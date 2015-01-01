Wie entsteht Zukunft?

Mit der rasanten Entwicklung generativer KI verschiebt sich der Engpass erfolgreicher Unternehmensführung.

Pressemitteilung

Wie entsteht Zukunft?

Neue Veröffentlichung von Strategieberater Tom Hill zeigt, warum Orientierung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird.

Darmstadt, Juli 2026 – Was bleibt die Aufgabe des Menschen, wenn Künstliche Intelligenz Wissen organisiert, Antworten formuliert und Strategien vorbereitet?

Mit dieser Frage eröffnet der Darmstädter Strategieberater und Zukunftsbild-Entwickler Tom Hill seinen neuen Grundlagenbeitrag „Wie entsteht Zukunft?“. Darin entwickelt er die These, dass Unternehmen heute nicht an einem Mangel an Informationen scheitern, sondern an fehlender Orientierung.

„KI beantwortet immer besser die Frage _Wie?_. Die entscheidende Frage bleibt jedoch: _Wohin?_“

Nach Auffassung von Hill verändert Künstliche Intelligenz die Rolle von Führung grundlegend. Während Wissen, Analysen und Handlungsempfehlungen zunehmend automatisiert werden, gewinnt die Fähigkeit an Bedeutung, eine gemeinsame Richtung zu entwickeln und Entscheidungen an einem klaren Zukunftsbild auszurichten.

Wie entsteht Zukunft?

Die zentrale Antwort des Beitrags lautet:

Zukunft entsteht nicht dadurch, dass wir die Gegenwart fortschreiben. Zukunft entsteht dort, wo Menschen ein gemeinsames Bild einer gewünschten Zukunft entwickeln und ihre Entscheidungen konsequent daran ausrichten.

Hill bezeichnet den gegenteiligen Zustand als Fortschreibungsfalle. Unternehmen investieren Zeit und Ressourcen in Strategien, Projekte und Maßnahmen, ohne zuvor Klarheit darüber geschaffen zu haben, welche Zukunft sie eigentlich erreichen wollen. Das Ergebnis sind Aktivität, Veränderungsprogramme und Strategieprozesse – jedoch häufig ohne gemeinsame Richtung.

Warum die Frage gerade jetzt wichtig wird

Mit der rasanten Entwicklung generativer KI verschiebt sich nach Ansicht des Autors der Engpass erfolgreicher Unternehmensführung.

Nicht Wissen wird knapp.

Nicht Informationen.

Sondern Orientierung.

„Je besser Künstliche Intelligenz vorhandenes Wissen organisiert, desto wichtiger wird die menschliche Fähigkeit, Zukunft zu entwerfen. Nicht die Menge des Wissens entscheidet über den Erfolg eines Unternehmens, sondern die Klarheit darüber, welche Zukunft gestaltet werden soll.“

Zukunftsbild statt Zukunftsprognose

Der Beitrag unterscheidet bewusst zwischen Prognosen und Zukunftsbildern.

Eine Prognose beschreibt, was wahrscheinlich passieren wird.

Ein Zukunftsbild beschreibt, welche Zukunft ein Unternehmen bewusst gestalten möchte.

Erst aus einem solchen Zukunftsbild entstehen Entscheidungen, Prioritäten und Strategien mit einer gemeinsamen Richtung.

Orientierung als Führungsaufgabe

Der Grundlagenbeitrag richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte, die den Eindruck haben, trotz zahlreicher Strategien und Projekte an Orientierung zu verlieren.

Hill versteht den Beitrag als Einladung, eine grundlegende Führungsfrage neu zu stellen:

Wie entsteht Zukunft?

Nicht als theoretische Überlegung, sondern als Ausgangspunkt unternehmerischer Entscheidungen.

Über Tom Hill

Tom Hill ist Strategieberater und Zukunftsbild-Entwickler sowie Gründer von _View from the Hill_. Er begleitet Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, Zukunftsbilder zu entwickeln, die Orientierung schaffen und strategische Entscheidungen erleichtern. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die Begriffe Zukunftsbild, Strategiemüdigkeit und Fortschreibungsfalle.

Kontakt

Tom Hill

View from the Hill

Darmstadt

Grundlagenbeitrag:

„Wie entsteht Zukunft?“

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„Aus allem, was ist, das formen, was sein könnte.“ – das ist der Leitsatz von viewfromthehill. Die Beratung von Tom Hill arbeitet mit Unternehmerinnen und Unternehmern an der Frage, die vor Innovation und Strategie liegt: Wohin soll sich das Unternehmen entwickeln? Im Zentrum steht das Zukunftsbild – ein konkretes, geteiltes Bild der angestrebten Entwicklung, aus dem sich Strategie, Entscheidungen und Führung ableiten. Sparring statt Analyse: in Zukunftsbild-Workshops, in strategischem Sparring und in Klarheits-Arbeit in Transformations- und Nachfolgephasen. Tom Hill ist Strategieberater mit über 15 Jahren Mittelstandserfahrung, Partner im Beraternetzwerk Fuchs von Morgen. Standort: Darmstadt. Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die größer denken müssen, als ihr Modell aktuell trägt.

Pressekontakt:

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