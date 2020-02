Wer bin ich und warum? – Der Weg vom „Sein“ zum „Bewusst-Sein“

Der Autor beschreibt in der autobiografischen Geschichte „Wer bin ich und warum?“ sein bisheriges Leben. Sein Fokus liegt auf seiner persönliche Entwicklung, die ihn zur Spiritualität führte.

Die Erzählung beginnt mit der Kindheit und Jugend des Autors. Nach seinem Abitur studierte Günter Ohlig Rechtswissenschaften. Während dieser Zeit erlebt er den gesellschaftlichen Umbruch der 60er und 70er Jahre. Zwar arbeitete er bis zu seiner Rente als Jurist, aber es begleiteten ihn stets Themen aus den Bereichen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Religion sowie Spiritualität. Lange Zeit beschäftigte er sich intensiv mit dem Zen-Buddhismus und ließ sich sogar zum Mönch weihen. Im Jahr 2019 verließ er jedoch seinen knapp 30 Jahre währenden Zen-Weg. Seitdem widmet er sich folgenden, für ihn essentiellen, Lebensfragen: Wo komme ich her? Wo gehe ich mal hin? Und was mache ich in der kurzen Zeitspanne dazwischen mit meinem Leben?

In seiner Autobiografie verbindet Günter Ohlig seine Lebensgeschichte mit dem Thema Spiritualität. Zudem versucht er, Antworten auf die oben genannten Fragen zu finden. Günter Ohlig ist verheiratet und hat zwei Kinder.

„Wer bin ich und warum?" von Günter Ohlig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9803-2 zu bestellen.

