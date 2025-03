Westward Gold gibt nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit Lead Order von 1 Mio. $ von Crescat Capital LLC bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER PUBLIKATION, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN USA ODER ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 19. März 2025 / IRW-Press / Westward Gold Inc. (CSE: WG, OTCQB: WGLIF, FWB: IM50) (Westward oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu 32.500.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,08 CAD pro Einheit abzuschließen, wodurch das Unternehmen Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt bis zu 2.600.000 CAD erzielt. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen freut sich auch, seinen neuesten strategischen Aktionär, Crescat Capital LLC (Crescat), willkommen zu heißen, der 12.500.000 Einheiten (Bruttoeinnahmen von 1.000.000 $) zeichnen wird, wobei die Option besteht, die Beteiligung auf bis zu 18.750.000 Einheiten (Bruttoeinnahmen von 1.500.000 $) zu erhöhen. Crescat wird die Zeichnung über Crescat Portfolio Management LLC im Namen seiner fünf (5) Pooled Investment Funds durchführen.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden in erster Linie für (i) Bohrungen im Vorzeigekonzessionsgebiet von Westward, Toiyabe Hills in Nevada, wo ein 5.000 m umfassendes Programm mit bis zu zehn Bohrlöchern geplant ist, um den unternehmenseigenen Campfire Target Complex zu erproben (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2025), sowie (ii) zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken verwendet werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich jener der Canadian Securities Exchange (die CSE). Die Stammaktien und Warrants, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. An qualifizierte Parteien könnten gemäß den Richtlinien der CSE auch bestimmte Vermittlungsgebühren bezahlt werden.

Das Angebot wird nicht zur Schaffung einer neuen Kontrollperson des Unternehmens (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) führen, da die Warrants nicht ausgeübt werden können, wenn eine solche Ausübung dazu führen würde, dass der Inhaber zusammen mit einer Person oder einem Unternehmen, die gemeinsam oder in Absprache mit dem Inhaber handeln, 20 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen oder die Kontrolle darüber ausüben.

Bestimmte Insider des Unternehmens beabsichtigen, im Rahmen des Angebots Einheiten zu erwerben. Die Beteiligung solcher Insider am Angebot stellt gemäß den Definitionen von Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei dar. Es ist davon auszugehen, dass eine solche Beteiligung von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen ist, da weder der voraussichtliche Marktwert der von den Insidern gezeichneten Einheiten, noch die von diesen Insidern zu zahlende Vergütung für die Einheiten 25 % der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen oder zugunsten von US-amerikanischen Staatsbürgern ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung soll nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in den USA oder in anderen Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.

Über Westward Gold

Westward Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des konsolidierten Projekts Toiyabe Hills im Bereich Cortez Hills in Lander County (Nevada) sowie der Projekte Coyote und Rossi entlang des Carlin Trend in Elko County (Nevada) gerichtet ist. Das Unternehmen bewertet von Zeit zu Zeit möglicherweise auch den Erwerb anderer Mineralexplorationsprojekte und -gelegenheiten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Andrew Nelson

Chief Financial Officer

Westward Gold Inc.

+1 (604) 828-7027

andrew@westwardgold.com

www.westwardgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält oder verweist auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie erwarten, glauben, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell, auf Kurs, prognostizieren, Budget, Ziel, Ausblick, fortsetzen, planen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. die negative Konnotation solcher Begriffe.

Solche Aussagen umfassen unter anderem Informationen über Strategien, Pläne oder zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistungen, wie z.B. die Expansionspläne des Unternehmens, Zeitpläne für Projekte, erwartete Bohrziele und andere Aussagen, die die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Pläne und Leistungen zum Ausdruck bringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Bedarf an zusätzlichem Kapital durch das Unternehmen mittels Finanzierungen und das Risiko, dass diese Mittel nicht aufgebracht werden können; den spekulativen Charakter der Exploration und das Explorationsstadium der Konzessionsgebiete des Unternehmens; die Auswirkungen von Änderungen der Rohstoffpreise; das regulatorische Risiko, dass die Erschließung der wesentlichen Konzessionsgebiete des Unternehmens aus sozialen, ökologischen oder anderen Gründen nicht akzeptabel ist; die Verfügbarkeit von Ausrüstung (einschließlich Bohrgeräte) und Personal zur Durchführung von Arbeitsprogrammen; die Erwartung, dass jede Arbeitsphase innerhalb des erwarteten Zeitrahmens abgeschlossen wird; die Erwartung, dass sich die aktuellen geologischen Modelle und Interpretationen als richtig erweisen; die Erwartung, dass die Ergebnisse der laufenden Arbeitsprogramme zu einer Änderung der Explorationsprioritäten führen können; und die Erwartung, dass die Bemühungen und Fähigkeiten des leitenden Managementteams berücksichtigt werden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Diese und andere Faktoren können das Unternehmen dazu veranlassen, seine Explorations- und Arbeitsprogramme zu ändern, mit Arbeitsprogrammen nicht fortzufahren oder den Zeitplan oder die Reihenfolge der geplanten Arbeitsprogramme zu ändern. Zusätzliche Risikofaktoren und Details zu den Risikofaktoren, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, die Erwartungen zu erfüllen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt wurden, sind in der jüngsten Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens unter Risks and Uncertainties dargelegt, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder falls andere Ereignisse eintreten, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Westward Gold Inc.

Raymond Harari

700 -1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : rdh@canaliscapital.com

Pressekontakt:

Westward Gold Inc.

Raymond Harari

700 -1090 West Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : rdh@canaliscapital.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sing ein Lied – der neue Radioschlager von Andy UniDoc gibt Kaufvereinbarung zum Erwerb der Software AGNES Connect von AMD Telemedicine bekannt