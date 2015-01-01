Wenn der vertraute Berater einen Nachfolger hat

Was passiert, wenn der Versicherungsmakler einen Nachfolger hat? Erfahren Sie, wie Kunden von einer professionell geplanten Nachfolge profitieren.

Was bedeutet es für Kunden, wenn ihr Versicherungsmakler einen Nachfolger einsetzt? Ein Blick auf die Kundenperspektive – und warum eine gut geplante Nachfolge vor allem eines schafft: Sicherheit.

Warum die Nachfolge beim Versicherungsmakler für Kunden wichtig ist

Wenn der vertraute Berater einen Nachfolger hat

Viele Versicherungsnehmer haben über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, denselben Ansprechpartner für ihre Verträge. Man kennt sich, man vertraut sich, man hat gemeinsam wichtige Entscheidungen getroffen – von der Familienabsicherung bis zur Altersvorsorge. Erfährt man dann, dass der eigene Makler einen Nachfolger einsetzt, stellt sich für viele Kunden zunächst eine berechtigte Frage: Was ändert sich für mich?

Die gute Nachricht: Bei einer professionell geplanten Nachfolge ändert sich für die Kunden im Idealfall wenig an dem, was zählt – nämlich die Qualität der Betreuung. Die Verträge bleiben bestehen, die Beratungsleistung wird fortgeführt, und der neue Ansprechpartner übernimmt die Verantwortung für die bisherigen Kundenbeziehungen.

Kontinuität als zentrales Versprechen

Eine gut vorbereitete Nachfolge zeichnet sich dadurch aus, dass der bisherige Makler seinen Nachfolger persönlich einführt. Kunden erfahren so aus erster Hand, wer künftig für sie zuständig ist, und können sich ein eigenes Bild machen. Diese persönliche Übergabe schafft eine Basis, auf der sich Vertrauen weiterentwickeln kann, statt von vorne beginnen zu müssen.

Wichtige Aspekte für Kunden sind dabei:

* Ein klar benannter, erreichbarer Ansprechpartner

* Fortführung der bisherigen Servicequalität

* Transparente Information über den Wechsel

* Möglichkeit, Fragen direkt zu klären

Rechtliche Sicherheit bei der Bestandsübertragung

Bei einem sogenannten Bestandsverkauf – also der Übertragung von Kundenverträgen an einen Nachfolger – gelten klare rechtliche Rahmenbedingungen. Kunden werden über die geplante Übertragung informiert und erhalten ein mindestens zweiwöchiges Widerspruchsrecht. Diese Regelung basiert auf dem sogenannten Code of Conduct der deutschen Versicherungswirtschaft und stellt sicher, dass Kunden nicht ohne ihr Wissen den Ansprechpartner wechseln.

Wird stattdessen das gesamte Maklerunternehmen verkauft, bleibt der bestehende Vertrag mit dem Unternehmen unverändert bestehen – lediglich die Eigentümer- oder Geschäftsführung wechselt. Auch hier informieren seriöse Nachfolger ihre Kunden aktiv, um Transparenz zu schaffen, obwohl in diesem Fall kein Widerspruchsrecht erforderlich ist.

Persönliche Betreuung trifft digitale Erreichbarkeit

Moderne Nachfolger verbinden häufig das Beste aus zwei Welten: die persönliche, vertrauensvolle Betreuung, wie sie viele Kunden über Jahre geschätzt haben, mit zeitgemäßen digitalen Angeboten. Das kann bedeuten, dass Kunden weiterhin persönlich beraten werden, gleichzeitig aber auch digital auf ihre Unterlagen zugreifen oder Anliegen unkompliziert per E-Mail oder Online-Formular klären können.

Diese Kombination erhöht die Erreichbarkeit, ohne die persönliche Komponente der Beratung zu verlieren – ein Aspekt, der besonders bei langjährigen Kundenbeziehungen geschätzt wird.

Warum eine professionelle Nachfolge im Interesse der Kunden ist

Eine gut geplante Nachfolge ist letztlich auch ein Zeichen von Verantwortung gegenüber den Kunden. Sie stellt sicher, dass die Betreuung nicht abrupt endet, sondern über Generationen von Beratern hinweg fortgeführt wird. Kunden profitieren von einem Ansprechpartner, der ihre Situation kennt, ihre Verträge versteht und ihre Interessen langfristig im Blick behält – unabhängig davon, wer das Unternehmen im Hintergrund führt.

Ergebnis

Ein Maklerwechsel im Rahmen einer Nachfolge muss für Kunden kein Grund zur Sorge sein. Im Gegenteil: Eine professionell vorbereitete Übergabe schafft Kontinuität, Sicherheit und häufig sogar eine Weiterentwicklung der bisherigen Servicequalität. Entscheidend ist, dass Verkäufer und Nachfolger die Interessen der Kunden von Anfang an in den Mittelpunkt stellen. Mehr Infos gibt es in diesem Video.

Sie möchten wissen, wie eine professionelle Maklernachfolge im Interesse der Kunden gestaltet wird? Der Makler Nachfolger Club e.V. steht für nachhaltige, transparente Übergabeprozesse. Sprechen Sie uns an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Oliver Petersen

Rothenbühlstraße 1

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Deutschland

fon ..: 0171/5249911

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email : petersen@makler-nachfolger-club.de

Der erste deutsche Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

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