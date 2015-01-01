Wie Handwerksbetriebe mit klarer Kundenkommunikation Vertrauen, Aufträge und Empfehlungen gewinnen

Im Handwerk hat neben der fachlichen Qualität auch die Kundenkommunikation wesentlichen Einfluss auf Vertrauen, Auftragsvergabe, Zufriedenheit und Weiterempfehlungen.

Handwerksbetriebe werden in der Regel an ihrer Leistung gemessen. Für Kundinnen und Kunden beginnt diese Bewertung allerdings oft deutlich früher als mit der eigentlichen Ausführung der Arbeit. Bereits der erste telefonische Kontakt, die Abstimmung von Terminen, das Gespräch vor Ort oder der Umgang mit Rückfragen und Verzögerungen prägen den Eindruck eines Betriebs. Kundenkommunikation im Handwerk ist deshalb kein Nebenaspekt, sondern ein zentraler Bestandteil professioneller Leistungserbringung. „Viele Betriebe investieren zu Recht in Qualität, Fachkompetenz und Verlässlichkeit in der Ausführung“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater und Kommunikationstrainer mit seiner Strategie- und Kommunikationsberatung Klare Botschaften. „Gleichzeitig wird häufig unterschätzt, wie stark Kommunikation darüber mitentscheidet, ob Vertrauen entsteht, ob ein Auftrag zustande kommt und wie Kunden den gesamten Betrieb wahrnehmen.“

Gerade im Handwerk spielt persönliche Kommunikation eine besondere Rolle. Kundinnen und Kunden erwarten nicht nur gute Arbeit, sondern auch nachvollziehbare Erklärungen, klare Absprachen und einen professionellen Umgang mit Unsicherheiten oder Problemen. Wenn Angebote unverständlich formuliert sind, Rückmeldungen ausbleiben oder Terminänderungen unklar kommuniziert werden, entstehen schnell Irritationen. Diese wirken sich nicht nur auf die Kundenzufriedenheit aus, sondern häufig auch auf Bewertungen, Empfehlungen und die langfristige Bindung an den Betrieb. Professionelle Kundenkommunikation bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem Klarheit, Verbindlichkeit und Respekt. Es geht darum, Leistungen verständlich zu erklären, Erwartungen realistisch zu steuern und auch in schwierigen Situationen souverän zu kommunizieren. Das betrifft etwa Preisgespräche, Beschwerden, Reklamationen, Verzögerungen im Ablauf oder die Vermittlung technischer Zusammenhänge an Kundinnen und Kunden ohne Fachwissen.

„Aus Kundensicht ist Kommunikation Teil der Gesamtleistung“, betont Prof. Dr. Patrick Peters. „Wer fachlich gut arbeitet, aber in Gesprächen unsicher, unklar oder schwer erreichbar wirkt, schwächt die eigene Position unnötig. Umgekehrt kann gute Kommunikation viel dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und auch anspruchsvolle Situationen konstruktiv zu lösen.“ Für Handwerksbetriebe ist das auch wirtschaftlich relevant. In wettbewerbsintensiven Märkten entscheiden oft nicht nur Preis und Leistung, sondern auch Auftreten, Verlässlichkeit und der persönliche Eindruck. Eine gute Kundenkommunikation kann dazu beitragen, Aufträge erfolgreicher zu sichern, Missverständnisse zu reduzieren und die Zahl positiver Empfehlungen zu erhöhen. Sie wirkt damit unmittelbar auf die Außendarstellung und auf die unternehmerische Entwicklung eines Betriebs. Zugleich steigen die Anforderungen. Kundinnen und Kunden erwarten heute schnelle Rückmeldungen, transparente Kommunikation und ein hohes Maß an Serviceorientierung. Das betrifft kleine Betriebe ebenso wie größere Handwerksunternehmen. Kommunikationskompetenz wird damit zu einem Faktor, der nicht nur einzelne Mitarbeitende betrifft, sondern den gesamten Kundenkontakt prägt.

Prof. Dr. Patrick Peters unterstützt Handwerksbetriebe dabei, ihre Kundenkommunikation gezielt weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Beratungs- und Trainingsformate, die an typischen Situationen des Betriebsalltags ansetzen. Ziel ist es, Kommunikation nicht allgemein zu verbessern, sondern sie dort wirksam zu machen, wo sie über Vertrauen, Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung entscheidet. Der Berater aus Mönchengladbach betreut Unternehmen im Raum Niederrhein und West-NRW, darunter Mandate in Mönchengladbach, Krefeld, Viersen, Neuss, Heinsberg sowie in Richtung Aachen und Eifel.

