Wie gelingt eine rechtssichere Arbeit im HR-Management? Seminare

Personalwesen + Compliance: Was ist zu beachten?

Zielgruppe:

> Unternehmer, Geschäftsführer, Prokuristen und Personalvorstände

> Compliance-Beauftragte und Stellvertretende Compliance-Beauftragte

> Personalentscheider, Personal- und Abteilungsleiter und Personalreferenten

Seminarprogramm:

Arbeitszeit-Compliance und agile Arbeitszeit-Regelungen

> Arbeitszeitgesetz + europäische Arbeitszeitrichtlinie: Verstöße und ihre Rechtsfolgen

> Agile Arbeitszeit und wichtige Arbeitszeit-Begriffe:

– Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaft

– Reisezeiten und Auslandseinsätze

– Arbeitszeit, Nachtarbeit, Ruhepausen, Arbeit an Sonn- und Feiertagen

> Legal-Check – das sind Ihre Pflichten im Arbeitsrecht

Datenschutz im HR-Management: Umgang mit Mitarbeiterdaten

> Art. 88 DSGVO: Mindestanforderungen an die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten

> Neue Erlaubnistatbestände – Was gilt für Betriebsvereinbarungen?

> Nutzung und Kontrolle von Kommunikationsmitteln, wie E-Mail, Internet & Co.

> Betriebliches Eingliederungsmanagement

> Sonderfall: Datenverarbeitung für Compliance-Zwecke

Code of Conduct: Strategie + Leitbild + Werte

> Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

> Verhaltenskodex: Kreativität, Agilität und Unternehmertum

> Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter

> Angemessenes Vergütungssystem: Fehlanzreize vermeiden

> Berichtspflichten etablieren: Offene Kommunikation und kritischer Dialog

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen zum Thema Personalmanagement finden Sie direkt hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



