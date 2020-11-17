  • Wertpapiergeschäfte eines mit einem Direktor verbundenen Unternehmens

    Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/ -) gibt gemäß den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

    Name Neal John Froneman
    Position Pensionierter Geschäftsführer und CEO
    Datum der Transaktion 30. September 2025
    Wertpapierklasse Stammaktien
    Art der Transaktionen Außerbörsliche Collar-Absicherung über 274.000 Stammaktien
    des Unternehmens mit einem Put-Ausübungspreis von 42,15 R,
    einem Call-Ausübungspreis von 66,40 R und einer Laufzeit
    bis zum 30. September
    2027.
    Art der Beteiligung Direkt wirtschaftlich
    Gesamtwert der Transaktion 11.548.278
    Herr Froneman schloss mit einem Finanzinstitut eine Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung ab, die aus einem
    Darlehensvertrag bestand, der durch eine gleichzeitige Collar-Hedge- und Aktienleihetransaktion besichert war.

    Name Robert van Niekerk
    Position Vorgeschriebener leitender Angestellter (Chief Technical and
    Innovation Officer und Leiter
    Australien)
    Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited
    Art des Interesses Direkt und wirtschaftlich
    Art der Transaktion Verkauf von Aktien über den Markt
    Datum der Transaktion 25. September 2025
    Anzahl der Aktien 310.429
    Wertpapierklasse Stammaktien
    Marktpreis pro Aktie:
    Tiefstkurs – 45,60
    Höchstkurs – R46,45
    Volumengewichteter Durchschnittspreis – R45,67
    Gesamtwert der Transaktion R14.178.655

    Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

    Ende

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

    Ansprechpartner für Investor Relations:
    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
    James Wellsted, Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten
    Tel.: +27 (0) 83 453 4014
    Website: www.sibanyestillwater.com

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Jochen Staiger & Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
    Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater
    YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
    Twitter: twitter.com/SIBSTILL

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

    Sibanye Stillwater Limited
    Incorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06
    Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701
    Issuer code: SSW
    (Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

    Eingetragene Adresse:
    Constantia Office Park
    Bridgeview House Building 11 Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709

    Postanschrift:
    Private Bag X5 Westonaria 1780

    Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

    Website: www.sibanyestillwater.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sibanye Stillwater
    Jochen Staiger
    1 Hospital Street
    1780 Westonaria, Libanon
    Südafrika

    email : info@resource-capital.ch

    Pressekontakt:

    Sibanye Stillwater
    Jochen Staiger
    1 Hospital Street
    1780 Westonaria, Libanon

    email : info@resource-capital.ch


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert.

