Wie Handwerksbetriebe die besten Plätze bei Google & Co. belegen

Ein gutes Ranking bei Google & Co. ist für Handwerksunternehmen von großer Bedeutung. Damit steht und fällt ihr Erfolg in der Akquisition neuer Interessenten und damit Kunden.

Dabei spielt nicht nur die Homepage des Handwerkers eine Rolle. Deshalb hat die BAUHERRENreport GmbH für ihre Kunden aus dem Handwerk eine Qualitätsberichterstattung über das BAUHERREN-PORTAL aufgelegt, die diesen ein Top-Ranking garantiert. Berichtet wird über Qualitäts- und Servicebewertungen ehemaliger Handwerkskunden.

„Ein Problem ist schon halb gelöst, wenn es klar formuliert ist“ (John Dewey)

Handwerker, die besonderen Wert auf ihre Kundenzufriedenheit legen, sollten ihre Unternehmen im BAUHERREN-PORTAL listen lassen. Keine andere Internetplattform arbeitet im Internet so umfassend und nachhaltig mit der Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft erfahrener Kunden. Transparenz für Interessenten und Details zu den Qualitäts- und Serviceleistungen von Handwerksfirmen sind in diesem Empfehlungsportal oberstes Gebot.

Unverzichtbares Qualitätselement

Das BAUHERREN-PORTAL ist eine Qualitäts- und Empfehlungsplattform für leistungsstarke Unternehmen aus dem Handwerk. Im Gegensatz zu Werbeplattformen arbeitet diese Webseite nur mit geprüften Qualitätsanbietern. Diese verfügen nachweislich eine überdurchschnittliche Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft bei ihren Altkunden. Im BAUHERREN-PORTAL werden sie durch die Listung zu Top-Performern ihres Einzugsgebietes.

Umdenkprozess erforderlich

Wenn klassische Werbestrategien in der Adressen- und Neukundengewinnung versagen, ist ein Umdenkprozess unausweichlich. Handwerksunternehmen sollten nicht versuchen, diesem auszuweichen. Sie sollten ihn aktiv annehmen und die sich bietenden Chancen für ihren Erfolg nutzen.

Empfehlungsmarketing

Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt Handwerksunternehmen dabei mit einer bewährten Online-Empfehlungsmarketing-Strategie. Diese baut auf authentischen Bewertungen übergebener Kunden auf. Ihr wichtigster Baustein ist die suchmaschinenoptimierte Qualitätsberichterstattung über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL.

Mehrwert, Nutzen und Vorteile für Handwerker und deren Interessenten:

– Unverwechselbarer Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

– Geschütztes Qualitätssiegel „GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT“

= Eindeutige Positionierung des Unternehmens als Qualitätsführer der Region

– Scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

– Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch digitalen Qualitätsauftritt

– Neue Interessenten und damit Neukunden

= Zusätzlicher Absatz und Umsatz

– Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

– In Google & Co. auf der ersten Seite ganz oben stehen

– Zunahme an Traffic auf der Homepage des Handwerksunternehmens

= Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter

– Belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Interessenten bilden

– Orientierungs- und Sicherheitsplus für Interessenten

– Fachliche und emotionale Details, die diese überzeugen

– Glaubwürdige Testimonials, die nachhaltiger wirken als jede Werbung

= Antworten auf alle relevanten Fragen von Handwerksinteressenten

Fazit:

Mit einem aussagefähigen Qualitätsprofil in der Außendarstellung generieren Handwerksunternehmen relevante Inhalte. Sie erzeugen Aufmerksamkeit und steigern ihre Attraktivität. Durch entsprechende Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Qualitätsmerkmale entsteht ein Wettbewerbsvorteil. Damit lassen sich zusätzliche Aufträge realisieren und das Budget für konventionelle Werbung reduzieren.

Profitieren Sie von einem im Internet sichtbaren Kompetenzprofil zur scharfen Abgrenzung von Wettbewerbern inklusive einer Senkung der allgemeinen Werbekosten. Wenn Ihr Handwerksbetrieb mit repräsentativen Qualitäts- und Serviceleistungen aus der Masse hervorstechen und über eine Alleinstellung vom Wettbewerb abgegrenzt werden soll, melden Sie sich einfach bei uns.

Sie erreichen uns unter 021 31 – 742 789-0. Oder schreiben Sie uns eine Mail: vdb@BAUHERRENreport.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

Zur Qualitätswebseite: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Zur Unternehmens-Homepage: WWW.BAUHERRENREPORT.DE

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Wenn traditionelle Werbung in der Adressen- und Neukundengewinnung des Handwerksbetriebes versagt, ist ein Umdenkprozess erforderlich. Handwerker sollten nicht versuchen, diesem auszuweichen. Sie sollten ihn annehmen und die sich bietenden Chancen für ihren Erfolg nutzbar machen.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

