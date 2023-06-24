Wenn Frauen leise präsentieren, verlieren sie laut Umsatz

Männer treten im Vertrieb oft mit Halbwissen auf, während Frauen glauben, erst alles perfekt beherrschen zu müssen. Genau diese Haltung nimmt ihnen in der Akquise Wirkung.

Viele selbstständige Frauen haben über Jahre gelernt, ihr Wissen rechtfertigen und beweisen zu müssen. Dieses Muster sitzt tief und zeigt sich genau in Akquise Situationen: Präsentationen kippen in Erklärungen, Nachweise und Absicherungen. Dazu kommt ein zweites Muster, das ebenso wirksam ist. Frauen möchten nicht zu pushy wirken, nicht zu direkt, nicht zu laut, nicht zu fordernd oder zu ehrgeizig – Begriffe, die viele seit Jahrzehnten hören und verinnerlicht haben. Jede dieser Zuschreibungen bremst ihren Auftritt. Das Ergebnis sind Präsentationen, die sich zurücknehmen, obwohl das Angebot stark ist, und Wirkung verlieren, obwohl die Kompetenz klar vorhanden ist.

Parissa Kahvand hilft selbstständigen Frauen, aus diesen Mustern auszusteigen und aus stillen Präsentationen klare Verkaufswerkzeuge zu machen. Denn Akquise scheitert bei Expertinnen selten am Können, sondern an erlernten Haltungen: Zweifeln am eigenen Marktwert und einer tief verankerten Beweislast, die Präsentationen zu vorsichtigen, überladenen Erklärwerken macht.

Kahvand gehört zu den erfahrensten Präsentationsdesignerinnen im deutschsprachigen Raum. Über zwanzig Jahre Erfahrung in Marketing, Design und Vertrieb prägen ihre Arbeit. Präsentationen entstehen bei ihr mit dem Blick einer Designerin und dem Verständnis für Verkaufsprozesse – klar, strukturiert, ohne Druckaufbau und ohne Mechaniken, die viele Frauen bewusst vermeiden.

Zitat Parissa Kahvand:

„Der häufigste Satz, den ich von Frauen höre, ist: Ich möchte nicht zu pushy wirken. Genau in diesem Moment kippt die Präsentation in Beweislast. Frauen zeigen, dass sie fachlich alles können – aber verlieren dabei ihre Wirkung. In der Akquise geht es nicht darum, Beweise zu stapeln, sondern darum, sich selbst klar verkaufen zu können. Das Fachliche zählt, aber der entscheidende Punkt ist die Fähigkeit, das eigene Angebot wirkungsvoll zu präsentieren.“

Ihr Ansatz bleibt eindeutig. Unternehmenspräsentationen sollen Entscheidungen erleichtern, nicht nur Informationen liefern. Viele Frauen zeigen ihr Können, doch sie zeigen selten, warum man gerade sie buchen sollte. Genau dort setzt Kahvand an. Sie entwickelt Sales Geschichten, die Klarheit schaffen, Vertrauen stärken und Angebote greifbar machen.

Mit der PowerPoint-Agentur rauschsinnig in Hamburg begleitet sie Solo Selbstständige und kleine Unternehmen, die sichtbarer werden wollen. Sie bringt Ordnung in komplexe Inhalte, baut Präsentationen, die den Wert einer Dienstleistung verständlich machen, und sorgt dafür, dass aus Gesprächen echte Kundschaft entsteht.

rauschsinnig ist eine spezialisierte Agentur für professionelle Präsentationen, gegründet und geführt von Parissa Kahvand. Die Agentur bietet Full Service von der Konzeption über Storytelling und Sales Struktur bis zum finalen Design in PowerPoint oder Google Slides.

Zu den Leistungen gehören Unternehmenspräsentationen, Sales Präsentationen, Pitch Decks, Produktpräsentationen, Workshopmaterial und interaktive Präsentationen. rauschsinnig arbeitet für Unternehmen, Start-ups, Mittelstand und Freelancer.

Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in Design, Marketing und Vertrieb verbindet die Agentur gestalterische Qualität mit klarer Verkaufslogik und entwickelt Präsentationen, die in Gesprächen Orientierung schaffen und Entscheidungen erleichtern.

