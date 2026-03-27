-
Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors
Johannesburg, 1. Juli 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der Notierungsvorschriften der JSE Limited Folgendes bekannt:
Name R Menell
Position Nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Unternehmen Sibanye Stillwater Limited
Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich
Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt
Transaktionsdatum 30. Juni 2026
Anzahl der Aktien 15.000
Wertpapierklasse Stammaktien
Marktpreis 35,95 R
Gesamtwert 539.250 R
Die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren wurde gemäß den Notierungsvorschriften eingeholt.
Ende.
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.
Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
Website: www.sibanyestillwater.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
X: twitter.com/SIBSTILL
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Gegründet in der Republik Südafrika
Registrierungsnummer 2014/243852/06
Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)
ISIN – ZAE000259701
Emittentencode: SSW
(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)
Eingetragener Sitz:
Constantia Office Park
Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss
Ecke 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road
Weltevreden Park 1709
Postanschrift:
Private Bag X5 Westonaria 1780
Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sibanye Stillwater
Investor Relations
1 Hospital Street
1780 Westonaria, Libanon
Südafrika
email : ir@sibanyestillwater.com
Pressekontakt:
Sibanye Stillwater
Investor Relations
1 Hospital Street
1780 Westonaria, Libanon
email : ir@sibanyestillwater.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
First Mining Gold vor Neubewertung? Springpole-Goldprojekt erhält finale Umweltgenehmigung! Unsichtbare Lecks, sichtbare Gewinne
Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet
- Die EVN setzt neue Wachstumsimpulse
- NFC-Zahlungen im Handel: Warum kontaktloses Bezahlen heute Standard ist
- Unsichtbare Lecks, sichtbare Gewinne
- Wertpapiergeschäfte eines nicht geschäftsführenden Direktors
- First Mining Gold vor Neubewertung? Springpole-Goldprojekt erhält finale Umweltgenehmigung!
- First Mining Gold: Größte Hürde für Goldprojekt Springpole jetzt genommen
- Gold-Kupfer-Expansion in Peru und neue Wachstumsfantasie durch Schweden-Projekte
- Digitalisierung im Inkassozentrum: Moderne Strategien für die Schuldneransprache
- Neues Kölner Maklermodell verbindet KI-gestützte Vermarktung mit Plattform für selbstständige Berater
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.