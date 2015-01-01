Wie sich die ästhetische Chirurgie in den letzten zehn Jahren verändert hat

Modernste Technik, KI und neue Schönheitsideale prägen die ästhetische Chirurgie. Präzisere, sichere und individuell angepasste Eingriffe sorgen heute für natürliche Ergebnisse und höchste Qualität.

Die ästhetische Chirurgie hat in den letzten zehn Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen. Hintergründe sind veränderte Schönheitsideale, der allgemeine technologische Fortschritt und zudem die zunehmende Akzeptanz von Schönheitsoperationen innerhalb der Gesellschaft. Waren in früheren Jahren primär prominente Persönlichkeiten wegweisend für entsprechende Eingriffe, entscheiden sich heute Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen für eine OP. Hinzu kommen neue sichere Methoden, die einen deutlichen Einfluss auf die Fachrichtung der ästhetischen Chirurgie nehmen.

Innovationen und technologischer Fortschritt

Wesentliche Innovationen im Bereich der ästhetischen Chirurgie betreffen die Technik. Hier bestimmen hochmoderne Laser ebenso das Bild wie Visualisierungstools im 3D-Format. Auch robotergestützte Systeme prägen die heutigen Möglichkeiten, die noch vor weniger als zehn Jahren nicht vorstellbar gewesen wären.

Am Beispiel der Fettabsaugung (Liposuktion) ist zu sehen, wie immens die Fortschritte sind. So wird die klassische Liposuktion mittlerweile zunehmend von der VASER-Variante abgelöst, die schonend für das Gewebe mit Ultraschall arbeitet. Auch die nicht invasive Kälteeinwirkung in Form der Kryolipolyse ist Teil der innovativen Methoden. Die Erholungszeit reduziert sich hierbei deutlich.

Im Kontext der Gesichtsstraffung kommen zunehmend mehr minimalinvasive Behandlungen zum Einsatz. So ermöglichen Fadenliftings, bei denen resorbierbare Fäden verwendet werden, ebenso positive Ergebnisse ohne nennenswerte Narben wie der sogenannte mikrofokussierte Ultraschall (Ultherapie).

Auch die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI) ist ein entscheidender Faktor, die als wegweisend für die Fortschritte in der ästhetischen Chirurgie gilt. Potenzielle Ergebnisse lassen sich darüber simulieren, Eingriffe insgesamt besser planen und auch eventuelle Risiken genauer einschätzen.

Verbesserung von Sicherheit und Qualität

Die Behandlungssicherheit steht im Fokus, die Anzahl spezialisierter Fachärzte nimmt zu wie auch der Bestand an zertifizierten Kliniken. Qualitätsstandards werden durch internationale Richtlinien zunehmend vereinheitlicht. Hinzu kommt eine Verringerung von möglichen Komplikationen bei Eingriffen aufgrund immer modernerer und genauer abgestimmter Narkoseverfahren. Das gilt ebenso für die verbesserte Wundversorgung und die Optimierung der Patientennachsorge durch die Digitalisierung der bestehenden Systeme zur Dokumentation.

Evidenzbasierte Daten bilden die Grundlage für die medizinische Weiterentwicklung. So gibt es immer mehr Studien und relevante Langzeitdaten sowohl zu den Behandlungstechniken als auch zu den verwendeten Materialien. Risiken können zunehmend verringert werden, nicht zuletzt durch deutlich verbesserte Produkte. So dient beispielsweise die kontinuierliche Weiterentwicklung von Silikonimplantaten dazu, die bestehende Gefahr von Kapselkontrakturen der Brust nachhaltig zu minimieren.

Auch im Bereich der Verbesserung von Hygienestandards sind wesentliche Verbesserungen zu verzeichnen. Heutige Operationssäle in der ästhetischen Chirurgie entsprechen jenen von großen Kliniken. Die Schulungen der Mitarbeiter in medizinischen Berufen haben sich erheblich weiterentwickelt und sorgen dafür, dass die Komplikationsrate insgesamt sinkt.

Von Standardverfahren zu maßgeschneiderten Lösungen

Lange Zeit gab es Behandlungskonzepte, die stark einheitlich konzipiert und für viele Fälle und Eingriffe ähnlich waren. Mittlerweile hat sich längst das Konzept der maßgeschneiderten Lösungen durchgesetzt, bei der individuelle und stark personalisierte Behandlungen im Fokus stehen. Dies basiert auf sehr präzisen und detaillierten Voruntersuchungen sowie digitalen Analysetools. Die ästhetisch-chirurgischen Eingriffe können so zielgenau an die anatomischen Gegebenheiten eines Patienten und dessen konkrete Bedürfnisse und Vorstellungen angepasst werden.

So basiert heute eine Brustoperation, unabhängig davon, ob es sich um eine Straffung, eine Rekonstruktion oder eine Vergrößerung handelt, auf modernsten 3D-Scans und einer sehr präzisen Simulation des späteren Resultats.

Zudem hat sich die Praxis durchgesetzt, so weit wie möglich auf mehrere isolierte Eingriffe zu verzichten und stattdessen verschiedene Behandlungsschritte sinnvoll miteinander zu verbinden. So können etwa chirurgische Korrekturen meist problemlos mit Laser oder Fillern kombiniert werden. Ein typisches und häufig angewandtes Beispiel ist das Liquid Lifting in der Gesichtsbehandlung, bei dem ein Fadenlift gemeinsam mit Injektionen vorgenommen wird.

Neue Sichtweise: Selbstbestimmung anstatt Tabu

Auch die Wahrnehmung der ästhetischen Chirurgie selbst hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert. Während die Eingriffe früher oft eher tabuisiert wurden und häufig mit Scham behaftet waren, stehen viele Menschen heute selbstbewusst dazu. Dies verdankt sich primär dem Einfluss der sozialen Medien, die einen großen Anteil an der Informationsweitergabe über die Verfahren, aber auch die Erfahrungen der Patienten haben. So werden auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok vielfach realistische Behandlungseinblicke ermöglicht inklusive der Ergebnisse und den damit verbundenen Erholungszeiten.

Der Patientenkreis selbst hat sich ebenfalls stark verändert. Waren es früher vor allem Prominente und zudem Frauen, die sich behandeln ließen, ist die ästhetische Chirurgie heute in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Auch junge Erwachsene und gleichermaßen Männer lassen einen oder mehrere Eingriffe vornehmen. Neben den Korrekturwünschen bei angeborenen und altersbedingten Merkmalen sowie Wiederherstellungsoperationen nach Unfällen gibt es auch umfassende Behandlungskonzepte für Transgender.

Digitalisierung im Fokus

Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, dass die Digitalisierung rasant vorangeschritten ist. Das vereinfacht auch in der ästhetischen Chirurgie viele Möglichkeiten. So werden Erstgespräche in virtueller Form angeboten und bei Nachsorgegesprächen besteht die Möglichkeit, den Heilungsverlauf in Form von Fotos via App direkt mit dem behandelnden Arzt zu kommunizieren.

Bewertungsportale im Internet, die Übermittlung von Erfahrungsberichten wie auch die Liveübertragung von Eingriffen tragen zu einem hohen Maß an Sichtbarkeit und Transparenz bei.

Unter Zuhilfenahme KI-gestützter Algorithmen können darüber hinaus mögliche altersbedingte Veränderungen zeitnah vorausgesehen werden, was besonders für die Prävention hilfreich ist.

