Westminster Resources Ltd. identifiziert den Ursprung der Kupfermineralisierung in Mostazal

24. März 2021 – Westminster Resources Ltd. (WMR oder Westminster oder das Unternehmen) freut sich, eine systematische Prüfung aller früheren Explorationsarbeiten in Mostazal bekanntzugeben. Die Gold-Silber-Konzession Mostazal liegt in der Atacama-Wüste in Chile, 80 Kilometer nordöstlich von Copiapo, 30 Kilometer östlich von Inca de Oro. Die Konzession besteht aus acht Explorationslizenzen über etwa 16 Quadratkilometer in Chiles bedeutendstem Kupfer-Porphyr-Gürtel entlang des Verwerfungssystems Domeyko.

Das Unternehmen prüft insbesondere Daten aus dem von einem früheren Betreiber in Mostazal durchgeführten Explorationsprogramm 2012 – 2013. Dieses Programm umfasst geophysikalische und geochemische Untersuchungen, die mit der Hauptzielsetzung, die Ausdehnung und Ränder eines 4 km x 2,5 km großen, nord-südlich verlaufenden Gürtels mit Ausbissen von Kupfermineralisierung und verbundenen geochemischen Gesteinsanomalien abzugrenzen, durchgeführt wurden.

Jason Cubitt, President und CEO von Westminster erklärt: Mineralisierung an der Oberfläche ist ein zuverlässiges Zeichen für die Ausdehnung eines verborgenen Kupfer-Porphyr-Systems, einschließlich des typischen Alterierungs-Halos, einer Reihe von Kupfersulfiden und verbundener Anzeigeelemente, die man zu finden erwartet. Herr Cubitt fährt fort: Es ist sehr ermutigend, geophysikalische Modellierung von Strukturen wesentlicher Größe in der Tiefe unterhalb bekannter Kupfermineralisierung an der Oberfläche zu sehen.

Die vorläufige Interpretation der geophysikalischen Daten zeigt an, dass ein Großteil der bekannten Mineralisierung an der Oberfläche eng mit vier tiefverwurzelten magnetischen Anomalien verbunden ist. Anomalie A (Abbildung 1) tritt am östlichen Rand im nördlichen Rasterbereich auf und stimmt mit Mineralisierung und Kleinbergbauarbeiten überein. Zwei weitere Anomalien, B und C sind Teil einer großen kreisförmigen Struktur im mittleren Rasterbereich, und beide sind eng mit bekannter Mineralisierung verbunden. Die vierte hochmagnetische Anomalie D liegt im südlichen Rasterbereich und ist im Süden offen. Diese vier Anomalien gelten als die wichtigsten Zielgebiete weiterer Exploration in Mostazal, die sowohl auf schichtgebundene Mineralisierung des Manto-Typs als auch Porphyr-Modellierung in der Tiefe ausgerichtet sein wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57480/WMR_20210324_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte historischer magnetischer Bodenuntersuchungen, Kupferprojekt Mostazal, Chile.

Die zentralen magnetischen Anomalien bilden eine kreisförmige Struktur mit einem Durchmesser von etwa 1, 6 Kilometern. Dieses magnetische Hoch besteht aus zwei starken Lappen im westlichen und östlichen Rasterbereich. Aufgrund der Tatsache, dass das Raster hauptsächlich als Andesit kartiert ist, kann die kreisförmige Gestalt des zentralen magnetischen Hochs auf Magnetit-Einlagerungen in der hydrothermalen Alterierung hindeuten. Eine bekannte Kupfermineralisierung tritt in dem magnetischen Hoch, besonders in den beiden Lappen, auf. Es besteht eine auffällige Korrelation zwischen der bekannten Mineralisierung und den beiden magnetischen Hochs, bemerkte Joe Jordan im geophysikalischen Bericht zu Mostazal vom September 2012.

Das Unternehmen hat Kit Campbell von Campbell & Walker Geophysics Ltd. mit der Überprüfung geophysikalischer Daten und der Datenbank zu historischen Bohrlöchern beauftragt. Die Ergebnisse werden in die Geologie-Software Leapfrog zur Erstellung eines aktualisierten dreidimensionalen Modells des Untersuchungsbereichs eingegeben werden.

Die in den Jahren 2012 – 2013 durchgeführten Flachbohrarbeiten definierten ein nicht kontinuierliches stratifiziertes Mineralisierungssystem von Kupfer und Silber in Porphyr-Andesit mit hydrothermaler Alterierung von Chlorit-Epidot-Serizit und Verkieselung. Mit Chalkosin gemischte Mineralisierung von Kupferoxiden wird ab der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 40 bis 50 Metern beobachtet. Weiter in der Tiefe werden hauptsächlich Chalkosin und lokaler Bornit sowie Chalkopyrit beobachtet. Kupferminerale bestehen aus einer Oxidphase (Malachit, Chrysokoll und geringem Atacamit und Azurit) und einer Sulfidphase (Chalkosin, geringer Bornit). Weiß-graues Chalkosin ist das dominante Kupfersulfid-Mineral.

Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

