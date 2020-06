Werbung mit Flyern: So erstellen Sie ein ausgezeichnetes Design

Flyer sind das Must-have für jedes Unternehmen, welches seinen Service ausweiten möchte. Sie müssen nicht viel Geld investieren, dennoch haben Flyer eine große Reichweite. Damit Ihr Flyer im Gedächtnis bleibt, wenden Sie sich an Verlagsservice MBH UG. Wir helfen Ihnen bei der perfekten Gestaltung.

Verlagsservice MBH UG – Was ist beim Flyer am wichtigsten?

Am wichtigsten ist, dass Sie Ihre zukünftigen Kunden nicht mit Informationen überhäufen. Besser ist, wenn Sie den Flyer kurz und knackig halten. Wecken Sie das Interesse der Kunden, ohne auf wichtige Daten zu verzichten. Sortieren Sie also vorher aus, was wichtig und unwichtiger ist. Essenziell: Vergessen Sie Ihre Webseite, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nicht, falls Kunden mehr Informationen wünschen. Außerdem sollte immer eine sogenannte "Call to Action" vorhanden sein. Dadurch fordern Sie Kunden auf, etwas zu tun. Beispielsweise Sie anzurufen, im Geschäft vorbeizukommen oder ähnliches. Die Sprache sollte aktiv formuliert sein, wie "Jetzt kaufen!" oder "Rufen Sie an!". Dieses Element müssen Sie richtig einsetzen und positionieren. Entweder kommt die "Call to Action"-Aufforderung am Ende oder Anfang der Werbebotschaft vor.

Befassen Sie sich jetzt mit dem Text, denn jenen lesen Ihre Kunden. Entweder überzeugt der Text oder das Desinteresse wird geweckt. Der Text muss alle wichtigen Informationen enthalten, gut lesbar sein, eine klare Schriftart bieten und auch eine ausreichende Größe besitzen. Außerdem darf kein Fehler im Text vorhanden sein. Daher heißt es: Schreiben, gegenlesen, gegenlesen und noch einmal gegenlesen lassen. Nur so erhalten Sie die beste Qualität in Schriftform. Um Ihren Flyer ein wenig aufzulockern, empfiehlt Ihnen Verlagsservice MBH UG einige Infografiken. Schreiben Sie nicht alles in den Text, sondern arbeiten Sie mit Tabellen, Grafiken, Statistiken und mehr. Das sorgt für zusätzliche Klarheit und Struktur.

Denken Sie aber auch immer daran: Was würde Sie bei einem Flyer ansprechen? Welcher Flyer würde Ihnen zusagen, worauf achten Sie, welche Farben finden Sie angenehm oder welche Themen interessieren Sie überhaupt nicht? Fachmänner sprechen dabei von der "Sicht des Kunden". Zum Abschluss sollten Sie auf Andersartigkeit setzen. Seien Sie nicht wie alle anderen, sondern versuchen Sie etwas Neues. Dadurch fällt der Flyer sofort ins Auge.

Wir helfen Ihnen

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie den perfekten Flyer gestalten, wenden Sie sich an Verlagsservice MBH UG. Wir helfen Ihnen dabei, den Flyer ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen umzusetzen. Selbstverständlich setzt sich Verlagsservice MBH UG mit Ihnen zusammen und bespricht, was wichtig ist. Von der Faltung über die Schriftfarbe bis hin zu den verwendeten Bildern, wir stehen vom Anfang bis Ende zu Ihrer Verfügung.

