Wenn gesellschaftliche Polarisierung Unternehmen verändert (Serie „Zukunft unter Spannung“ Teil 3)

Polarisierung endet nicht an der Bürotür: Digitale Echokammern, politische Spannungen und emotionale Debatten schaffen neue Herausforderungen in Unternehmen – Führungskräfte müssen diese lösen.

Köln, 18. Mai 2026 – Gesellschaftliche Polarisierung beschränkt sich nicht mehr auf soziale Medien, Straßenproteste oder politische Debatten, sondern setzt Führungskräfte unter Druck. Sie müssen unterschiedliche Werte, Weltbilder und Wünsche zusammenbringen, die zunehmend die Zusammenarbeit, Kommunikation und Kultur in Unternehmen beeinflussen. Was früher als ,privat‘ galt, landet heute in Teams, Meetings und damit bei Führungskräften.

Sowohl klare Worte wie auch Konsens lösen den Konflikt nicht

„Viele Organisationen wollten diese Themen mit öffentlichen Statements lösen – meist vorsichtig austariert und für alle konfliktfrei“, sagt Kultur- und Führungsforscher Michael Stuber. „Die Realität ist jedoch stärker: Menschen erleben digitale Echokammern, emotionale Debatten und algorithmisch verstärkte Vereinfachungen – und bringen diese Eindrücke mit in den Arbeitsalltag.“

Forschung bestätigt Spannungen und Spaltung

Studien und Erfahrungen aus Unternehmen zeigen konkrete Folgen für Unternehmen: Das Vertrauen sinkt, Perspektiven verengen sich und konstruktive Zusammenarbeit wird schwieriger. Der aktuelle Edelman Trust Barometer (2026) zeigt: 45 % der Beschäftigten in Deutschland sind weniger engagiert, wenn ihre Führungskraft andere politische Ansichten vertritt als sie selbst; fast ein Drittel (32 %) würde sogar die Abteilung wechseln, um diese Spannung zu verhindern.

Eine neue Herausforderung für Unternehmen und Führungskräfte

„Viele Menschen beginnen Diskussionen ehrlich interessiert – und landen dennoch in Mustern“, erläutert Stuber. Für Organisationen stellen Vereinfachung und Verhärtung handfeste Probleme dar, denn Zusammenarbeit und Produktivität leben von Verständnis, Perspektivenvielfalt und Miteinander, so Stuber. „Führungskräfte haben die neue Aufgabe, Polarisierung zu überbrücken und gemeinsame Verantwortung neu zu gestalten – dafür reichen alte Management-Methoden nicht aus“. Der wichtigste Erfolgsfaktor für Unternehmen besteht nun darin, Spannungen nicht auflösen zu wollen, sondern Vielfalt produktiv zu gestalten – durch Dialog und Einbeziehung.

InfoBox: Mit Polarisierungen konstruktiv umgehen

_Spannungen und der konstruktive Umgang mit ihnen _

Digitale Echokammer & Vereinfachung > Dialoge fördern, die verschiedene Realitäten sichtbar machen

Moralische Aufladung von Diskussionen > Gemeinsame Werte und Verantwortung besprechbar machen

Aktivismus vs. Neutralität > Orientierung geben ohne Andersdenkende auszugrenzen

Zuschreibungen von Eigenschaften zu Menschen oder Gruppen > Individuen differenziert erkennen und Verbindungen herstellen

Polarisierte Debatten zu DEIB oder Nachhaltigkeit > Gemeinsame Interessen und positive Wirkungen herausstellen

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Ungleich Besser Diversity Consulting (Michael Stuber)

Herr Michael Stuber

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