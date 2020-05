Wie ein Herzenswunsch Erfüllung findet

Unterhaltsames Kinderbuch über Freundschaft und Ideenreichtum

Mit „Pony Pampel möchte fliegen“ legt die Autorin Gabriele Grausgruber erneut ein unterhaltsames Kinderbuch für kleine Leseratten ab 4 Jahren vor. Neben dem Text steuert Gabriele Grausgruber auch die warmherzigen, farbigen Illustrationen bei, die anschaulich den Inhalt der Geschichte verdeutlichen. So können auch die Kinder, die noch nicht lesen können und sich die Geschichte vorlesen lassen, wunderbar ihre Fantasie spielen lassen. Es geht in der Geschichte über das Pony Pampel um die Freundschaft und darum, was gute Freunde mit viel Ideenreichtum bereit sind, auf sich zu nehmen, um dem anderen einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Pony Pampel lebt zusammen mit seinen Freunden, dem Hasen Molly und dem Kater Hugo, auf einer Wiese bei Bauer Gustav. Die Kinder Lilly und Tobias mögen den kleinen Wildfang mit dem dichten, wuscheligen Fell sehr und besuchen ihn so oft es geht. Eines Tages verrät Pampel seinen sehnlichsten Wunsch: Er möchte so gerne einmal fliegen. Kater Hugo, der selbst gerne die Vögel im Baum beobachtet, erklärt Pampel, dass leider nur Vögel fliegen können, aber bestimmt keine Ponys. Hase Molly knabbert ratlos an Gras und Möhre. Die Freunde Lilly und Tobias aber möchten Pampel allzu gerne seinen Wunsch erfüllen. Also legen sie sich mächtig ins Zeug und basteln Flügel für das kleine Pferd. Der Flugversuch geht schief – aber die Kinder geben nicht auf. Ob sie am Ende eine Lösung finden werden?

Gabriele Grausgruber ist Jahrgang 1957, lebt in Oberösterreich und hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben, darunter zwei bei einem Internationalen Kinder- und Jugendbuchwettbewerb preisgekrönte. Die Autorin schreibt auch für Erwachsene: Sie ist Mitglied bei „Mörderische Schwestern e.V.“ und verfasst Kriminalgeschichten, Mundartbücher sowie Gedichte und Kurzgeschichten, die sie in diversen Anthologien veröffentlicht hat. Vor allem aber schlägt ihr Herz für ihre kleinen Leser, für die sie auch gerne Lesungen in Kindergärten hält. „Pony Pampel möchte fliegen“ ist ein unterhaltsames Kinderbuch zum Vorlesen und Anschauen für kleine Tierfans.

Gabriele Grausgruber

Pony Pampel möchte fliegen

ISBN: 978-3-86196-943-3

28 Seiten, farbig illustriert

