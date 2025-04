West Red Lake Gold blickt auf die bisherigen Errungenschaften in der Mine Madsen zurück

9. April 2025 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press

Die Mine Madsen in Ontario, Kanada, nimmt den Betrieb, wie geplant, in wenigen Monaten auf, und West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) blickt auf die Errungenschaften der letzten 22 Monate, die das Projekt so weit gebracht haben, zurück.

Jetzt, da wir Massenproben verarbeiten, Gold produzieren und unseren systematischen Ansatz stärken, der Madsen erfolgreich als eine neue, hochgradige Goldmine in Kanada positionieren wird, ist es Zeit für einen Rückblick darauf, wie West Red Lake seine Ziele erreicht hat, kommentierte Shane Williams, President und CEO. Wir haben eine komplizierte Anlage erworben, die Erfordernisse beurteilt und uns an die Arbeit gemacht. Wir haben uns bestimmte Ziele gesteckt und diese Ziele erreicht. Es war immer unser Plan, Madsen als eine nachhaltige Mine wieder in Betrieb zu nehmen, und mit dem erwarteten Produktionsbeginn in nur wenigen Monaten sind wir auf dem besten Weg, dieses Projekt in nur zwei Jahren vom Kauf zur Produktion zu bringen.

West Red Lake Gold schloss den Kauf der Mine Madsen im Juni 2023 ab. Im Oktober 2023 gab das Unternehmen seine ersten Pläne zur Entwicklung von Madsen und dem nahegelegenen Projekt Rowan bekannt. Im Juni 2024 präzisierte das Unternehmen diese Pläne durch eine Liste von Projekten, die Madsen zur Produktion im Jahr 2025 weiterentwickeln sollten.

Die genannten Betriebsziele und die bisher erreichten Errungenschaften zu den Projekten sind unten aufgeführt.

Im Oktober 2023 genanntes Ziel, präzisiert im Juni 2024: Ausführung von unterirdischen Bohrungen von 39.000 Metern (m) bis Ende 2024.

Errungenschaft: Von Oktober 2023 bis zum 1. Quartal 2025 führte das Unternehmen 88.191 Meter an unterirdischen Bohrungen in Madsen aus. Ungefähr 90 % der Bohrmeter waren Definitionsbohrungen, d. h. Bohrungen in bekannten Ressourcen, um engere Bohrlochabstände zu erzielen und die Zuversicht vor Beginn der Konstruktion der Abbaukammer zu stärken. Enge Bohrlochabstände stärken nicht nur die Zuversicht in die Ressource, sondern erlauben dem Team auch, besonders hochgradige Zonen von Goldmineralisierung zu definieren, die im Ressourcenmodell der Mine möglicherweise nicht vollständig erkennbar waren. Ein perfektes Beispiel hierzu sind die 114,26 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 10,6 m, die vor kurzem aus South Austin veröffentlicht wurden (siehe Pressemeldung vom 26. Februar 2025). Das hochgradige Panel zwischen Ebene 8 und 10 (400 m und 500 m vertikale Tiefe) wurde in der Vergangenheit kaum entwickelt und ist kurzfristig der Fokus für weitere Bohrungen.

Ungefähr 10 % der Bohrmeter konzentrierten sich auf Ziele zur Ressourcenerweiterung, oft mit gutem Erfolg. Die meisten Erweiterungsbohrungen fanden Ende 2023 und Anfang 2024 in North Austin statt. Die ersten guten Ergebnisse beinhalteten 27,15 g/t Au über 10,28 m und 22,31 g/t Au über 8,5 m (siehe Pressemeldung vom 21. November 2023). Weitere Bohrungen in North Austin zur zusätzlichen Erweiterung dieser Zone in die Tiefe sind für das Jahr 2025 geplant.

Im Oktober 2023 genanntes Ziel: Ausführung von 3.200 Bohrmetern zur unterirdischen Entwicklung in Madsen im Jahr 2024.

Errungenschaft: West Red Lake führte 3.065 Bohrmeter zur unterirdischen Entwicklung in Madsen im Jahr 2024 aus. Bisher hat das Unternehmen im Jahr 2025 weitere 1.178 Meter ausgeführt. Diese Meter wurden zusätzlich zur Entwicklung des Verbindungsstollens ausgeführt.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Erstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) zur Wiederaufnahme der Mine Madsen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse war zunächst für November 2024 geplant. Dieser Zeitplan wurde leicht verlängert, um eine weitere Optimierung der Minenplanung zu ermöglichen.

Errungenschaft: Die Ergebnisse der PFS wurden am 7. Januar veröffentlicht. Die PFS validierte die Idee einer Wiederaufnahme der Mine Madsen durch die Generierung starker wirtschaftlicher Ergebnisse, einschließlich eines durchschnittlichen jährlichen freien Cashflows in Höhe von fast 70 Millionen Dollar über 6 volle Produktionsjahre.

