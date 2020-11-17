-
Wertpapiergeschäfte eines mit einem Direktor verbundenen Unternehmens
Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/ -) gibt gemäß den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:
Name Neal John Froneman
Position Pensionierter Geschäftsführer und CEO
Datum der Transaktion 30. September 2025
Wertpapierklasse Stammaktien
Art der Transaktionen Außerbörsliche Collar-Absicherung über 274.000 Stammaktien
des Unternehmens mit einem Put-Ausübungspreis von 42,15 R,
einem Call-Ausübungspreis von 66,40 R und einer Laufzeit
bis zum 30. September
2027.
Art der Beteiligung Direkt wirtschaftlich
Gesamtwert der Transaktion 11.548.278
Herr Froneman schloss mit einem Finanzinstitut eine Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung ab, die aus einem
Darlehensvertrag bestand, der durch eine gleichzeitige Collar-Hedge- und Aktienleihetransaktion besichert war.
Name Robert van Niekerk
Position Vorgeschriebener leitender Angestellter (Chief Technical and
Innovation Officer und Leiter
Australien)
Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited
Art des Interesses Direkt und wirtschaftlich
Art der Transaktion Verkauf von Aktien über den Markt
Datum der Transaktion 25. September 2025
Anzahl der Aktien 310.429
Wertpapierklasse Stammaktien
Marktpreis pro Aktie:
Tiefstkurs – 45,60
Höchstkurs – R46,45
Volumengewichteter Durchschnittspreis – R45,67
Gesamtwert der Transaktion R14.178.655
Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.
Ende
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.
Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted, Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten
Tel.: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
Twitter: twitter.com/SIBSTILL
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Incorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06
Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701
Issuer code: SSW
(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)
Eingetragene Adresse:
Constantia Office Park
Bridgeview House Building 11 Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709
Postanschrift:
Private Bag X5 Westonaria 1780
Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sibanye Stillwater
Jochen Staiger
1 Hospital Street
1780 Westonaria, Libanon
Südafrika
email : info@resource-capital.ch
Pressekontakt:
Sibanye Stillwater
Jochen Staiger
1 Hospital Street
1780 Westonaria, Libanon
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Wertpapiergeschäfte eines mit einem Direktor verbundenen Unternehmens
