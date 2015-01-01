  • Wie Rothkopf & Huberty mit innovativer Festivalarchitektur neue Maßstäbe setzt

    Mit dem „Ploom Planet“ hat die Düsseldorfer Werbeagentur Rothkopf & Huberty für JT International einen der spektakulärsten Markenauftritte der deutschen Festivalbranche realisiert.

    Der Markt für Tabakerhitzer wächst stetig und mit ihm der Anspruch an innovative Markeninszenierungen. Für den Launch der Marke Ploom in Deutschland 2024 entwickelte Rothkopf & Huberty ein ganzheitliches Festivalmodul, das weit über klassische Produktpromotion hinausgeht.

    Ziel war es, eine authentische Integration im Festivalumfeld zu schaffen und die Marke emotional erlebbar zu machen. Statt eines klassischen Messestands entstand mit dem „Ploom Planet“ eine begehbare Erlebniswelt, die Information, Entertainment und Interaktion miteinander verbindet.

    Die Umsetzung stellte das Projektteam vor besondere Herausforderungen. Innerhalb von nur neun Monaten wurde das komplexe Modul gemeinsam mit spezialisierten Partnern entwickelt, geplant und realisiert – unterstützt durch präzise 3D-Modellierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

    Herzstück des Konzepts ist die architektonische Übersetzung der sogenannten „Connector Line“ – ein zentrales Designelement der Marke. Diese wurde nicht nur visuell aufgegriffen, sondern in eine 123 Meter lange LED-Installation überführt, die das Modul insbesondere nachts zu einem weithin sichtbaren Highlight macht.

    Mit einer Höhe von über 17 Metern und mehreren Ebenen ist der Ploom Planet somit die größte begehbare Markeninstallationen auf deutschen Festivals. Besucherinnen und Besucher erleben die Marke hier multisensorisch: von interaktiven Touchpoints über Produktberatung bis hin zu Entertainment-Formaten wie einer eigenen Festivalbühne. Neben der gestalterischen Innovation spielte auch das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Beim Bau kamen überwiegend recycelte Materialien zum Einsatz, ergänzt durch nachhaltige Logistik- und Mobilitätskonzepte.

    Parallel zur baulichen Umsetzung entwickelte Rothkopf & Huberty ein umfassendes Aktivierungskonzept: Geschulte Brand Ambassadors, interaktive Formate wie ein „Taste Finder“ sowie Lounge- und Erlebnisbereiche sorgen dafür, dass Besucher die Marke nicht nur kennenlernen, sondern aktiv erleben.

    Das Ergebnis ist ein Markenauftritt, der sich nahtlos in das Festival integriert und gleichzeitig als eigenständiges Highlight wahrgenommen wird. Der Ploom Planet zeigt exemplarisch, wie moderne Markenkommunikation im Live-Umfeld funktionieren kann – emotional, relevant und nachhaltig wirksam.

    Die vollständige Case Study mit weiteren Einblicken finden Sie hier:
    https://www.rothkopf-huberty.de/blog/case-study-ploom-planet/

    Rothkopf & Huberty gehört seit über 30 Jahren zu den führenden Agenturen für Live-Marketing und Markeninszenierung auf Festivals und Events. Mit über 450 realisierten Projekten entwickelt das Unternehmen innovative Erlebnisformate, die Marken nachhaltig erlebbar machen. Zu ihren Kunden zählen u.a. LAMY, ploom, Converse, Camel, American Spirit, DRUM, RheinEnergie, SKM, H&M und viele mehr.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rothkopf & Huberty Werbeagentur GmbH
    Herr Marc Lütkemeier
    Kirchefeldstrasse 149
    40215 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 02 11 – 73 50 80-0
    web ..: https://www.rothkopf-huberty.de
    email : socialmedia@rothkopf-huberty.de

    Pressekontakt:

    Rothkopf & Huberty Werbeagentur GmbH
    Herr Marc Lütkemeier
    Kirchefeldstrasse 149
    40215 Düsseldorf

    fon ..: 02 11 – 73 50 80-0
    web ..: https://www.rothkopf-huberty.de
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