West Red Lake beschrieb die PFS als Grundmodell für die Wiederaufnahme der Mine Madsen. Diese Beschreibung beruht auf der konservativen Basis der PFS, besonders auf der Festlegung eines Goldpreises für Reserven von 1.680 USD pro Unze. Wenn alle anderen Änderungsfaktoren gleichbleiben, würde ein höherer Goldpreis in einer größeren Reserve und besseren wirtschaftlichen Bedingungen für die Mine resultieren.

Im Juni 2024 genanntes Ziel, präzisiert im September 2024: Einführung eines Testabbauprogramms zur Bewertung von Langlochabbau- und Versatzabbaumethoden für verschiedene Abbauszenarien unter Tage in Madsen als wichtiger Schritt zur Risikominimierung bei der Wiederaufnahme des Abbaus.

Errungenschaft: Sechs Monate des Testabbaus produzierten erfolgreich die Massenprobe. Das Testabbauprogramm lieferte auch wichtige Erkenntnisse in Bezug auf den sicheren und effizienten Abbau in Madsen, die jetzt internen Bergbaucrews im Betrieb zur Verfügung stehen.

Außerdem stellte das Testabbauprogramm die Fähigkeit, Erz direkt neben historischen Abbaukammern abzubauen, unter Beweis. Ohne dem Nachweis der Abbaufähigkeit bestünde das Risiko, dass das an die alten Abbaukammern angrenzende Erz nicht sicher ist oder den Abbau verwässert. Der Testabbau beinhaltete Sprengungen direkt neben alten Abbaukammern und erwies sich als erfolgreich, da die Abbaukammern unversehrt und altes Versatzmaterial unberührt blieben, was bedeutet, dass der Abbau in dem Gebiet sicher war und die gesprengte Mineralisierung nicht verwässert wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79170/WRLG_090425_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Erz aus Abbaukammer 3 der an der Oberfläche gelagerten Massenprobe.

Im Juni 2024 genanntes Ziel, präzisiert im September 2024: Verwendung eines Testabbauprogramms zur Generierung einer Sammelprobe, um den Abgleich zwischen erwarteter und tatsächlicher Tonnage und Gehalt für die geplanten Abbaukammern zu testen.

Errungenschaft: Ein Massenprobenprogramm mit 6 Abbaukammern und insgesamt mindestens 15.000 Tonnen ist fast abgeschlossen. Derzeit findet ein Abbau in der sechsten Abbaukammer statt. Drei der sechs Abbaukammern wurden in der Mühle Madsen verarbeitet. Unabhängige Experten beobachteten das gesamte Projekt und werden den Wert der Ergebnisse, die die in jeder Abbaukammer erwartete Tonnage und Gehalt (basierend auf dem detaillierten Abbauplan des Unternehmens) mit der tatsächlich gewonnenen Tonnage und Gehalt vergleichen, bestätigen. Das Unternehmen hofft, die Ergebnisse bis Mai zu veröffentlichen.

Im Oktober 2023 genanntes Ziel, präzisiert im Juni 2024: Fertigstellung einer 1.200 Meter langen Förderstrecke zwischen den Ost- und Westportalen der Mine Madsen bis zum 31. März 2025.

Errungenschaft: Der 1.448 Meter lange Verbindungsstollen wurde am 28. März fertiggestellt. Dieser unterirdische Highway, wie ihn Maurice Mostert, Vice President Technical Services, beschreibt, ist ein wichtiger Bestandteil des Unternehmensplans, Material in der Mine Madsen effizient zu transportieren. Dies war das größte Kapitalprojekt für die Wiederaufnahme der Mine Madsen und wurde planmäßig fertiggestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79170/WRLG_090425_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Die Crew der letzten Sprengung im Verbindungsstollen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79170/WRLG_090425_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Der Verbindungsstollen nach der Sprengung. Schutt von der letzten Sprengung liegt noch auf dem Boden und Netze und Schrauben aus dem westlichen Zugang sind von der Ostseite aus sichtbar.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Fertigstellung eines 4 Meter langen Absetzbeckens zur angemessenen Unterstützung des Managements der Bergerückstände.

Errungenschaft: Ein vier Meter langes Absetzbecken wurde am 8. Oktober fertiggestellt. Dieses wichtige Erdbauprojekt wurde planmäßig und budgetgerecht fertiggestellt.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Erwerb und Errichtung eines Camps zur Unterbringung von 100 Mitarbeitern in Madsen.

Errungenschaft: Ein Camp für 114 Personen ging in der Mine Madsen am 18. März in Betrieb. Es bietet Junior Suites, eine Cafeteria, einen Fitnessraum und volle Personalbesetzung.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Installierung einer permanenten primären Brechanlage.

Errungenschaft: Eine permanente primäre Brechanlage ist in der Mine Madsen in Betrieb. Eine Brechanlage der Marke Terex mit einer Nennleistung von 145 Tonnen pro Stunde, weit über die derzeitigen Bedürfnisse in Madsen hinaus, wurde am 5. November 2024 an die Mine geliefert. Die Anlage wurde innerhalb von zwei Wochen in Betrieb genommen.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Erwerb, Installation und Personalbesetzung eines Trockenraums in der Mine zur Unterstützung des Wechsels zwischen den Schichten der Minenarbeiter in einer voll betriebstätigen Mine.

