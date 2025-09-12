  • Wie RÖSBERG Engineering mit Digitalisierung und Verantwortung den Anlagenbetrieb der Zukunft gestaltet

    Industrie neu gedacht – Ausstrahlung am 6. November 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    BildOb Chemie, Energie oder Pharma – hinter den Kulissen der Industrie laufen Prozesse, die unseren Alltag ermöglichen. Doch wie bleibt eine Industrieanlage über Jahrzehnte sicher, effizient und zukunftsfähig? Die neue Welt der Wunder-Dokumentation „Industrie neu gedacht – RÖSBERG Engineering“ gibt Antworten und zeigt, wie das Karlsruher Unternehmen mit innovativen Engineering-Lösungen, Automatisierung und digitalen Tools den Wandel der Industrie vorantreibt.

    Seit über 60 Jahren begleitet RÖSBERG Engineering Industrieunternehmen durch den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen – von der Planung bis zur Modernisierung. An acht Standorten in Deutschland entwickeln rund 200 Spezialist:innen maßgeschneiderte Lösungen, die komplexe Systeme übersichtlich, vernetzt und sicher machen. Dabei spielt Digitalisierung eine Schlüsselrolle: Mit Softwarelösungen wie ProDOK, LiveDOK und dem Plant-Assist-Manager (PAM) schafft das Unternehmen die Verbindung zwischen Planung und Praxis – für reibungslose Abläufe und weniger Ressourcenverbrauch.

    Neben technischer Präzision betont die Produktion auch die menschliche Seite: flache Hierarchien, Teamgeist und Nachhaltigkeit prägen die Unternehmenskultur. Denn Effizienz bedeutet für RÖSBERG auch Verantwortung – gegenüber Mensch, Umwelt und Zukunft.

    „Unsere Aufgabe ist es, Automatisierung intelligent und verantwortungsvoll zu gestalten“, sagt Geschäftsführer Paul Rösberg. „Nur mit nachhaltiger Chemie, grüner Energie und Kreislaufwirtschaft kann Industrie langfristig bestehen – und wir leisten dazu unseren Beitrag.“

    Mit eindrucksvollen Bildern aus Werkhallen, Steuerzentralen und Forschungsräumen zeigt Welt der Wunder TV, wie technischer Fortschritt in Deutschland entsteht – leise, präzise und mit Weitblick.

    Ausstrahlung:

    – 6. November 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    – Anschließend abrufbar auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder

    Weitere Informationen zum Unternehmen: https://roesberg.com/ 

