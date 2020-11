„When you look good, you feel good“ Kosmetikstudio Timeless Cosmetics

Kosmetikstudio Timeless Cosmetics in der Schillerstr. 38, Bremerhaven.

„When you look good, you feel good“. Von Wimpernverlängerung bis dauerhafte Haarentfernung.

+++ Wohlfühl-Tipp +++

Jaqueline Kobold heißt euch herzlich willkommen in Ihrem neuen Kosmetikstudio Timeless Cosmetics in der Schillerstr. 38, Bremerhaven. Ihre Devise lautet „When you look good, you feel good“.

So bietet Timeless Cosmetics ein weitreichendes Angebot an verschiedenen Behandlungen:

Permanent Make – Up

Waxing

IPL Haarentfernung (Laser)

Kosmetische Zahnaufhellung

Microneedling

Gesichtsbehandlung

Fruchtsäurepeeling

Maniküre

Pediküre

Wimpernverlängerung

Wimpernlifting

Browlifting

Nageldesign

Mesogun (Fett-weg-Spritze)

Hyaluron Pen

Plasma Pen

Henna-Freckless

Neben dem breiten Angebot im Kosmetischen Bereich liegt ein großer Schwerpunkt auf kosmetischen Schulungen für andere Kosmetikerin oder Damen und Herren die sich gerne in dieser Branche selbständig machen möchten.

Hierbei setzt Das Kosmetikstudio nicht nur auf Schulungen direkt vor Ort sondern bietet diese auch als online Schulung Deutschland weit an. Entscheidet sich der Kunde oder die Kundin für eine online Schulung bekommt sie/er sehr ausführliche Schulungsunterlagen, Einverständniserklärungen, Infoblätter sowie zwei verschiedene Schulungsvideos. Ein Theorie Video in dem die Theorie erläutert wird und ein zweites Praxisvideo in dem die komplette Praktische Anwendung an einem echten Kunden gefilmt wurde. Natürlich erhalten die Kunden ebenfalls zusätzliche Tipps und Tricks. Auch für nachträglich aufkommende Fragen ist gesorgt. Jeder Kunde hat die Möglichkeit sich mit einer der geschulten Kosmetikerin von Timeless Cosmetics zu unterhalten. Hierbei haben die Kunden und Kundin die freie Wahl ob sie dies per Whatsapp, Email oder auch telefonisch machen möchten.

Desweiteren bietet Timeless Cosmetics in allen geschulten Bereichen sämtliches Material sowie auch benötigte Geräte zum kauf an. So haben die neu geschulten Kosmetiker die Möglichkeit alles aus einer Hand zu bekommen.

Gearbeitet wird ausschließlich mit ausgewählten Produkten sowie auch mit der gleichnamigen (TimelessCosmetics) Eigenmarke. Auch Ausbildungen in vielen kosmetischen Bereichen sind im Kosmetikstudio aber auch Online möglich.

Nähere Informationen dazu findet ihr auf https://www.timelesscosmetics.shop/. Oder ihr macht euch vor Ort selbst ein Bild. Jaqueline Kobold freut sich auf euch! Unter 0471-41883449 oder 0176 55219910 könnt ihr direkt einen Termin vereinbaren. ?

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Timeless Cosmetics

Herr Jaqueline Kobold

Schillerstr. 38

27570 Bremerhaven

Deutschland

fon ..: 0176/55219910

web ..: http://www.timelesscosmetics.shop

email : Jako@Timelesscosmetics.de

Timeless Cosmetics Kosmetikstudio in Bremerhaven, viele neue Kosmetische Bahandlung wie z.b Mesogun, Plasma Pen und Permanent Make-Up. Wimpernverlängerung und Lifting und vieles mehr. Schulungen im Studio und Online möglich. Von Wimpernverlängerung bis dauerhafte Haarentfernung, alles was das Kosmetikherz begehrt.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

20.11. Bundesweiter Vorlesetag: MENTOR-Die Leselernhelfer e.V. setzt auf kreative Leseförderung während Corona