Wenn die Sauce zum Highlight wird – Superfood Sauces sucht Partner zur Herstellung

Bisher sind die Superfood Sauces nur online und in ausgewählten, regionalen Märkten erhältlich. Das wollen die Inhaber nun ändern und arbeiten auf eine großflächige Einführung in Supermärkten hin.

Seit 2018 machen Julian Braniecki und Bianca Clemens ihre Saucen selbst, und diese erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das Paar kommt mittlerweile kaum mehr mit der Produktion hinterher.

Deswegen suchen sie nun nach einem Hersteller und einem Investor, die es ihnen ermöglichen deutlich größere Mengen herzustellen und so große Supermärkte zu beliefern.

Auch bei der Expansion ist ihnen wichtig, dass ihre Saucen etwas Besonderes bleiben.

Denn eigentlich sind selbst die Saucen-Basen schon etwas Besonderes für sich, sie arbeiten nur mit ausgewählten Zutaten in bester Qualität und machen sogar den Senf für die Honig-Senf-Sauce selbst.

Das reicht der gelernten Erzieherin und dem Maschinenbautechniker aber nicht, deshalb entschieden sie sich dazu, sogenannte Superfoods hinzuzufügen. Das sind besonders nahrhafte Lebensmittel, so ist in der Barbecue-Sauce zum Beispiel die Goji-Beere enthalten.

Diese Mischung aus hochwertigen Zutaten und handmade Qualität sollen auch weiterhin Hauptmerkmal der Superfood Sauces sein.

Die Gründer sind sehr stolz auf das StartUp und schwelgen in Erinnerungen:

„Wir haben unsere Saucen auch privat schon immer selbst gemacht, weil wir mit der Qualität der im Handel erhältlichen Produkte nicht zufrieden waren. Deshalb fingen wir an zu experimentieren, und nahmen unsere Ergebnisse mit zu Grillabenden bei Freunden. Die Begeisterung und Nachfrage im privaten Kreis gab aber erst den Anstoß für die Gründung des StarUps.

Nachdem wir uns intensiv mit den Voraussetzungen für die Lebensmittelherstellung auseinandergesetzt hatten – wir haben ja beide etwas völlig anderes gelernt – beschlossen wir dann den Schritt zu wagen.

Angefangen haben wir mit unseren 3 Barbecue-Saucen, aber mittlerweile haben wir unser Sortiment deutlich erweitert und sind sehr zufrieden mit unserer Auswahl. Heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht ständig weiter neue Rezepte entwickeln.

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner Lebensgefährtin bedanken, denn ihre Energie und ihr kritisches Auge auf die Qualität der Saucen haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir jetzt diesen Schritt gehen können.

Bisher sind die Superfood Sauces immer noch Nebenjob für uns, deshalb ist die Produktionsmenge beschränkt. Zurzeit suchen wir intensiv nach Partnern zur Herstellung größerer Mengen, die Nachfrage ist da.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Superfood Sauces

Herr Julian Braniecki

Jungbornstr. 3

47445 Moers

Deutschland

fon ..: 0176/20461494

web ..: http://www.superfood-sauces.de

email : info@superfood-sauces.de

Superfood-Sauces stellt die wohl einzigartigsten BBQ-Soßen her, die es derzeit zu Kaufen gibt, denn sie werden mit Superfoods, wie z.B. der Gojibeere verfeinert.

Neben dieser Einzigartigkeit verzichtet Superfood Sauces bei der Herstellung dieser Premium BBQ-Saucen vollkommen auf die Verwendung von unerwünschten, teils geschmacksverändernden Zusatzstoffen, wie Farb- und Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern oder ähnlichem.

Zur Herstellung der Soßen werden ausschließlich ausgewählte Produkte verwendet.

