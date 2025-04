Wenn Kunst auf Korken trifft: Handbemalte Rieslingsekt-Flaschen im KIOSK KNALLPINK – Ein Hoch auf Farbe, Freud

Ein Hoch auf das Leben. Ein Hoch auf die Kunst. Und ein Hoch auf jede einzelne Flasche.

München, im April 2025 – Es gibt Dinge, die so schön sind, dass man sie am liebsten nicht nur ansehen, sondern auch feiern möchte. Seit dem 1. April 2025 wird genau das möglich: Mit den neuen, handbemalten Rieslingsekt-Flaschen aus dem charmanten Webshop KIOSK KNALLPINK. Jede Flasche ist nicht nur eine prickelnde Einladung zum Anstoßen – sie ist ein Kunstwerk, ein Statement, ein Stück gelebte Lebensfreude in Farbe getaucht.

KIOSK KNALLPINK – das ist kein gewöhnlicher Online-Shop. Es ist ein digitaler Ort für Schöngeister, ein liebevoll kuratierter Fundus für besondere Dinge jenseits des Alltäglichen. Hier gibt es Kunst in kleinen Dosen, Design mit Augenzwinkern und Geschenke, die Geschichten erzählen. Zwischen Papeterie, verspielten Wohnaccessoires und farbenfrohen Editionen findet sich nun ein neues Highlight: Handbemalte Rieslingsekt-Flaschen, die das Auge genauso betören wie den Gaumen.

Im Inneren jeder Flasche wartet feinperliger Rieslingsekt von www.lapetitemort.love – lebendig, frisch, ein kleines Feuerwerk auf der Zunge. Doch der wahre Zauber liegt außen: Denn jede Flasche wurde von Katja Muggli, Gründerin des Shops und kreative Allrounderin, eigenhändig bemalt. Mit kräftigen Pinselstrichen, floral anmutenden Elementen, grafischen Details und einer ordentlichen Portion Freude an Farbe verwandelt sie jede Flasche in ein echtes Unikat.

Katja Muggli ist Kommunikationsdesignerin, Illustratorin und Visionärin mit einem Faible für das Unkonventionelle. Sie liebt es, Dinge zu verschönern, ihnen Bedeutung zu geben und Alltägliches in Kunst zu verwandeln. Mit ihrem Projekt „KIOSK KNALLPINK“ hat sie einen Ort geschaffen, an dem Kreativität, Kunsthandwerk und Popkultur zusammenkommen. Ihre Flaschenkunst ist Ausdruck dieser Haltung: mutig, bunt, unperfekt perfekt – und garantiert ein Hingucker.

Ob als Geschenk, für den festlich gedeckten Tisch oder als Deko-Objekt, das lange nach dem letzten Glas noch Freude macht – die bemalten Flaschen bringen Persönlichkeit in jeden Raum. Und wer mag, gibt ihnen ein zweites Leben: als Vase, Kerzenhalter oder stilvolles Erinnerungsstück an einen besonderen Moment.

Eine handbemalte Flasche prickelnder Lebensfreude gibt es für 39,90 Euro. Ab einer Bestellung von sechs Flaschen wird das Design auf Wunsch individualisiert – mit Farben, Symbolen oder Beschriftungen nach Maß. So entstehen ganz persönliche Editionen, die nicht nur zu Hochzeiten oder Geburtstagen passen, sondern auch als charmante Kunden- oder Mitarbeitergeschenke bleibenden Eindruck hinterlassen.

Weitere Infos und Bestellungen unter kioskknallpink.com.

Über Katja Muggli:

Katja Muggli ist freischaffende Kommunikationsdesignerin, Illustratorin und Buchgestalterin mit Sitz in München. Seit vielen Jahren begleitet sie Verlage, Autoren und Unternehmen bei der visuellen Umsetzung ihrer Inhalte – mit einem feinen Gespür für Typografie, Gestaltung und Details, die berühren. Ihre Arbeiten reichen von ausdrucksstarken Coverdesigns über liebevoll illustrierte Buchprojekte bis hin zu individuellen Corporate Designs.

Mit KIOSK KNALLPINK hat sie sich einen Herzensort geschaffen: einen bunten Online-Shop für Schönes, Schräges und Selbstgemachtes – mit klarer Haltung und künstlerischer Handschrift. Hier vereint sie ihre Leidenschaft für Gestaltung, Farbe und Lebensfreude auf ganz persönliche Weise. Ob auf Papier, Leinwand oder – wie aktuell – auf handbemalten Rieslingsekt-Flaschen: Katja Muggli macht aus Dingen kleine Kunstwerke mit Charakter.

Mehr über ihre Arbeit unter: www.katjamuggligrafikdesign.de

Kontakt:

Katja Muggli Grafik-Design, Schluderstraße 10, 80634 München

T +49- 1 51-65 10 22 20, E hallo@katjamuggli.de, kioskknallpink.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Pressekontakt:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Moderna präsentiert umfangreiche Forschungsarbeiten zu Infektionskrankheiten beim Weltkongress der ESCMID 2025 Wie wählt man das richtige Pfandleihhaus in der Nähe aus?