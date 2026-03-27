  • Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors

    Johannesburg, 1. Juli 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der Notierungsvorschriften der JSE Limited Folgendes bekannt:

    Name R Menell
    Position Nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied
    Unternehmen Sibanye Stillwater Limited
    Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich
    Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt
    Transaktionsdatum 30. Juni 2026
    Anzahl der Aktien 15.000
    Wertpapierklasse Stammaktien
    Marktpreis 35,95 R
    Gesamtwert 539.250 R

    Die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren wurde gemäß den Notierungsvorschriften eingeholt.

    Ende.

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

    Ansprechpartner für Investor Relations:
    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    Website: www.sibanyestillwater.com

    LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
    Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater
    YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
    X: twitter.com/SIBSTILL

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

    Sibanye Stillwater Limited
    Gegründet in der Republik Südafrika
    Registrierungsnummer 2014/243852/06
    Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)
    ISIN – ZAE000259701
    Emittentencode: SSW
    (Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

    Eingetragener Sitz:
    Constantia Office Park
    Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss
    Ecke 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road
    Weltevreden Park 1709

    Postanschrift:
    Private Bag X5 Westonaria 1780

    Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sibanye Stillwater
    Investor Relations
    1 Hospital Street
    1780 Westonaria, Libanon
    Südafrika

    email : ir@sibanyestillwater.com

    Pressekontakt:

    Sibanye Stillwater
    Investor Relations
    1 Hospital Street
    1780 Westonaria, Libanon

    email : ir@sibanyestillwater.com


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