Book „Wenn der Körper Grenzen setzt“ bricht Dorothea Bautz-John mit dem Optimierungswahn. Ein sanfter Wegweiser für alle, die ihr Nervensystem verstehen wollen, statt es weiter zu bekämpfen

Viele Menschen erleben es irgendwann:

Der Körper funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Erschöpfung, diffuse Beschwerden, anhaltende Schwäche oder das Gefühl, innerlich „abgeschaltet“ zu sein. Medizinische Abklärungen sind oft unauffällig – und dennoch ist klar: So wie bisher geht es nicht weiter.

Genau an diesem Punkt setzt das neue E-Book „Wenn der Körper Grenzen setzt“ von Dorothea Bautz-John an.

Die Autorin Dorothea Bautz-John begleitet seit vielen Jahren Menschen, deren Körper sich zurückgezogen hat – nicht aus Schwäche, sondern aus Schutz. Das Buch ist aus dieser praktischen Arbeit entstanden und richtet sich an Betroffene ebenso wie an Angehörige und Fachpersonen, die verstehen möchten, was hinter chronischer Erschöpfung wirklich steckt.

Nicht noch eine Methode – sondern Einordnung

Das Buch richtet sich an Menschen, die bereits vieles versucht haben: Therapien, Programme, Selbstoptimierung, Aktivierung. Und die dennoch spüren, dass ihr System nicht auf „mehr“ reagiert – sondern auf weniger.

Das E-Book folgt bewusst keinem Aktivierungs- oder Optimierungsansatz. Stattdessen geht es um Einordnung, Orientierung und Entlastung. Viele Leserinnen und Leser kennen den Druck, „endlich wieder funktionieren zu müssen“. Das Buch stellt eine andere Perspektive daneben:

Was, wenn der Körper nicht repariert, sondern verstanden werden will?

Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass chronische Erschöpfungszustände häufig mit einem dauerhaft überlasteten Nervensystem zusammenhängen. Nicht noch mehr Tun, sondern Sicherheit, Langsamkeit und klare Grenzen können erste Schritte zurück in Stabilität sein.

Sicherheit vor Aktivierung:

Ein zentrales Thema des Buches ist die Frage, warum Aktivierung, Druck und ständiges „Dranbleiben“ bei vielen Menschen mit Erschöpfungszuständen nicht helfen – sondern die Situation oft verschärfen.

Dorothea Bautz-John beschreibt, warum das Nervensystem zuerst Sicherheit braucht, bevor Entwicklung überhaupt möglich ist. Und warum das Ignorieren körperlicher Warnsignale langfristig nicht zu Stabilität, sondern zu weiterer Überlastung führt.

Dabei verbindet sie fachliche Erfahrung mit einer klaren, unaufgeregten Sprache – ohne Heilsversprechen, ohne Vereinfachungen.

Für wen dieses Buch gedacht ist:

– für Menschen mit chronischer Erschöpfung, Long-Stress-Zuständen oder psychosomatischen Beschwerden

– Für Angehörige, die besser verstehen möchten, warum „gute Ratschläge“ oft nicht helfen

– Für Therapeut:innen, Berater:innen und Begleitpersonen, die einen sanften, körperorientierten Blick suchen

– Für alle, die spüren: So wie bisher geht es nicht weiter – aber Aktivierung allein ist keine Lösung.

Ein leiser, respektvoller Ton:

Das Buch verzichtet bewusst auf Schuldzuweisungen, schnelle Lösungen oder Versprechen. Stattdessen lädt es zu einem Perspektivwechsel ein: weg vom Funktionieren, hin zum Wahrnehmen. Viele Leser beschreiben das Buch als entlastend, weil es Erfahrungen ernst nimmt, die sonst kaum Platz finden.

„Wenn der Körper Grenzen setzt“ ist kein Motivationsbuch und kein schneller Lösungsratgeber.

Es ist ein stiller, klarer Beitrag in einer Zeit, in der viele Menschen sich selbst überfordern – oft mit den besten Absichten.

Das E-Book lädt dazu ein, den eigenen Körper nicht länger als Gegner zu betrachten, sondern als Verbündeten, der sehr genau weiß, wann es Zeit ist, innezuhalten.

Das E-Book „Wenn der Körper Grenzen setzt“ ist als digitales Buch erhältlich.

Hier geht es zum Buch

Zu Dorothea Bautz-John: Sie begleitet Menschen mit chronischer Erschöpfung und anhaltenden körperlichen Belastungen. Ihre Arbeit richtet sich an Menschen, deren Körper über längere Zeit zu viel getragen hat – körperlich, emotional oder seelisch.

Sie arbeitet in einer sanften, individuellen 1:1-Begleitung mit dem Fokus auf Stabilisierung, Entlastung des Nervensystems und innere Sicherheit.

