-
Wer EU-Normen kennt, verhandelt besser
Wuppertal / Zug, März 2026 – Zentralasiatische Investoren scheitern in Europa oft nicht an fehlendem Kapital.
Sie scheitern an Normen. Was dagegen hilft, zeigen Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel in ihrem Beitrag im Diplomatic World Magazine, Ausgabe 79.
Das Problem
Die EU sucht Partner in Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Investoren aus diesen Ländern suchen Zugang zu europäischen Märkten. Beide Seiten wollen dasselbe – und kommen trotzdem selten zusammen.
Der Grund: unterschiedliche technische Standards, fremde Rechtssysteme, andere Verhandlungskulturen. Wer die EU-Normen nicht kennt, bekommt keine Genehmigungen. Wer die Verhandlungskultur nicht versteht, verliert das Vertrauen der Partner.
Der Beitrag
Petrosyan und Frenzel zeigen: EU-Compliance ist kein Hindernis. Sie ist ein Instrument. Wer die relevanten Standards erfüllt, signalisiert Verlässlichkeit – und gewinnt damit Verhandlungsmacht.
Der zweite Hebel ist Mediation. Interkulturelle Konflikte lassen sich nicht wegverhandeln. Petrosyan und Frenzel erkennen sie, benennen sie – und bearbeiten sie strukturiert. Dafür moderieren beide neutral durch den Prozess – auf Englisch, mit klaren Protokollen, koordiniert mit den beteiligten Kanzleien.
Beides zusammen – Compliance und Mediation – verkürzt Transaktionen von Jahren auf Wochen.
Die Autoren
Izolda Petrosyan (Dipl. Business Administration) mediiert interkulturelle Konflikte in Geschäftsverhandlungen. Sitz: Zug, Schweiz.
Dr. Hartmut Frenzel begleitet grenzüberschreitende Transaktionen von der Compliance-Prüfung bis zur Einigung. Sitz: Wuppertal, Deutschland.
Beide sind akkreditierte Mediatoren der Schweizerischen Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM).
Ihre Boutique: www.executive-mediation.pro
Substack: https://executivemediation.substack.com/
Den Beitrag lesen
Diplomatic World Magazine, Ausgabe 79, Frühjahr 2026, Seite 170. Das Magazin erscheint vierteljährlich. Herausgeber: Diplomatic World Institute, Brüssel.
www.yumpu.com/en/document/read/71071753/diplomatic-world-magazine-79/170
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
EXECUTIVE MEDIATION | Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel
Herr Hartmut Frenzel
Fuhlrottstr. 15
42119 Wuppertal
Deutschland
fon ..: +49-1602912140
web ..: https://executive-mediation.pro/
email : info@executive-mediation.pro
Über Executive Mediation – Firmenportrait
Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel lösen Wirtschaftskonflikte, die klassische Verfahren nicht lösen. Als Co-Mediatoren arbeiten sie dort, wo juristische Auseinandersetzungen die Führung lähmen, Transaktionen blockieren oder interkulturelle Differenzen Kooperationen verhindern.
Ihr Angebot gliedert sich in drei Linien:
Executive Mediation richtet sich an Unternehmen auf C-Level-Ebene. Konflikte kosten dort nicht nur Geld – sie kosten Fokus und operative Handlungsfähigkeit. Petrosyan und Frenzel beenden diesen Zustand: schnell, diskret, rechtssicher.
Deal Mediation setzt früher an – bevor Streit entsteht. Bei komplexen Verhandlungen, M&A-Transaktionen oder Joint Ventures moderieren beide neutral durch den Prozess. Ziel ist eine tragfähige Einigung, keine Eskalation.
Cross-Border Mediation deckt internationale Transaktionen ab, bei denen mehrere Jurisdiktionen, Sprachen und Verhandlungskulturen aufeinanderprallen. Typisch: zwei bis acht Wochen bis zum Term-Sheet.
Beide Mediatoren sind akkreditiert durch die Schweizerische Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM). Dr. Frenzel ist zusätzlich IMI Qualified Mediator, zertifizierter Wirtschaftsmediator der Hochschule Wismar sowie Mitglied der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). Izolda Petrosyan trägt neben der SKWM-Akkreditierung als Mediatorin auch die Zertifizierung als SKWM-Konfliktmanagerin.
Die Praxis ist in Wuppertal (D) und Zug (CH) ansässig. Mandate werden weltweit bearbeitet.
Managed in Wuppertal and Zug – Resolved Worldwide.
www.executive-mediation.pro · www.deal-mediation.pro · www.cross-border-mediation.pro
Pressekontakt:
Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
Herr Hartmut Frenzel
Fuhlrottstr. 15
42119 Wuppertal
fon ..: +49-1602912140
email : info@executive-mediation.proDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Dächer und Flächen prüfen lassen: GreenScout e.V. für wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Flächennutzung Kölner Autorin sagt „Social Media ist das neue Rauchen“ – und ruft zur Bewegung „Quit the Feed!“ auf
Wer EU-Normen kennt, verhandelt besser
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Notrufsystem ohne Internet: Darmstädter Start-up entwickelt unabhängige Lösung
- Darmstädter Unternehmen will Bildungsurlaub in Deutschland neu erfinden
- Hochwertige USM Haller Sideboards, Lowboards für Arztpraxen, Schönheitschirurgen, Anwälte und Notare
- Die Internetdienste Burkart gewinnt AI Excellence Award 2026 im Bereich: Online Marketing
- Aktionsplan für Ausstieg aus Tierversuchen in der Pharmaindustrie
- Schlosshotel Burg Schlitz stärkt sein Profil als Ort der Ruhe, Qualität und gelebten Gastfreundschaft
- So erlebst du Webradio neu mit dem Virtual Radio DJ von RadioMonster.FM
- Universelle Störungsmelder zur Fernüberwachung und Steuerung
- Sicherheit aus der Luft: Spektakuläre Drohnen-Inspektion der Achterbahn im Klotti Park
- 5FSoftware erweitert Login-Seite um dynamischen Slider im Corporate Design
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.