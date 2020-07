Wie das System Eisenbahn funktioniert – Praxisbuch Eisenbahn Band 1

Frank Hole macht in „Wie das System Eisenbahn funktioniert“ die komplexen Prozesse, die mit der Bahnfahrt zu tun haben, verständlicher.

Es zieht alles recht harmonisch aus, wenn eine Eisenbahn durch die Landschaft fährt, doch damit alles reibungslos ablaufen kann, laufen im Hintergrund auf verschiedenen Ebenen komplexe Prozesse ab, von denen die meisten Bahnfahrer nichts wissen. Da die Bahn in Deutschland momentan an einem Wendepunkt steht und in der Zukunft eine immer größere Bedeutung haben wird, interessieren sich jedoch immer mehr Menschen für die Bahn. Es werden Bahnstrecken reaktiviert, neue Bahnfahrzeuge eingeführt, Fahrpläne ausgeweitet und ambitionierte Planungen begonnen. Doch wie funktioniert das alles eigentlich? Was geschieht im Hintergrund und was darf auf keinen Fall schief gehen? Die Prozesse, die notwendig sind, sind oft nicht einfach zu verstehen – und meist nicht sichtbar.

Das Buch „Wie das System Eisenbahn funktioniert“ von Frank Hole ist der erste Band aus der Reihe „Praxisbuch Bahn“ und vermittelt die wichtigsten Informationen rund um das Bahnsystem. Der Autor bringt die Informationen in verständliche Zusammenhänge. Es geht um das Netz, die Bahnhöfe, die Leit- und Sicherungstechnik, um Planung, Politik und Personal, die Gesetzgebung, Umwelt und Sicherheit. Das Buch ermöglicht den Lesern, die Bahn als vernetztes System zu begreifen und kommt all denjenigen zugute, die in der Verkehrsbranche arbeiten, über die Bahn berichten oder als Fahrgast dieses Verkehrsmittel nutzen.

„Wie das System Eisenbahn funktioniert“ von Frank Hole ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03317-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

