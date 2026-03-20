Wie lange dauert das Einsetzen eines Zahnimplantates und wann kann man es voll nutzen?

Schritt für Schritt zum festen Zahnersatz: Was Patientinnen und Patienten während und nach der Implantation erwartet, und ab wann das neue Implantat voll genutzt werden kann.

Ludwigshafen, 20.03.2026 – Wie lange dauert es, bis das neue Implantat belastbar ist?

Das Einsetzen eines Zahnimplantats zählt heute zu den bewährten und zuverlässigen Standartverfahren in der Zahnmedizin. Viele Patienten fragen sich allerdings, wie lange die Implantation-Dauer berechnet werden muss und ab wann das Implantat vollständig genutzt werden kann. Der Ablauf einer Implantation hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab.

Müssen vor der Implantation besondere Vorbereitungen getroffen werden?

Wenn man ein Zahnimplantat einsetzen möchte, beginnt alles mit der sorgfältigen Vorbereitung. In der Praxis Prof. Dhom wird zunächst überprüft, ob eine ausreichende Menge Kieferknochen im entscheidenden Bereich vorhanden ist und welche Implantat-Lösung medizinisch sinnvoll gewählt werden kann. Moderne bildgebende Verfahren bieten höchste Sicherheit und helfen dabei, den Ablauf einer Implantation von Beginn an umfassend zu planen.

Falls der vorhandene Knochen nicht ausreichend stabil ist, kann ein gezielter Knochenaufbau erforderlich sein, um ein Zahnimplantat einsetzen zu können. Dies beeinflusst natürlich auch die Implantation-Dauer, da der Knochenaufbau Zeit in Anspruch nimmt. Dieser Vorgang beeinflusst allerdings langfristig die Stabilität des Implantats und ist daher in jedem Fall ratsam.

Wie lange dauert der Eingriff zum Einsetzen eines Zahnimplantats?

Der eigentliche chirurgische Eingriff zum Einsetzen des Implantats erfolgt in der Regel ambulant und unter lokaler Betäubung direkt in der Praxis. Je nach individueller Ausgangssituation kann man mit einer Dauer zwischen 20 und 60 Minuten pro Implantat rechnen. Dank moderner und schonender Operationstechniken wird das Zahnimplantat Einsetzen als wenig belastend empfunden.

Wie lange dauert die Einheilzeit nach dem Einsetzen des Implantats?

Das Implantat wird dabei im Kieferknochen verankert, wo es in den folgenden Wochen sicher und fest einheilen kann. Im Regelfall benötigt der Kieferknochen zwischen zwei und vier Monaten, um eine stabile Verbindung mit dem Implantat einzugehen. In diesem Zeitraum ist das Implantat noch nicht vollständig belastbar und sollte geschont werden. Studien zeigen, dass eine ausreichend lange Heilungsdauer die Haltbarkeit und Belastbarkeit von Implantaten deutlich verbessert. Die gesamte Dauer, bis das neue Implantat voll belastbar ist, geht als über die reine Implantation deutlich hinaus.

Am gleichen Tag noch feste Zähne – was ist dran an diesem Versprechen?

Eine Besonderheit sind sogenannte Sofortimplantate, welche direkt nach der Entfernung eines Zahnes eingesetzt werden können. Ob eine solche Lösung in Frage kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter zählen unter anderem die Knochendichte und Knochenqualität, die Freiheit von Entzündungen und der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten. In der Praxis Prof. Dhom werden diese Voraussetzungen individuell geprüft, sodass solche Lösungen nur dann gewählt werden, wenn diese medizinisch sinnvoll erscheinen.

Nach dem Einsetzen des Implantats ist eine konsequente Nachsorge besonders wichtig. Bereits kurz nach der Implantation können Patienten weiche Kost zu sich nehmen. Normales Essen ist innerhalb weniger Tage problemlos möglich. Die vollständige Belastbarkeit wird dann erreicht, wenn das Implantat fest eingeheilt ist und mit dem endgültigen Zahnersatz versorgt wurde. Die Implantation-Dauer hängt also auch maßgeblich von der Nachsorge durch den Patienten ab. Der Ablauf einer Implantation wird aus diesem Grund immer an den individuellen Patienten angepasst.

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Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

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