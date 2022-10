Widerstandskräftige Unternehmen mit dem Resilience Award ausgezeichnet

Wir versetzen den Leser in die Zukunft zur Preisverleihung des Resilience Awards, der am 13. Oktober 2023 stattfinden wird.

Wir befinden uns im prall gefüllten Saal des Verbandsgebäudes der Südwestmetall Schwarzwald-Hegau in Villingen. Die Spannung steigt. Nach einer spannenden Keynote verkündet der Moderator die drei Gewinner.

Unter tosendem Applaus kommen die Unternehmensvertreter auf die Bühne und nehmen ihn entgegen – den Preis, den sie sich in der Tat verdient haben. Es ist der Resilience Award. Hinzu kommt ein Check als weitere Geste der Anerkennung. Voller Stolz und Enthusiasmus halten sie den Preis hoch und strahlen für das Siegerfoto in die

Kamera.

Ein Moment, eine Erinnerung, eine Erfahrung, die einem niemand mehr nehmen kann.

So oder so ähnlich könnte die Preisverleihung des Resilience Awards 2023 der Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg aussehen, die in genau einem Jahr – am 13. Oktober 2023 – zelebriert wird.

Aber was ist das für ein Award?

Mit der Auszeichnung „Resilience Award“ ehrt der Zusammenschluss aus jungen Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften ein besonderes Engagement. Die Auszeichnung wird Unternehmerinnen und Unternehmern zuteil, die sich in der Dreiklangregion durch eine besondere Widerstandskraft ausgezeichnet haben.

Über die Wirtschaftsjunioren

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Schwarzwald-Baar-Heuberg sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften mit 45 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die WJ SBH gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) an, die mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern den größten Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren bilden. Bundesweit verantworten die Wirtschaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Der Bundesverband WJD ist seit 1958 Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden JCI.

Allen Widerständen gewachsen

So lautet das Motto. Und die Sieger konnten nachweisen, dass sie ihre Unternehmungen robuster, agiler und weitsichtiger durch stürmische Zeiten manövriert haben.

Genau das ist für die Wirtschaftsjunioren ein Herzensthema. Denn sie stehen für ehrbares Unternehmertum ein. Und genau das ist in Zeiten, in denen gleich mehrere Krisen das New normal durcheinanderbringen, gefragter denn je. Während die einen Unternehmen den Kopf in den Sand stecken, bleiben andere besonders aktiv und machen aus den Umständen das Beste. Dem ein oder anderen gelingt sogar ein Wachstum. Denn auch wenn es abgedroschen klingt. In jeder Krise stecken auch Chancen. Und die wollen klug genutzt werden.

Und damit jeder in- und außerhalb der Region sieht, welche herausragenden Leistungen – allen Widerständen zum Trotz – die Unternehmerinnen und Unternehmer vollbringen, ist das Projekt jetzt schon ein echter Mutmacher für echte Macher. Nicht umsonst nennt man die Region auch die Gewinner-Region.



Über die Wirtschaftsjunioren

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Schwarzwald-Baar-Heuberg sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften mit 45 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die WJ SBH gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) an, die mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern den größten Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren bilden. Bundesweit verantworten die Wirtschaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Der Bundesverband WJD ist seit 1958 Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden JCI.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DIE MEHRWERTFABRIK

Frau Bianca Traber

Hecheln 4

78357 Mühlingen

Deutschland

fon ..: 0151/50719743

web ..: https://www.wj-sbh.de/

email : vorstand@wj-sbh.de

Über die Wirtschaftsjunioren

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Schwarzwald-Baar-Heuberg sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften mit 45 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die WJ SBH gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) an, die mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern den größten Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren bilden. Bundesweit verantworten die Wirtschaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Der Bundesverband WJD ist seit 1958 Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden JCI.

Pressekontakt:

DIE MEHRWERTFABRIK

Frau Bianca Traber

Hecheln 4

78357 Mühlingen

fon ..: 0151/50719743

email : redaktion@diemehrwertfabrik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Labrador Uranium unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb der Assets Anna Lake und Moran B im Central Mineral Belt und ernennt neuen VP Exploration Durchbruch? Mit Indium zur transparenten Solarzelle