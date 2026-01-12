West Red Lake Gold veröffentlicht Video zur kommerziellen Produktion bei der Mine Madsen

22. Januar 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold, WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQX: WRLGF) freut sich, ein Video zur Feier der Aufnahme der kommerziellen Produktion bei der Mine Madsen zu präsentieren.

West Red Lake Gold hat die Mine Madsen im Juni 2023 erworben. Nach umfangreichen Bohrungen, mehreren Investitionsprojekten an der Oberfläche und unter Tage, einer neuen vorläufigen Machbarkeitsstudie, der Einstellung und Schulung von mittlerweile insgesamt 280 Mitarbeitern, einem Testabbau- und Massenprobenahmeprogramm, das den technischen Ansatz des Unternehmens bestätigte, sowie der Wiederaufnahme und dem Hochfahren des Betriebs hat West Red Lake Gold die kommerzielle Produktion bei der Mine per 1. Januar 2026 aufgenommen.

Mit diesem Video möchten wir den Meilenstein der kommerziellen Produktion feiern und den Prozess präsentieren, der diese Mine antreibt, sagte President und CEO Shane Williams. Engagierte Mitarbeiter, die einen klar definierten Prozess ausführen, sind die Basis für eine erfolgreiche Mine, und ich bin stolz auf die Menschen bei Madsen und den Prozess, den wir entwickelt haben, um diese Mine zuverlässig zu betreiben und ihren Wert zu erschließen.

Um das Video anzusehen, klicken Sie HIER.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für die Exploration des Projekts West Red Lake, sowie von Hayley Halsall-Whitney, P.Eng., Vice President of Operations von West Red Lake Gold und qualifizierte Sachverständige für technische Belange des Projekts West Red Lake gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seiner Vorzeigegoldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst aussichtsreichen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario liegt. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG ist zudem Eigentümer des Projekts Rowan in Red Lake, das eine kleine, hochgradige Lagerstätte beherbergt, die West Red Lake Gold zur Produktionsreife weiterentwickeln will.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen dargestellten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, Marktvolatilität, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

