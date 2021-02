Wie die Holisticsana-Methode dabei hilft, Schmerzen in den Griff zu bekommen

Schmerzen sind ein Zeichen dafür, dass etwas im Körper nicht stimmt. Es gibt viele Arten von Schmerz und oft werden vom behandelnden Arzt Medikamente verschrieben.

Egal, ob der Rücken weh tut, Allergien nerven oder das Übergewicht einfach nicht zu reduzieren ist – es gibt einen Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Schmerzen der Menschen zu lindern. Sein Name ist Claudio Leonardo Trento, Mit seinen Methoden nimmt er auf das Gesundheitsbewusstsein der Menschen einen positiven Einfluss. Seine Maßnahmen sind inspirierend und sein Fokus liegt darauf, die Ursache der Schmerzen anzugehen, um eine nachhaltige Heilung zu erzielen. Diese Methoden hat er bereits vor 16 Jahren entwickelt und immer weiter perfektioniert.

Claudio Leonardo Trento garantiert seinen Patienten zu 100 Prozent, dass er ihnen helfen kann.

Mit Holisticsana die vorgegebenen Programme der Natur aktivieren

Die Holisticsana-Methode hat Claudio Trento zunächst an sich selbst ausprobiert, denn er hatte große Rückenschmerzen, die von keinem Arzt behoben werden konnten. Also suchte er nach einer Lösung, wie er dauerhaft seinen Schmerz besiegen kann. Er ging den Körperfunktionen auf den Grund und aktivierte die von der Natur vorgegebenen Programme, damit alles wieder optimal funktioniert. So entwickelte er Holisticsana und half schnell auch anderen Menschen dabei, wieder schmerzfrei zu werden.

Die Erfahrungen seiner mittlerweile mehr als 10.000 Patienten zeigen, dass seine Methodik funktioniert. Holisticsana steht dabei für eine ganzheitliche Gesundheit und ist eine sofort anwendbare Heilmethode.

Menschen sollen ein besseres Körpergefühl bekommen

Holisticsana hilft dabei, gesünder und schmerzfrei zu leben, Gewicht zu verlieren und ohne Allergien durchs Leben zu gehen. Claudio Trento setzt dabei auf Bewegungstherapie und damit gelingt es ihm, die Schmerzen seiner Patienten zu reduzieren oder sie sogar komplett verschwinden zu lassen. So schaffen es die Menschen mit seiner Methode sogar, ihren Wohlfühlkörper zu erlangen und damit auch selbstbewusster leben zu können.

In seinem Gratis-Online-Workshop stellt er die Methode vor, mit der jeder innerhalb kürzester Zeit seine körperlichen Schmerzen loswird. Der Autor und Schmerz-Coach sieht sich selbst als „Dolmetscher für die Körperkommunikation“, denn er weiß die Signale des Körpers zu deuten.

Claudio Leonardo Trento hilft mit der Holisticsana-Methode, die Schmerzen zu beseitigen – und das ohne Medikamente oder Operationen. Sein Ziel ist es, dass die Menschen wieder ein besseres Körpergefühl bekommen und auf ihren Körper hören.

