Wie effizient ist Unterbodenheizung?

Egal, ob Sie daran interessiert sind, Ihre alten Heizkörper zu ersetzen oder Ihr Zuhause einfach gemütlicher zu machen, Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, wie effizient ist die Heizung des Unterbodens? In diesem Artikel decken Sie die Grundlagen der Effektivität, des Energieverbrauchs und der wiederkehrenden Kosten von Hitze -Effektivität und wiederkehrenden Kosten gut ab. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieses Heizsystem funktioniert. Im Vergleich zu Heizkörpern verteilt die Heizung des Unterbodens die Wärme während Ihres gesamten Hauses gleichmäßig. Es ist auch eine günstigere Option als viele Menschen erkennen.

WIE EFFIZIENTER IST EINE FUßBODENHEZUNG?

Wenn Sie sich fragen, ob die Heizung unter dem Boden in Ihrem Zuhause effektiv ist, lesen Sie weiter. Diese Art der Heizung hat mehrere Vorteile, und in diesem Artikel werden einige davon erörtert. Neben Komfort und Sicherheit macht Ihr Zuhause Ihr Zuhause energieeffizienter. So funktioniert das:

Hitzewirksamkeit

Das Hezewirksamkeit der Fußbodenheizung kann durch Berechnung der kombinierten Strahlungs- und Konvektiv -Wärmeübertragungskoeffizienten bestimmt werden. Ersteres ist konstant (die Stefan-Boltzmann-Konstante), während letzteres von der Menge der erzwungenen Luftbewegung (Bewegung der Menschen) abhängig ist. Die Unterbodenheizung hat auch den Nachteil der parasitären Wärmeübertragung zwischen beheizten und gekühlten Rohren und Kabeln, was zu höheren Energiekosten führen kann. Infolgedessen ist eine gute Isolierschicht erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die nasse Variante umfasst Rohre, die in das Estrich eingebettet sind, während die trockene Variante Rohre in den Dielen verwendet. Beide Systeme regulieren die Temperatur eines Raums durch Konvektion, Strahlung und Leitung. Die nassen hydraulische Variante befindet sich in der Regel in Neubauprojekten, während die trockene elektrische Variante am besten für Renovierungsarbeiten geeignet ist. In beiden Fällen sollte das Unterbodenheizsystem jedoch von einem qualifizierten Fachmann installiert werden.

Energieverbrauch

Bei der Berechnung des Energieverbrauchs der Unterbodenerwärmung sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Beispielsweise hängt die vom System ausgetauschte Wärmemenge von den kombinierten Strahlungs- und konvektiven Wärmeübertragungskoeffizienten ab. Die Strahlungswärmeübertragung ist aufgrund der Stefan-Boltzmann-Konstante konstant. Die erzwungene Luftbewegung, wie z. B. von Fans oder Menschen, die im Raum gehen, trägt ebenfalls zum Gesamtenergieverbrauch bei. Darüber hinaus kann eine parasitäre Wärmeübertragung zwischen beheizten und gekühlten Rohren und Kabeln auftreten, wie z. Dies bedeutet, dass Unterbodenheizsysteme ordnungsgemäß isoliert werden müssen, um den Wärmeverlust und den Energieverbrauch zu verringern.

Unterbodenheizung erzeugt strahlende Hitze, was bedeutet, dass es gleichmäßig einen Raum erwärmt. Strahlungswärme von Heizkörpern steigt zur Decke und kühlt sich auf den Boden ab, während die Strahlungswärme durch Heizung unter dem Boden im Raum bleibt. Diese Wärmeübertragung erhöht die Temperatur des Raums, ohne Überhitzung oder Energieverschwendung. Aus diesen Gründen ist die Heizung des Unterbodens in modernen Gebäuden beliebt geworden. Darüber hinaus kann die Unterbodenheizung in einem Raum eingesetzt werden, in dem eine zusätzliche Heizung wie ein Krankenhaus oder ein öffentliches Gebäude erforderlich ist.

Laufende Kosten

Die Heizung des Unterbodens kostet Geld, und das ist eine Tatsache. Es gibt zwei Arten, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Nachteile haben. Unterbodenheizung ist eine hervorragende Möglichkeit, ein Zimmer aufzuwärmen und gleichzeitig das ganze Jahr über bequem zu halten. Wenn Sie jedoch sicherstellen möchten, dass sich Ihre Investition auszahlt, müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen. Schauen wir uns beide Arten von Kosten an und wie sie sich auf Ihr Budget auswirken können.

Unterbodenheizung und Kühlung ist eine zentrale Methode zur Kontrolle des Klimas für thermischen Komfort. Die erhitzte Bodenoberflächentemperatur und die strahlende Asymmetrie beeinflussen das Gesamtgefühl des Komforts. Bodenheizung kann auch die Feuchtigkeitsmenge in einem Raum reduzieren. Der Heizboden beschleunigt die Verdunstung von nassen Böden. Beide Arten von Heizsystemen sind für explosionssichere Umgebungen wirksam. Aber welches ist am besten für Ihr Zuhause? Nachfolgend finden Sie die Vor- und Nachteile jeder Systemtyp.

Stoff -Erster Ansatz für Ausreichende Isolierung

Ein erster Ansatz für eine ausreichende Isolierung bei der Unterbodenheizung besteht darin, zusätzliche Materialien hinzuzufügen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, Graphit hinzuzufügen, was die Warmeleitfahigkeit des FoldeneLements erhöhen kann. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Flach. In beiden Fällen müssen die Materialien eine geringe Dichte haben. Der bevorzugte Wärmebereich liegt zwischen 0,018 und 0,7 W/mk.

Ein zweiter Ansatz zur angemessenen Isolation bei der Unterbodenheizung ist die Verwendung einer Rucksmutter im Folgeelement. Dies verhindern sichtbare Rohrleitung nach dem Außenverständnis. Darüber hinaus kann diese Methode als Isolationsmasse in einem Klimaaggregat verwendet werden. Diese Methode ist auch als Erheizung von Isolation-Through-Schleifen bekannt. Aber wie funktioniert es?

