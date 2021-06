Wer fürchtet sich vor Schwarz – Der erste Fall für Oberst Walkner

„Wer fürchtet sich vor Schwarz“ ist der Auftakt einer fesselnden Krimi-Reihe von Nele Falkenstein. Die Autorin widmet sich mit einer sympathischen Ermittlerin brisanten Themen.

Eigentlich ist Schloss Leopoldskron ein wunderschönes und idyllisches Fleckchen Erde. Bis eines Tages im Schlossgarten ein junges Mädchen tot aufgefunden wird. Wer steckt hinter diesem besonders brutalen Mord? Mit dem Fall wird die Salzburger Polizistin Meta Walkner, von allen nur „Die Oberst“ genannt, betraut. Eine große, zu Übergewicht neigende Blondine, die zwar für ihre Strenge bekannt ist, jedoch auch über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügt. An ihrer Seite ermittelt Martin Huber, ihr etwas zu klein geratener aber gut aussehender Assistent.

Als ein weiteres Mädchen Opfer einer Vergewaltigung wird, glauben die Ermittler nicht mehr an eine Einzeltat. Gibt es Verbindungen zu den großen Flüchtlingsströmen in Österreich? Viele Menschen sehen einen Zusammenhang und trauen den fremden Menschen nicht. Doch dann beginnt der Mörder, auch in anderen Städten sein Unwesen zu treiben.

Die österreichische Autorin Nele Falkenstein lebt mit ihrer Familie in Salzburg. Ihr aktueller Krimi ist zugleich ihr Romandebüt.

„Wer fürchtet sich vor Schwarz" von Nele Falkenstein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22712-5 zu bestellen.

