  • Wer EU-Normen kennt, verhandelt besser

    Wuppertal / Zug, März 2026 – Zentralasiatische Investoren scheitern in Europa oft nicht an fehlendem Kapital.

    BildSie scheitern an Normen. Was dagegen hilft, zeigen Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel in ihrem Beitrag im Diplomatic World Magazine, Ausgabe 79.

    Das Problem

    Die EU sucht Partner in Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Investoren aus diesen Ländern suchen Zugang zu europäischen Märkten. Beide Seiten wollen dasselbe – und kommen trotzdem selten zusammen.

    Der Grund: unterschiedliche technische Standards, fremde Rechtssysteme, andere Verhandlungskulturen. Wer die EU-Normen nicht kennt, bekommt keine Genehmigungen. Wer die Verhandlungskultur nicht versteht, verliert das Vertrauen der Partner.

    Der Beitrag

    Petrosyan und Frenzel zeigen: EU-Compliance ist kein Hindernis. Sie ist ein Instrument. Wer die relevanten Standards erfüllt, signalisiert Verlässlichkeit – und gewinnt damit Verhandlungsmacht.

    Der zweite Hebel ist Mediation. Interkulturelle Konflikte lassen sich nicht wegverhandeln. Petrosyan und Frenzel erkennen sie, benennen sie – und bearbeiten sie strukturiert. Dafür moderieren beide neutral durch den Prozess – auf Englisch, mit klaren Protokollen, koordiniert mit den beteiligten Kanzleien.

    Beides zusammen – Compliance und Mediation – verkürzt Transaktionen von Jahren auf Wochen.

    Die Autoren

    Izolda Petrosyan (Dipl. Business Administration) mediiert interkulturelle Konflikte in Geschäftsverhandlungen. Sitz: Zug, Schweiz.

    Dr. Hartmut Frenzel begleitet grenzüberschreitende Transaktionen von der Compliance-Prüfung bis zur Einigung. Sitz: Wuppertal, Deutschland.

    Beide sind akkreditierte Mediatoren der Schweizerischen Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM).

    Ihre Boutique: www.executive-mediation.pro

    Substack: https://executivemediation.substack.com/

    Den Beitrag lesen

    Diplomatic World Magazine, Ausgabe 79, Frühjahr 2026, Seite 170. Das Magazin erscheint vierteljährlich. Herausgeber: Diplomatic World Institute, Brüssel.

    www.yumpu.com/en/document/read/71071753/diplomatic-world-magazine-79/170

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    EXECUTIVE MEDIATION | Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +49-1602912140
    web ..: https://executive-mediation.pro/
    email : info@executive-mediation.pro

    Über Executive Mediation – Firmenportrait

    Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel lösen Wirtschaftskonflikte, die klassische Verfahren nicht lösen. Als Co-Mediatoren arbeiten sie dort, wo juristische Auseinandersetzungen die Führung lähmen, Transaktionen blockieren oder interkulturelle Differenzen Kooperationen verhindern.

    Ihr Angebot gliedert sich in drei Linien:

    Executive Mediation richtet sich an Unternehmen auf C-Level-Ebene. Konflikte kosten dort nicht nur Geld – sie kosten Fokus und operative Handlungsfähigkeit. Petrosyan und Frenzel beenden diesen Zustand: schnell, diskret, rechtssicher.

    Deal Mediation setzt früher an – bevor Streit entsteht. Bei komplexen Verhandlungen, M&A-Transaktionen oder Joint Ventures moderieren beide neutral durch den Prozess. Ziel ist eine tragfähige Einigung, keine Eskalation.

    Cross-Border Mediation deckt internationale Transaktionen ab, bei denen mehrere Jurisdiktionen, Sprachen und Verhandlungskulturen aufeinanderprallen. Typisch: zwei bis acht Wochen bis zum Term-Sheet.

    Beide Mediatoren sind akkreditiert durch die Schweizerische Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM). Dr. Frenzel ist zusätzlich IMI Qualified Mediator, zertifizierter Wirtschaftsmediator der Hochschule Wismar sowie Mitglied der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). Izolda Petrosyan trägt neben der SKWM-Akkreditierung als Mediatorin auch die Zertifizierung als SKWM-Konfliktmanagerin.

    Die Praxis ist in Wuppertal (D) und Zug (CH) ansässig. Mandate werden weltweit bearbeitet.

    Managed in Wuppertal and Zug – Resolved Worldwide.

    www.executive-mediation.pro · www.deal-mediation.pro · www.cross-border-mediation.pro

    Pressekontakt:

    Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal

    fon ..: +49-1602912140
    email : info@executive-mediation.pro


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