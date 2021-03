Wie eine ausgewogene Ernährung ohne Verzicht zum natürlichen Abnehmen und Wohlfühl-Gewicht führt

Einstellung zur Ernährung und ihre Qualität beeinflusst das Körpergewicht

Abnehmen allein macht nicht gesund

Ernährungs-Schwerpunkt im Buch „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ von Amir Weiss

Winklarn, 10.03.2021 Der Konsum von Zucker und Fastfood ist seit Corona stark gestiegen. Laut repräsentativer online-Umfrage von INSA-Consulere, März 2021, nahmen 43% der Bürger in Berlin und Brandenburg während der Pandemie durchschnittlich 5,5 kg Gewicht zu. Gründe: Mangelnde Bewegung und schlechtere Ernährung seit Beginn der Lockdowns. Relevant für gravierende Gewichtszunahme BRD-weit sind laut Ernährungs-Spezialisten (Ärzteblatt-Nachrichten, Februar 2021) in hohem Maße Frustessen und erhöhter Alkohol-Konsum durch deutlichen Anstieg der psychischen Belastung, v.a. bei Frauen.

Was führt zu einem gesunden und stabilen Körpergewicht?

Amir Weiss forscht seit mehr als 35 Jahren, wie eine ausgewogene und natürliche Lebens- und Ernährungsweise für ein stabiles, gesundes Körpergewicht sorgt. „In unserer industrialisierten Gesellschaft haben wir sogar einen vorgegebenen idealen Body-Mass-Index. Der Markt ist geflutet von unzähligen Diät-Programmen und einseitigen Empfehlungen, auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten. So werden uns von außen, v.a. durch die Medien, Probleme und Lösungen benannt, die mit dem jeweils einzigartigen menschlichen Wesen wenig bis nichts zu tun haben.“

Amir Weiss lädt in seinem Buch „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ dazu ein, aus der je eigenen Lebensperspektive zu prüfen, ob und wenn ja welche Veränderungen des Ess-Verhaltens notwendig sind und sich aus eigener Motivation für eine Veränderung zu entscheiden. Eine eigene, freie Entscheidung unterstützt die erwünschten langfristigen Veränderungen des Ess-Verhaltens – und führt zugleich zu neuer Kraft, Lebens-Balance und einem gesunden, stabilen Körpergewicht, das mit einem leichten und stetigen Abnehmen von Übergewicht verbunden ist.

Der entscheidende Schritt zum Neu-Start:

Weiss ermutigt dazu, die Kraft zur inneren Freiheit gerade jetzt neu zu entdecken und das Abenteuer einzugehen, „ohne belastende und schädigende Ess-Gewohnheiten so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen sind, als einzigartige menschliche Wesen. Die Zeit des äußeren Stillstandes kann zu einer Zeit innerer Befreiung werden, um zu erkennen, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist. Zentrale Fragen können sein: Was bremst mein Leben? Welchen Ballast möchte ich abwerfen? Wodurch werden meine Lebensfreude, Gesundheit und Verbundenheit mit anderen Menschen und Natur eingeschränkt? Weiss: „Wer sich z.B. aus Respekt für das eigene Leben entschließt, sein als hinderlich erkanntes Ernährungs-Verhalten verändern zu wollen, hat den entscheidenden Schritt zum Neu-Start in ein innerlich freies Leben mit einer gesunden Ernährungs-Balance bereits getan, hin zum eigenen natürlichen Körpergewicht, mit dem er/sie sich auch wohlfühlt.“

Das neue Buch von Amir Weiss ist ein Leitfaden zu einem wachen Selbst-Verständnis und ein wertvolles Tool, um auf die Herausforderungen dieser Zeit mit Entschiedenheit, Kraft und Lebens-Freude zu antworten. Einer seiner Schwerpunkte widmet sich der natürlichen Kunst einer einfachen und gesunden Ernährung, die entscheidend dazu beiträgt, überschüssige Pfunde abzunehmen.

Seit fast 40 Jahren forscht Amir Weiss zu Ursachen und Lösungen von schädigenden Gewohnheiten und Süchten und bietet einen radikal neuen Weg für alle, die darüber nachdenken oder bereits entschlossen sind, hinter sich zu lassen, was sie in ihrer inneren und äußeren Freiheit einschränkt. Die seit 35 Jahren bewährte Weiss-Methode öffnet Wege zur Aktivierung von Klarheit und Entschiedenheit in allen Lebensbereichen.

Hier geht’s zum Buch: https://weiss-institut.de/buch-weiss-methode/

Über Amir Weiss

Amir Weiss ist Autor und Geschäftsführer des Weiss-Instituts, das er 2008 in Deutschland mit inzwischen 15 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegründet hat. Er ist ausgebildeter Well Being Coach, Experte für Sucht-Entwöhnung und Gründer der Weiss Method international (seit 1985) mit Standorten in USA, Australien, Kanada, Irland, England, Dänemark und Belgien.

Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr darüber, wie das Weiss-Institut auch beim gesunden Abnehmen Unterstützung anbietet: https://weiss-institut.de/abnehmen/

Amir Weiss ist Autor und Geschäftsführer des Weiss-Instituts, das er 2008 in Deutschland mit inzwischen 15 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegründet hat. Er ist ausgebildeter Well Being Coach, Experte für Sucht-Entwöhnung und Gründer der Weiss Method international (seit 1985) mit Standorten in USA, Australien, Kanada, Irland, England, Dänemark und Belgien.

Gebürtig 1958 in Israel, hat er zwischen 1980 und 1990 ausgedehnte Forschungsreisen nach Südamerika, Europa, Israel und Alaska unternommen und mehrere Studienjahre in Israel verbracht. Zwischen 1985 und 1990 entwickelte er in Israel aus der Aura-Orchestration-Methode die international bekannte Weiss-Methode und lebt seit 2008 mit seiner Familie in Deutschland.

Das Weiss-Institut bietet eine nicht invasive, bioenergetische Methode zur Zucker- und Raucherentwöhnung, Rückkehr zu ausgewogenem Essverhalten und Abnehmen von Übergewicht und sein bewährtes mehrteiliges Vorbeugungs-Programm zur Alkoholsucht-Prophylaxe an.

