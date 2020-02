Wenn der Nachfrost kommt ….

…. informieren Sie die Nachtfrostmelder der Mobeye frühzeitig

Aufgrund des Klimawandels erscheinen Blüten immer früher und häufiger kommt es zu Nachtfrost, der diese Blüten dann negativ beeinträchtigt oder zerstört.

Dieser Frost kann besonders im Frühling (März/Mai) zu Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen führen. Bei Laubbäumen und Weinstöcken steigt mit der Knospenbildung und Blüte im Frühjahr die Frostempfindlichkeit stark an. Ein nicht vorhandener Frostschutz kann eine stark verminderte Qualität und Verzögerungen bei der Blatt- und Fruchtentwicklung in Obstbäumen und Weinstöcken zur Folge haben. Kartoffeln, Bohnen, Zitrusbäume, Erdbeeren usw. sind in den verschiedenen Wachstumsstadien für Frühjahrsfrost anfällig. Daher ist ein wirkungsvoller Frostschutz in vielen Regionen zur Sicherstellung der Ernten und Fruchtqualitäten ein unabdingbares muss. Eine frühzeitige Warnung vor beginnenden Nachtfrost ist ein wichtiger Schritt zum erfolgreichen Schutz.

Genau an diesem Punkt setzen die Mobeye Nachtfrostmelder an.

Die Mobeye Nachtfrostmelder messen kontinuierlich die Außentemperatur und alarmieren bei Erreichen des Grenzwertes. Der Mobeye CM2200X gibt nur einen Alarm aus. Das heisst, das Gerät misst ständig die Temperatur und warnt Sie bei Frost auf dem Mobiltelefon. Das Gerät kommt in einem speziellen Outdoor Gehäuse. Die Alarmmeldung kann ein Telefonanruf und/oder eine SMS sein. So werden Sie auf jeden Fall gewarnt. Der SMS-Text zeigt den gemessenen Temperaturwert. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert wiederholt übersteigt, werden Sie wiederum benachrichtigt.

Der Mobeye ThermoGuard CML2275 bietet dem Anwender wesentlich mehr Möglichkeiten.

Am Gerät können zwei Temperatursensoren angeschlossen werden. Die Grenzwerte für die Temperaturen können für jeden Sensor separat eingestellt werden. Der CML2275 kann die Temperaturwerte auch über ein Internet Portal aufzeichnen. Sobald der Alarmstatus erreicht ist, wird das Diagramm alle paar Minuten aktualisiert. Sie können die protokollierten Werte auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC lesen.

Beide Geräte basieren auf einem batteriebetriebenen GSM-Modul, Anschluß für einen bzw. zwei Digitaltemperatursensoren und zusätzliche Eingänge (NO/NC). Durch das Anschließen

von Geräten oder externen Sensoren kann so noch mehr überwacht werden. Zum Beispiel der Betrieb von Heizungen, Lüftungen oder anderen elektrischen Maschinen. Der mitgelieferte Digitaltemperatursensor ist werkseitig kalibriert und auf ein halbes Grad genau.

Als Zubehör gibt es ein 12VDC 500mA Netzteil und die Möglichkeit das Sensorkabel bis auf 20m maximal zu verlängern.

Der Anschluss an das Mobeye Internet Portal, unter Verwendung der preisgünstigen Multi-Provider Mobeye SIM-Karte, bietet dem Anwender zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel die Programmierung über das Internet. Benachrichtigungen werden an die angelegten Kontakte übertragen durch E-Mail, Telefonanrufe und/oder SMS. Ein „Keep-Alive“ Monitor bietet zusätzliche Sicherheit. Wenn Testnachrichten an das Portal nicht rechtzeitig empfangen werden, erhalten die vorbestimmten Kontakte eine Warnung.

Alle Mobeye Überwachungssysteme können aber auch als Stand-Alone-Geräte mit einer eigenen SIM-Karte verwendet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

Niederlande

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.eu

email : dietmar.bach@mobeye.eu

Das Unternehmen Mobeye ist seit Jahren auf hochwertige GSM/GPRS/3G/4G/LoRa Alarm- und Telemetrie-Technik spezialisiert. Mobeye Produkte zeichnen sich durch Flexibilität bei der Konfiguration, Benutzerfreundlichkeit und extrem niedrigen Batterieverbrauch aus.

Weitere Informationen unter:

Mobeye B.V.

Poeldonkweg 5

5216 JX ’s-Hertogenbosch

Netherlands

www.mobeye.eu

Pressekontakt:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.eu

email : dietmar.bach@mobeye.eu

