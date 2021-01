Wie kann Ich meine Preise zukunftssicher kalkulieren? S+P Online Seminar

Verkaufspreise und ihre Kalkulation in Zeiten der Digitalisierung

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen und kaufmännische Leiter

> Führungskräfte aus den Branchen Handel, Produktion, Gesundheitswesen, Dienstleistung und Finanzwirtschaft.

Seminarprogramm:

Kostendeckende Verkaufspreise und ihre Kalkulation

> Kostenrechnung als Grundlage für Geschäftsführer-Entscheidungen

> Mehr Transparenz: Kostenstellenrechnung mit dem Betriebsabrechnungsbogen

> Kostenrechnung: Kalkulation – Deckungsbeitrag – Budgetierung

> Sichere Kalkulation kostendeckender Verkaufspreise

> Handelskalkulation: Auf was kommt es an?

> Moderne Kostenrechnungssysteme: Prozesskostenrechnung und Target Costing

Preiskalkulation in Zeiten der Digitalisierung

> Wie fit ist Ihr Unternehmen im Preismanagement?

> Preisbereitschaft der Kunden und Lieferanten erkennen und ausreizen

> Einsatz innovativer Pricing-Modelle in der Kalkulation

> Mit der richtigen Verhandlungsstrategie bessere Einkaufspreise erzielen

> Herausforderung Digitalisierung: Die Preiskalkulation neu ausrichten

> Mit Controlling-Kennzahlen die Verkaufspreise sicher steuern

Mit Controlling aktiv steuern

> Warum nur vitale und robuste Unternehmen in Führung gehen

> Auf welche Gewinn- und Werttreiber kommt es in der Praxis an?

> Passt das Geschäftsmodell? Kosten im Griff? Richtig finanziert?

> Effizienter Einsatz von Kennzahlen:

– Unternehmenswert steigern mit aktivem EBITDA-Management

– Steuern und Entscheiden mit WACC und Economic Value Added

> Auch weiche Daten zählen! Ermittlung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen zum Thema Controlling finden Sie direkt hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

