Wichtige News: PABS Résidences arbeitet ab sofort mit Homenhancement zusammen für möblierte Wohnungen

Die PABS Résidences + Appartements AG bietet (dank der Partnerschaft mit Homenhancement) in vielen wichtigen Städten und Orten der Schweiz sowie in Brüssel an.

Wir freuen uns, eine bahnbrechende Partnerschaft zwischen PABS Résidences und HOMENHANCEMENT mit Sitz in der pulsierenden Stadt Genf bekannt zu geben. Diese strategische Allianz markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zur Verbesserung der Wohnerlebnisse unserer geschätzten Kundschaft.

Die wichtigsten Highlights unserer Partnerschaft

– Angebotserweiterung

Durch die Zusammenarbeit sind wir in der Lage, unseren Bestand in der Schweiz und in Belgien exponentiell zu erhöhen. Möblierte Wohnungen bieten wir an in Zürich (wie bisher), Genf, Lausanne, Luzern, Fribourg, Brüssel und Crans-Montana. Das bedeutet vielfältigere Optionen und eine größere Verfügbarkeit für unsere Kunden. Wir können so auf ein breites Spektrum an Vorlieben und Bedürfnissen eingehen.

– Strategische Standorte

Mit einer gemeinsamen Vision von Exzellenz vereint unsere Partnerschaft ein Portfolio von Immobilien, die strategisch günstig in erstklassigen Gegenden der Schweiz liegen. Von geschäftigen Stadtzentren bis hin zu ruhigen Rückzugsorten auf dem Land sind wir bestrebt, unvergleichliche Wohnräume an den begehrtesten Arbeits- und Reisezielen anzubieten.

– 30 Jahre kollektive Erfahrung

Durch die Kombination der Expertise von PABS Résidences und HOMENHANCEMENT bringen wir eine Fülle an Wissen und Kompetenzen ein, die wir in drei Jahrzehnten als Branchenführer gesammelt haben. Unsere erfahrenen Teams sind bestrebt, außergewöhnlichen Service zu bieten und unvergessliche Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen.

Bei PABS Résidences + Appartements AG werden wir angetrieben von einer Leidenschaft für Innovation und dem Engagement zum Übertreffen der Erwartungen. Diese Partnerschaft passt nahtlos zu unserer Mission, die Standards des Lebens zu erhöhen und die Essenz des Zuhauses neu zu definieren.

Während wir uns gemeinsam auf diese aufregende Reise begeben, laden wir Sie ein, auf dem Laufenden zu bleiben, um weitere Updates zu erhalten und die erweiterten Möglichkeiten zu erkunden, die Sie mit PABS Résidences und HOMENHANCEMENT erwarten.

Auf eine Zukunft voller grenzenloser Möglichkeiten und unvergesslicher Momente in der Welt der Premium-Immobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PABS Résidences + Appartements AG

Herr Giancarlo Fiorio

Grundstrasse 24

8048 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 491 41 16

fax ..: +41 44 401 10 68

web ..: http://www.pabs.ch

email : pabs@pabs.ch

Die PABS Résidences + Appartements AG ist seit 33 Jahren bei der Vermietung von möblierten Wohnungen in Zürich führend für Qualität, Kosteneffizienz und Service. Ihre Berater erleichtern den Kunden Relocations und zentrales Wohnen in der Stadt Zürich. Die möblierten Miet-Wohnungen von PABS, im Zentrum der Stadt Zürich, gehören zu den besten Angeboten bei Relocations, temporärer Übersiedlung oder temporärem Wohnungsbedarf.

Seit diesem Jahr bietet PABS zusätzlich zu Zürich auch qualitativ hochstehende Wohnungen in Genève, Lausanne, Luzern, Fribourg, Brüssel und Crans-Montana an. Detaillierte Informationen dazu gibt die Homepage www.pabs.ch unter „Wohnungssuche“

Die Zufriedenheit der Kunden von A – Z steht für die PABS Résidences + Appartements AG zuoberst. Dies spürt man bereits bei der kompetenten Beratung und Begleitung, damit der Bedarf für eine zentral gelegene möblierte Miet-Wohnung in der Stadt Zürich erfolgreich und bedürfnisgerecht erfüllt werden kann.

Zu den weiteren sehr geschätzten Stärken gehören die kontinuierliche Instandhaltung sowie regelmässige Reinigung der möblierten Wohnungen und Business Apartments.

Pressekontakt:

Effiprom GmbH, Public Relations

Herr Emil Heinrich

Weidstrasse 12 12

8913 Ottenbach ZH

fon ..: +41 79 207 79 82

web ..: http://www.effiprom.com

email : heinrich@effiprom.com

