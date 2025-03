West Point Gold erweitert laufendes Bohrprogramm auf 5.000 m

Vancouver, Kanada – 31. März 2025 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich bekannt zu geben, dass es plant, das aktuelle Reverse-Circulation- (RC)-Bohrprogramm auf seinem Projekt Gold Chain in Arizona zu erweitern. Das Unternehmen hat entschieden, das Programm zu erweitern, da die bis dato verzeichneten erfolgreichen Ergebnisse das Modell weiterhin bestätigen. Das erweiterte Programm wird durch die Einnahmen aus den jüngsten Ausübungen von Warrants finanziert werden. Im Rahmen des erweiterten Programms ist geplant, die Bohrungen in der nördlichen Erweiterung von Tyro fortzusetzen und einen ersten Test des Ziels Frisco Graben abzuschließen.

Höhepunkte der Pressemitteilung:

– Der Frisco Graben ist ein umfassendes, bedecktes epithermales Goldziel mit geringer Sulfidation.

– Der Frisco Graben ist etwa 4 km lang und 1 km breit.

– Das laufende Bohrprogramm wurde von 3.000 m auf 5.000 m erweitert.

– Die Ergebnisse von 2.113 m an abgeschlossenen Bohrungen (13 Bohrlöcher) sind noch ausstehend.

Wir möchten unseren aktuellen Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung danken. Durch die Ausübung ihrer Warrants waren wir in der Lage, das laufende Bohrprogramm bei unserem Projekt Gold Chain in Arizona zu erweitern. Das erweiterte Programm wird es uns ermöglichen, einen ersten Test beim Frisco Graben durchzuführen, der geologische Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Silicon-Merlin von AngloGold aufweist, sagte CEO Quentin Mai.

Ziel Frisco Graben bei Gold Chain

Der Frisco Graben ist ein umfassendes epithermales Goldziel mit geringer Sulfidation beim unternehmenseigenen Projekt Gold Chain in Arizona (Abbildung 4). Der Frisco Graben wird im Südwesten von der Verwerfung Frisco Mine und im Nordosten von der Verwerfung Union Pass begrenzt. Das Zielgebiet ist etwa 4 km lang und 1 km breit.

Der Frisco Graben wird von Strukturen begrenzt, die alterierte Rhyolitherdwalle, Gangdome und damit in Zusammenhang stehende Gänge und Felsschuttbereiche beherbergen, die sich in ein schmales Becken erstrecken, d. h. einen Graben, der mit vulkanischem Tuff und Sedimenten gefüllt ist. Eine starke hydrothermale Alteration entlang des Grabens, insbesondere am Schnittpunkt mit dem Erzgangsystem Tyro (Abbildung 1), spricht für ein verborgenes Potenzial, wie in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 1: Planansicht des Projekts Gold Chain mit der Hauptzone Tyro (mit Bohrungen) und den Standorten der Bohrplattformen für die nordöstliche Erweiterung von Tyro und den Frisco Graben (siehe Abbildung 4 für den Standort innerhalb des breiteren Projekts)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79061/Westpoint_310325_DEPRCOM.001.png

Die bisherigen Probennahmen ergaben keine anomalen Goldwerte im Frisco Graben, was bei einer dampfgetriebenen Alteration zu erwarten wäre. Eine Hyperspektraluntersuchung wurde im Jahr 2020 und eine aeromagnetische Untersuchung im Jahr 2021 abgeschlossen, und geologische Kartierungen des Grabens und darüber hinaus liefern zusätzliche Hinweise auf ein tieferes epithermales Goldsystem (Abbildung 2). Die magnetische Signatur entlang von Abschnitt 7000E, der etwa parallel zum Erzgang Tyro verläuft, zeigt den oberflächennahen Boden des Grabens bei etwa -300 m im Hangenden der Verwerfung Frisco Mine. Der Abschnitt zeigt auch einen Magnetitabbau entlang des Erzgangs Tyro bis etwa -500 m. Unmittelbar unterhalb des Grabens befindet sich eine starke magnetische Ruhezone, die einen felsischen Stock in der Tiefe widerspiegeln könnte.

