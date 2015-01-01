Wenn Fußbälle zu Kunstwerken werden

Die erste und exklusive Live-Auktion, bei der Kunst, Fußball und Philanthropie zu einem unvergesslichen Abend zugunsten des deutschen Spitzensports verschmelzen.

Das „New Horizon Project“ unterstützt die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit einer außergewöhnlichen Kunstauktion in Frankfurt

Frankfurt, Juni 2026 – Am Vorabend der Fußball-Weltmeisterschaft wird in Frankfurt ein außergewöhnliches Projekt Premiere feiern: 30 exklusive „New Horizon Art Balls Series No.1“ werden zugunsten der Stiftung Deutsche Sporthilfe versteigert.

Jeder Ball ist ein Unikat – gestaltet vom ehemaligen Profifußballer und Künstler Alieu Sawaneh, der den Fußball selbst zur Leinwand macht. Mit Farben, Formen und Emotion verwandelt er das bekannteste Symbol des Sports in ein Kunstwerk mit eigener Geschichte.

Hinter dieser Auktion steckt weit mehr als Kunst. Sie ist der Auftakt des langfristig angelegten „New Horizon Project“ – einer Initiative, die Menschen dazu inspirieren möchte, ihre Grenzen neu zu denken und Horizonte zu erweitern: im Sport, in der Kunst und im Leben.

„Es geht nicht nur darum, Träume zu haben. Es geht darum, den Mut zu finden, ins Handeln zu kommen und alles dafür zu tun, sie Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Alieu Sawaneh. Eine Botschaft, die kaum besser zur Arbeit der Stiftung Deutsche Sporthilfe passen könnte.

Initiator des Projekts ist Dr. Christian Zschocke, Kurator und langjähriger Unterstützer der Sporthilfe. Als Botschafter und Mäzen engagiert er sich seit Jahren ideell und finanziell für die Förderung von Athletinnen und Athleten.

Für ihn geht es um mehr als Förderung: „Sport und Kunst besitzen die Kraft, Menschen zu bewegen, Perspektiven zu verändern und gesellschaftliche Impulse zu setzen.“

Neben der Versteigerung erwartet die Gäste ein inspirierender Abend mit Gesprächen und persönlichen Einblicken in die Welt des Spitzensports.

Sportmoderatorin Marina Failing spricht mit aktiven Athletinnen und Athleten über Leistung, Motivation und den Mut, eigene Grenzen immer wieder neu zu definieren.

Zu den Gästen zählen unter anderem Joshua Tasche, Olympiateilnehmer Mailand Cortina 2026 im Viererbob und Gesamtweltcupsieger 2025 (Zweierbob) sowie Sophia Junk, Bronzemedaillengewinnerin mit der 100m Staffel der Frauen, Paris 2024. Die Sportler werden zudem die ersteigerten Art Balls persönlich signieren und so jedes Objekt zusätzlich zu einem einzigartigen Sammlerstück machen.

Besonders begehrt dürften fünf handsignierte Art Balls werden, die als Highlights der Auktion besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die Art Balls knüpfen zugleich an ein weiteres Projekt von Dr. Christian Zschocke an: das „New Horizon Art Car“, bei dem ein BMW-Klassiker aus dem Jahr 1969 in ein außergewöhnliches Kunstobjekt verwandelt wurde und das bereits im Zentrum der Art Basel in Miami stand. Ziel ist der Aufbau einer kreativen Community, die gesellschaftlichen Wandel durch Kunst, Inspiration und soziale Projekte aktiv mitgestaltet.

Über die Stiftung Deutsche Sporthilfe:

Die Sporthilfe begleitet seit Jahrzehnten Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler auf dem Weg zu Medaillenerfolgen bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei Olympischen und Paralympischen Spielen – insbesondere im Hinblick auf die kommenden Olympischen und Paralympischen Spielen in L.A. 2028 und in den Französischen Alpen 2030. Dabei versteht sich die Sporthilfe als beständige Begleiterin für die Athletinnen und Athleten – vom Anfang bis zum Ende der sportlichen Karriere und darüber hinaus. So unterstützt die Stiftung rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus über 50 verschiedenen Sportarten sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung mit verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athletinnen und Athleten angepasst werden. Damit hat die Sporthilfe als wichtigste Förderungsinstitution in Deutschland maßgeblichen Anteil an bisherigen und zukünftigen olympischen und paralympischen Erfolgen deutscher Athletinnen und Athleten.

Die Veranstaltung

Versteigerung der „New Horizon Art Balls Series No.1“

Opernturm, Frankfurt

Mittwoch, 10. Juni 2026

17:30-20:30 Uhr

Die Auktion wird geleitet von Anja Döbritz vom Kunst- und Auktionshaus Döbritz.

Pressekontakt

Kirsten Paul

E-Mail: kpaul@paul-international.net

Telefon: +49 174 920 9649

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

New Horizon Project

Frau Kirsten Paul

Schmidtgasse 10

61348 Bad Homburg

Deutschland

fon ..: 01749209649

web ..: https://www.art-ball.com

email : kpaul@paul-international.net

Über das New Horizon Project:

Die Art Balls knüpfen zugleich an ein weiteres Projekt von Dr. Christian Zschocke an: das „New Horizon Art Car“, bei dem ein BMW-Klassiker aus dem Jahr 1969 in ein außergewöhnliches Kunstobjekt verwandelt wurde und das bereits im Zentrum der Art Basel in Miami stand. Ziel ist der Aufbau einer kreativen Community, die gesellschaftlichen Wandel durch Kunst, Inspiration und soziale Projekte aktiv mitgestaltet.

Über die Stiftung Deutsche Sporthilfe:

Die Sporthilfe begleitet seit Jahrzehnten Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler auf dem Weg zu Medaillenerfolgen bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei Olympischen und Paralympischen Spielen – insbesondere im Hinblick auf die kommenden Olympischen und Paralympischen Spielen in L.A. 2028 und in den Französischen Alpen 2030. Dabei versteht sich die Sporthilfe als beständige Begleiterin für die Athletinnen und Athleten – vom Anfang bis zum Ende der sportlichen Karriere und darüber hinaus. So unterstützt die Stiftung rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus über 50 verschiedenen Sportarten sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung mit verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athletinnen und Athleten angepasst werden. Damit hat die Sporthilfe als wichtigste Förderungsinstitution in Deutschland maßgeblichen Anteil an bisherigen und zukünftigen olympischen und paralympischen Erfolgen deutscher Athletinnen und Athleten.



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New Horizon Project

Frau Kirsten Paul

Schmidtgasse 10

61348 Bad Homburg

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