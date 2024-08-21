Wie das Hamburger Urteil zur Arbeitszeiterfassung die Kanzleiwelt modernisiert.

Die Anforderungen an Anwaltskanzleien verändern sich rasant: Rechtssicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit rücken enger zusammen als je zuvor.

Die Pflicht zur systematischen Arbeitszeiterfassung ist für Anwaltskanzleien keine ferne Zukunftsmusik mehr, sondern geltendes Recht. Während das Urteil des VG Hamburg (Az. 15 K 964/24) die Branche unter Zugzwang setzt, liefert TimeSpin® ein System, das Rechtskonformität mit einer messbaren Steigerung der Kanzleirendite verbindet.

HAMBURG /München- Das Urteil des Verwaltungsgerichts Hamburg vom 21. August 2024 hat die Rechtsberatungsbranche wachgerüttelt: Arbeitgeber sind bereits heute verpflichtet, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzuführen, um Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit zu erfassen. Für Kanzleien bedeutet dies das endgültige Aus für lose Stundenzettel oder nachträgliche Schätzungen im Kanzleialltag. Wer die rechtssichere Arbeitszeiterfassung für Anwaltskanzleien ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern verliert wertvolle Honorarumsätze.

Effizienz-Lücke schließen: Warum „Schätzen“ bares Geld kostet In vielen Kanzleien versickern täglich bis zu 15 % der abrechenbaren Zeit, weil kleinteilige Tätigkeiten wie Mandantentelefonate, kurze E-Mail-Korrespondenz oder Aktenrecherchen nicht sofort dokumentiert werden. Die nachträgliche Rekonstruktion des Arbeitstages führt zwangsläufig zu Lücken.

Hier setzt der TimeSpin® Würfel (Tracking Cube) an. Als physischer Dodekaeder (12-seitiger Würfel) auf dem Schreibtisch agiert er als haptischer Anker. Ein einfacher Dreh auf die entsprechende Mandanten- oder Projektseite genügt, um den Timer zu starten. Das Ergebnis: Eine minutengenaue Abrechnung für Rechtsanwälte, die ohne digitale Ablenkung direkt in den Workflow integriert ist.

Nahtlose Integration: Direkte Schnittstelle zu genese® Ein entscheidender Vorteil für spezialisierte Kanzleien, insbesondere im Bereich Patente und Marken, ist die native Integration in genese®. Im Gegensatz zu generischen Lösungen bietet TimeSpin® eine direkte Anbindung, die Datenflüsse ohne manuelle Zwischenschritte ermöglicht.

_“Ein Tool ist nur so gut wie seine Integration in die bestehende Infrastruktur“_, so ein Sprecher von TimeSpin®. _“Für Nutzer von genese® bieten wir eine ,Plug-and-Play‘-Erfahrung. Für alle anderen Kanzleisoftware-Lösungen wie DATEV Anwalt classic, RA-MICRO oder individuelle ERP-Systeme stellen wir eine hochmoderne, offene API zur Verfügung. Damit lässt sich jede gewünschte Schnittstelle zur Kanzleisoftware effizient realisieren, um Medienbrüche zu vermeiden.“_

Datenschutz und Compliance im Fokus Da Anwälte mit hochsensiblen Mandantendaten arbeiten, erfüllt TimeSpin® höchste Sicherheitsstandards. Die Lösung bietet:

DSGVO-konforme Zeiterfassung auf deutschen Servern.

Einen integrierten Offline-Speicher, der Daten auch bei Verbindungsabbrüchen sicher auf dem Würfel/Gadget hält.

Volle Transparenz und Revisionssicherheit gemäß den Anforderungen des BAG-Urteils und des ArbSchG.

Wirtschaftlichkeit: Der ROI für die moderne Kanzlei Die Investition in eine automatisierte Projektzeiterfassung amortisiert sich in der Regel bereits im ersten Monat. Durch die Reduktion von Verwaltungsaufwand und die präzisere Erfassung von „Micro-Tasks“ steigert TimeSpin® nicht nur die Compliance, sondern auch die Motivation im Team. Das spielerische Element des Würfels (Gamification) sorgt für eine deutlich höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitenden als herkömmliche Stoppuhr-Software.

Über TimeSpin®: TimeSpin® ist Pionier für haptisches Zeitmanagement. Das Unternehmen verbindet innovative Hardware „Made in Germany“ mit smarter Cloud-Software, um Unternehmen beim Übergang zur digitalen, rechtssicheren Arbeitswelt zu begleiten.

Die TimeSpin GmbH mit Sitz in Bremen wurde im Dezember 2022 gegründet. Nach der Corona-Pandemie und dem massiven Anstieg von Remote- und Hybridarbeit wurde klar: Alte Zeiterfassung reicht nicht mehr. Oliver Otto, Gründer von TimeSpin, hatte die Vision, Zeit greifbar zu machen – denn Zeit ist die wertvollste, aber am wenigsten verstandene Ressource.

Seine Idee: ein Produkt, das Produktivität, Fokus und Gesundheit vereint und gleichzeitig ein intuitives Erlebnis schafft. TimeSpin ist das Ergebnis dieser Vision – eine Brücke zwischen analogem Erleben und digitaler Effizienz.

