  • Wenn die Chefetage schweigt: Warum erfolgreiche Frauen ihre Trauer im Körper verstecken

    Wirtschaftskrise: Spitzenkräfte im Freeze! Junge Witwen in Führung funktionieren top, doch das System blockiert. Dana Heidrich bricht das Tabu mit dem Online-Retreat „Summer Reset“ (3.-5.7.2026).

    BildSie sind zwischen 40 und 60 Jahre alt, stehen mitten im Berufsleben und besetzen verantwortungsvolle Positionen. Doch wenn der Partner stirbt, stehen Top-Performerinnen vor einer unsichtbaren Wand: Im Job müssen sie stabil wirken, für verstaubte Trauer-Klischees ist in der Führungsebene kein Platz. Das Resultat in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche: Ein massiver Verlust an ungenutzter Frauen-Power, weil Leistungsträgerinnen im „funktionalen Freeze“ verharren und stillschweigend ins Abseits rutschen.

    „Schluss mit dem Tabu, dass Trauernde bemitleidet werden wollen. Unternehmen können es sich schlicht nicht mehr leisten, diese Frauen zu verlieren“, sagt die zyprische Auswanderin und ehemalige Berliner Catering-Unternehmerin Dana Heidrich. Mit ihrer Online-Community „Leben 2.0“ revolutioniert sie die klassische Trauerbewältigung. Ihr neuer strategischer Impuls: Das Online-Breathwork-Retreat „Summer Reset“, das vom 3. bis 5. Juli 2026 stattfindet und in Kooperation mit der in Dubai ansässigen Somatics-Expertin Constanze Witzel https://constanzewitzel.de/ geleitet wird.

    Anstatt in therapeutischen Dauerschleifen zu verharren, nutzt das dreitägige Intensiv-Wochenende hocheffektive Körperarbeit und die Methode „Breathplay“. Ziel ist es, das Nervensystem pragmatisch zu regulieren und die Leistungskapazität wieder voll herzustellen – ganz ohne Esoterik-Kitsch, sondern wissenschaftlich fundiert.

    Das Retreat richtet sich an zukunftsorientierte, verwitwete Frauen, die den Neustart aktiv gestalten wollen. Die Anmeldung für die limitierten Plätze inklusive einer physischen Retreat-Box für zu Hause ist ab sofort geöffnet.

    Erfahren Sie mehr über das Programm unter https://www.danaheidrich.com/online-sommer-retreat-2026/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dana Heidrich
    Frau Dana Heidrich
    Farou Avenue 1/101
    7560 Pervolia – Cyprus
    Zypern

    fon ..: 0491759684337
    web ..: https://www.danaheidrich.com/
    email : presse@danaheidrich.com

    Dana Heidrich ist Trauerbegleiterin, Autorin und Gründerin der Online-Community „Leben 2.0“. Sie begleitet verwitwete Frauen dabei, nach dem Tod ihres Partners wieder handlungsfähig, klar und selbstbestimmt ins Leben zurückzufinden.

    Als selbst Betroffene kennt Dana Heidrich die Realität von Trauer aus eigener Erfahrung. Nach dem Verlust ihres Partners baute sie den Blog Danachblog auf, der heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Plattformen rund um moderne Trauerbewältigung zählt. Ihr Ansatz verbindet persönliche Erfahrung mit psychologischem Wissen, gesellschaftlicher Einordnung und klarer Sprache – bewusst fernab von Durchhalteparolen oder spiritueller Verklärung.

    Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage, wie Trauer in ein aktives Leben integriert werden kann: im Berufsalltag, in Beziehungen und im eigenen Selbstbild. Mit ihrer Community, digitalen Kursen, Einzelbegleitungen und Retreats schafft sie Räume, in denen Trauer nicht „therapiert“, sondern verstanden und eingeordnet wird.

    Dana Heidrich richtet sich insbesondere an Frauen zwischen 40 und 60 Jahren, die „mitten im Leben“ nach einem schweren Verlust Verantwortung tragen, arbeiten und funktionieren müssen – und gleichzeitig einen neuen inneren Kompass suchen. Ihre Arbeit steht für eine zeitgemäße Trauerkultur, die Realität anerkennt und Selbstermächtigung fördert.

    Pressekontakt:

    Dana Heidrich
    Frau Dana Heidrich
    Farou Avenue 1/101
    7560 Pervolia – Cyprus

    fon ..: 0491759684337
    email : presse@danaheidrich.com


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