Abbildung 2: 3D-Modell der magnetischen Suszeptibilität in Abschnitt 7000 durch das Projekt Gold Chain und den Frisco Graben mit Anmerkungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79061/Westpoint_310325_DEPRCOM.002.png

Anmerkung: Anmerkungen von VP of Exploration Rob Johansing. Die geophysikalischen Flugvermessungen wurden von einem externen Vertragspartner und die Interpretation von Simcoe Geoscience Limited durchgeführt.

Die Strukturen, die den Frisco Graben begrenzen, laufen im Nordwesten zu einer Verwerfungszone zusammen, die als Verwerfungszone Union Pass bezeichnet wird (Abbildung 4). Wie bereits in anderen Bereichen beobachtet, beherbergt die Struktur Rhyolitherdwalle und weit verbreitete Quarzerzgänge im Liegenden des Gesteins aus dem Präkambrium und im Rhyolith. Wie auch in anderen Bereichen zu sehen ist, ist das Vulkangestein im Hangenden alteriert, was zusätzliche Ziele für zukünftige Explorationsprogramme bietet.

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Frisco Grabens mit der Siedezone (Erzgang Tyro) im Liegenden des Rhyolitherdwalls (Verwerfung Frisco Mine) und der dampfdominierten Alteration im Hangenden und im Abraum des vulkanischen Abschnitts des Grabens

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79061/Westpoint_310325_DEPRCOM.003.png

Anmerkung: Erstellt von VP of Exploration Rob Johansing.

Abbildung 4: Schürfrechtekarte des Projekts Gold Chain mit Geologie

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79061/Westpoint_310325_DEPRCOM.004.png

Abbildung 5: Explorationsmodell für epithermale Gold-Silber-Erzgangsysteme mit geringer Sulfidation, das die vertikalen Variationen der Quarztexturen, der Struktur, der Alteration und der Geochemie sowie die geschätzten vertikalen Positionen der unterschiedlichen strukturellen Segmente des Erzgangsystems Tyro zeigt. Das Diagramm wurde angepasst von: Buchanan (1980), Hollister (1985), Berger & Eimon (1983), Anaconda Corp. (1983), Guoyi (1992) und Corbett & Leach (1996).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79061/Westpoint_310325_DEPRCOM.005.png

Update des Bohrprogramms

Das Unternehmen hat entschieden, das laufende RC-Bohrprogramm von 3.000 m auf 5.000 m zu erweitern, nachdem die bestehenden Aktionäre ihre Warrants frühzeitig ausgeübt haben. Bis dato wurden im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms 2.450 m gebohrt, wobei die Ergebnisse von 2.113 m (13 Bohrlöcher) noch ausstehend sind.

Der Schwerpunkt des erweiterten Bohrprogramms wird voraussichtlich auf dem Frisco Graben liegen (siehe oben).

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war bisher für alle Phasen der von West Point Gold bei Gold Chain durchgeführten Arbeiten verantwortlich.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. (vormals Gold79 Mines Ltd.) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in vier aussichtsreichen Projekten im Bereich des Walker Lane Trends, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Aaron Paterson, Corporate Communications Manager

Tel: +1 (778) 358-6173

E-Mail: info@westpointgold.com

Bleiben Sie mit uns in Verbindung:

LinkedIn: linkedin.com/company/west-point-gold

X (Twitter): @westpointgoldUS

Facebook: www.facebook.com/Westpointgold/

Webseite: wwww.westpointgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsleitung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des zeitlichen Ablaufs derartiger zukünftiger Ereignisse. Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erteilung von Regierungsgenehmigungen und Finanzierungen, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. Die Möglichkeit, dass künftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Ergebnissen der angrenzenden Konzessionsgebiete und den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; operative Risiken und Gefahren, die dem Bergbau innewohnen (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Betriebsunfälle, Geräteausfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); Metallpreisschwankungen; Umwelt- und behördliche Auflagen; Verfügbarkeit von Genehmigungen, Nichtumwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; schwankende Goldpreise; die Möglichkeit von Ausrüstungsausfällen und -verzögerungen, Überschreitungen der Explorationskosten, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine wirtschaftliche und politische Risiken, Markt- oder Geschäftsbedingungen, behördliche Änderungen, die Rechtzeitigkeit von Regierungs- oder behördlichen Genehmigungen und andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