Errungenschaft: Der Trockenraum in der Mine erhielt die Belegungsgenehmigung am 3. April 2025 und heißt jetzt Mitarbeiter willkommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79170/WRLG_090425_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Der Haupttrockenraum für die Belegschaft.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Weitere Entwässerung der Mine.

Errungenschaft: Die Entwässerung hat fast Ebene 17 erreicht, eine Errungenschaft von 70 vertikalen Metern seit Beginn der Entwässerung im Herbst 2023. Die Ebene 17 in der Mine Madsen war seit 1972 nicht trocken. Die Entwässerung bis zu dieser Ebene und darüber hinaus ermöglicht es dem Unternehmen, den Zugang zu Ebenen in großen vielversprechenden Bereichen der Resource in Vorbereitung auf Definitionsbohrungen, Abbau und Exploration in tieferen Gebieten der Mine mit nachgewiesener Erweiterung von Gehalt und Tonnage zu entwickeln.

Im Juni 2024 genanntes Ziel: Installation von zwei Verdunstungsventilatoren, die 2.000 Kubikmeter Wasser pro Tag verarbeiten können, um die Kapazität der Wasserverarbeitung in der Mine zu erweitern.

Errungenschaft: Zwei Verdunstungsventilatoren wurden installiert und im Sommer 2024 in Betrieb genommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79170/WRLG_090425_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Zwei Verdunstungsventilatoren im Betrieb über dem Klärbecken der Mine Madsen

Im Oktober 2023 genanntes Ziel: Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Rowan bis zum 4. Quartal 2023.

Errungenschaft: Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Rowan wurde im März 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen erstellt derzeit eine Scoping-Studie zur Bewertung des Potenzials für ein Szenario der direkten Erzverschiffung (DSO) in Rowan.

Im Oktober 2023 genanntes Ziel: Wiederaufnahme der Mine Madsen im Jahr 2025.

Errungenschaft: Die Mühle läuft reibungslos, Definitionsbohrungen und Minendesign haben mehr als 15 Monate an abbaubereiter Tonnage umrissen, der Verbindungsstollen ist fertiggestellt, die Bergbaucrews arbeiten effektiv, die Entwicklungscrews bereiten Zugang zu allen erforderlichen Abbaugebieten vor, die Personalbesetzung ist auf dem erforderten Niveau, die Wartung funktioniert gut und die Abraumhalden sind angelegt. Damit wird die Mine Madsen planmäßig im 2. Halbjahr 2025 den Betrieb aufnehmen.

Weitere Errungenschaften

West Red Lake erwarb 19 wichtige Ausstattungsanlagen zum Abbaubetrieb unter Tage zu einem Preis von 5,7 Millionen Dollar und nahm diese in Betrieb. Das Rollmaterial vor Ort ist ausreichend für den Betriebsbeginn.

Das Unternehmen führte ein neues System zur Planung von Unternehmensressourcen (Enterprise Resource Planning, ERP) ein. Ein ERP-System ist das Rückgrat für Ausgabenentscheidungen und die Verfolgung eines komplexen Betriebs wie einer Mine. Ein derartiges System reicht in alle wichtigen Aspekte der Mine: Wartungsplanung, Beschaffung, Personalplanung, Kapital-Projektmanagement, usw. Ein geeignetes ERP-System ist für den reibungslosen Ablauf des Minenbetriebs unerlässlich. Das Unternehmen widmete daher der Prüfung, Einführung und dem Personaltraining eines robusten neuen Systems viel Zeit und Mühe.

Die Mine Madsen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Der Aufbau einer derart großen Belegschaft über alle Positionen mit den geeigneten Fähigkeiten ist eine Herausforderung. West Red Lake freut sich, diese Herausforderung in den letzten 18 Monaten aktiven Minenbetriebs gemeistert zu haben. Das Unternehmen ist zuversichtlich, ein kompetentes Team aufgebaut zu haben, das den Betrieb in Madsen gestaltet.

West Red Lake widmete sich der Entwicklung robuster Sicherheitssysteme und einer starken Sicherheitskultur in Madsen mit viel Mühe. Im Jahr 2024 verzeichnete die Mine eine berichtbare Inzidenzrate von 1,0, im Gegensatz zum Bergbaudurchschnitt in Ontario von 4,53. Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, starke Sicherheitsmethoden in Madsen täglich aufrechtzuerhalten.

Die Wiederaufnahme der Mine Madsen als nachhaltiger, effizienter Betrieb erforderte eine Vielzahl von Projekten, erläuterte Herr Williams. Ich bin stolz darauf, dass wir jedes genannte Projekt planmäßig oder fast planmäßig erledigt haben, und dabei andere Erfordernisse wie Personalbesetzung der Mine und Finanzierungssicherung erfüllten. All diese Anstrengungen haben dazu beigetragen, dass Madsen im 2. Halbjahr 2025 in Betrieb gehen wird, planmäßig, wie wir von Anfang an gesagt haben.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen – Rowan, Mount Jamie und Red Summit – umfasst.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79170/WRLG_090425_DEPRcom.006.png

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter www.westredlakegold.com

