Wie baue ich mir meine eigene Konkurrenz, die dann auch noch mir gehört?

Aufbau der eigenen Konkurrenz, die am Ende einem selber gehört, druch den erfolgreichen GmbH Mantel Kauf

Köln, 05.06.2020

GmbH mit Bonität kaufen – Geschäftsaktivitäten erweitern

Um eine GmbH mit Bonität zu kaufen empfehlen sich in dieser Reihenfolge die beiden Varianten

– Mantelgesellschaft mit positiver Bonitätshistorie

– Vorratsgesellschaft

Die Bewertung der Bonität ist oftmals eine recht eigenwillige Definition.

– Der eine sieht bereits darin eine positive Kreditwürdigkeit, dass die GmbH in den Datenbanken der Wirtschaftsauskunfteien nicht negativ bewertet wird oder anders gesagt in Erscheinung tritt. Das ist bei der Vorratsgesellschaft auf jeden Fall gewährleistet. Sie ist bislang noch nicht aktiv gewesen, sondern buchstäblich auf Vorrat gegründet worden mit der Intention, als Vorrats-GmbH übernommen zu werden. Erst dann beginnt das Unternehmen operativ zu arbeiten und insofern mit dem Aufbau einer Bonitätshistorie.

– Für den anderen entscheiden über die Bonität einzig und allein Zahlen, Daten und Fakten. Die Bonität muss nachweisbar sein. Bei einer Mantel-GmbH ist das kein Problem. Sie hat ein operatives Geschäft geführt und demzufolge auch eine Historie zur Kreditwürdigkeit entwickelt.

Feststeht, dass sich mit einer hinzugekauften kreditwürdigen Firma der eigene finanzielle Spielraum deutlich erweitern lässt.

Firma kaufen und neue Märkte erschließen

Das GmbH kaufen mit Bonität eröffnet ganz neue, bislang kaum machbare Möglichkeiten. Einerseits lassen sich die Geschäftsaktivitäten des schon vorhandenen Unternehmens deutlich erweitern. Andererseits kann die hinzugekaufte GmbH auf ganz anderen Sektoren beziehungsweise Geschäftsfeldern aktiv werden. Die Mantel-GmbH lässt sich für einen gänzlich neuen Geschäftszweck nutzen.

Im individuellen Einzelfall kann für die Bonität nicht nur die finanzielle, sondern auch die personelle Ausstattung ausschlaggebend sein. Denn Kreditwürdigkeit ist auch, aber nicht nur eine Geld-, sondern ebenfalls eine Vertrauensangelegenheit in die Person.

GmbH kaufen zum Zweck der Bonitätsanhebung

Mit einem Firmen kaufen lässt sich die eigene, das heißt schon vorhandene Bonität auf jeden Fall anheben. Auf welches Niveau, das ist ganz maßgeblich von dem Score-Level der Käuferfirma abhängig. Die Bonitätsverbesserung kann sowohl im unteren als auch im mittleren oder hohen Bewertungssegment sichtbar und spürbar werden.

Ein No-Go ist jedwede Bonitätsreduzierung durch den GmbH-Kauf. Dann wäre nichts gewonnen, sondern die gekaufte Gesellschaft würde sich als Klotz am Bein erweisen.

Unternehmenswachstum – anorganisch mit Firma kaufen als Mantelgesellschaft

Das Wachstum des Unternehmens ist in der Betriebswirtschaft die nachhaltige Steigerung der Unternehmensgröße in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht. Nachhaltigkeit ist in diesem Sinne die Erhöhung weniger des bilanziellen Umlauf- als vielmehr des Anlage- und Kapitalvermögens. Unterschieden wird in das organische sowie in das gegensätzlich anorganische Wachstum.

Organisches oder anders gesagt internes Wachstum wird aus eigener Wirtschaftskraft generiert, das anorganische hingegen extern durch den Zukauf von Unternehmen, durch Fusion oder Übernahme freundlich/feindlich. Das GmbH kaufen mit Bonität ist vom Begriff, Zweck und Inhalt her ein Unternehmenszukauf als Win-win-Situation. Die Mantelgesellschaft wird reaktiviert, ihr wird sozusagen neues Leben eingehaucht. Ab jetzt wird sie wieder operativ tätig und entwickelt sich, je nach Betrachtungsweise besten- oder schlimmstenfalls, zu einer ernsthaften Konkurrenz der Käufergesellschaft.

Das Bessere ist des Guten Feind – GmbH kaufen und die eigene Firma toppen

Mit dem GmbH kaufen oder ganz allgemein mit einem Firma kaufen wird in der Regel das Ziel verfolgt, das eigene schon bestehende Unternehmen wahlweise zu stärken oder zu erweitern. Die sich durch den Zukauf ergebende Firmengruppe soll auf jeden Fall breiter aufgestellt werden.

Mit zwei getrennten, das heißt eigenen Geschäftsführungen ergibt sich fast zwangsläufig oder anders gesagt notgedrungen eine Konkurrenzsituation. Die spitzt sich spätestens dann zu, wenn die gekaufte GmbH mit ihrer Bonität die Schwesterfirma toppt, sie mit ihrem Erfolg an Umsatz und Gewinn überflügelt. Das ist keinesfalls graue Theorie, sondern durchaus realistisch.

Wenn sie sich zu diesem ebenso spannenden wie diffizilen Thema näher informieren und beraten lassen möchten, dann sprechen Sie uns gerne an. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen ein Angebot machen, das Ihren Vorstellungen und Erwartungen mit Sicherheit entgegenkommt.

