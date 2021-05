Wie sicher ist Gold und wie erkennt man Betrüger?

easygold24 Erfahrung zum Thema, wie sicher Gold ist, wie/wo man Gold kaufen kann und wie man sich vor Betrügern schützt, um Goldskandale wie PIM Gold zu vermeiden.

easygold24 weiß aus Erfahrung, dass sich Gold gerade in turbulenten Jahren und bei wachsenden Unsicherheiten auf den Finanzmärkten als sogenannter Krisenanker gut bewährt hat. Dazu kommen stark gesunkene Zinssätze, die jedem Sparer die Tränen in die Augen treiben und das Interesse am Goldhandel bei easygold24 rasant ansteigen lassen. Seit Jahren liebäugeln große und kleine Investoren mit Immobilien und Gold. Da man für Immobilien jedoch hohe Summen zahlen muss, ist Gold für viele die weitaus attraktivere Alternative. Aber welche Möglichkeiten gibt es, um in Gold zu investieren und wie sicher ist Gold als Rendite? Wie sieht es mit der Lagerung von Gold und wie erkennt man unseriöse Fakeshops? Antworten auf diese Fragen hat easygold24 aus jahrelangen Erfahrungen am Goldmarkt.

WIE SICHER IST GOLD ALS RENDITE?

Für easygold24 ist eine bemerkenswerte Eigenschaft von Gold, dass trotz kurzfristiger Kursschwankung die Kaufkraft des Goldes immer erhalten bleibt. Da es sich zudem um eine physische Form handelt, kann der vollständige Wertverlust ausgeschlossen werden, wie es beispielsweise bei Aktien möglich ist. Zudem zeigte sich in der Vergangenheit, dass sich der Goldkurs oftmals entgegengesetzt zu den Aktienkursen entwickelte. Das bedeutet, dass in Krisenzeiten bei fallenden Aktienkursen der Goldkurs weiter anzog. Auch spricht für Gold, dass es als das zweitälteste Zahlungsmittel der Welt gilt und, anlehnend an die vorherige Aussage, bisher alle Krisenzeiten überstanden hat, wie man von easygold24 erfährt.

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES IN GOLD ZU INVESTIEREN?

easygold24 macht darauf aufmerksam, dass grundsätzlich der Erwerb von Barren und Münzgold möglich ist. Da Münzgold aber aufgrund seiner hohen Prägungskosten einen höheren Aufschlag auf den Goldpreis hat, ist es verhältnismäßig teuer.

Daneben erfährt man bei easygold24, dass ehe die Menschen Goldbarren oder Goldbarrenmünzen ab dem 20. Jahrhundert erwerben konnten, sie auf sogenannte Goldumlaufmünzen zurückgreifen mussten. Der Nachteil dieser Münzen war, dass sie kein einheitliches Gewicht hatten und auch ihr Goldgehalt schwankte. Ganz anders als heute – denn bei den heutigen Formen sind bestimmte Vorgaben zu beachten. So sollten nur Goldbarren oder Goldbarrenmünzen mit einer LBMA-Zertifizierung erworben werden, weswegen easygold24 ausschließlich LBMA-zertifiziertes Gold anbietet. Der London Bullion Market Association (LBMA) ist heute der wichtigste außerbörsliche Handelsplatz für Gold, lässt easygold24 wissen.

LBMA zertifiziertes Gold wird beinahe von allen Banken und Edelmetallhändlern weltweit akzeptiert und angenommen. Damit verbunden ist eine gleichzeitige Sicherung des Goldwertes, so easygold24. Dabei ist es völlig unerheblich, in welchem Land oder in welcher Region der Besitzer das Gold einzusetzen plant.

WIE LAGERT MAN GOLD SICHER?

Viele Anleger stellen sich die Frage, wo sie ihr Gold sicher lagern können. Das Risiko und die Versicherungskosten für eine Aufbewahrung in den eigenen 4 Wänden ist zu hoch. Auch Banken erheben zusätzliche Kosten für die Verwahrung im Banktresor. Die beste Lösung bietet ein Goldhandelsunternehmen wie easygold24, der die erworbenen Goldbarren sicher und ohne Gebühren in Hochsicherheitstrakten an einem Standort der Wahl eingelagert. Der Edelmetallhändler easygold24 übernimmt sogar die Kosten für die Versicherung des Goldes. Nach wie vor können sich Goldkäufer aber auch für die physische Zusendung nach Hause entscheiden, jedoch steht man dann wieder vor der anfänglichen Frage, wie man sein Gold sicher lagern soll. Wer plant, regelmäßig Gold zu kaufen, für den ist die sichere Einlagerung mit Versicherung durch easygold24 auf lange Sicht die bessere Lösung. Übrigens ist das Anlegen und Führen eines Goldhandelskonto bei easygold24 ebenfalls kostenlos.

SICHER GOLD KAUFEN BEI easygold24 – ACHTUNG VOR BETRÜGERN

Bei easygold24 kann jeder ein kotenloses Goldhandelskonto eröffnen und zertifiziertes LBMA-Gold sicher kaufen und verkaufen. Doch wie überall, wo es um viel Geld geht, gibt es schwarze Schafe. Neben dem Goldskandal mit PIM Gold ist eine weitere beliebte Masche das Aufsetzen eines Onlineshops, der einen professionellen und seriösen Eindruck erweckt. Solche Shops bieten Gold häufig zu Dumpingpreisen an. Bei unbekannten Shops ist daher Vorsicht geboten. Dabei ist es allerdings gerade für Laien schwierig, entsprechende Shops als Betrüger zu entlarven. Helfen kann TrustedShops, der eine täglich aktualisierte Liste betrügerischer Onlineshops aus allen Kategorien führt https://www.trustedshops.de/aktuelle-warnungen/

easygold24 ist ebenfalls bei TrustedShops und weist einen Score von 4,84 auf. Wer sicher gehen will, der setzt beim Kauf von Gold auf renommierte Anbieter wie easygold24.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hartmann & Benz GmbH

Herr M. H.

Taubenheimstr. 91

70372 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-56618376

web ..: https://easygold24.com/

email : support@easygold24.com

easygold24 ist eine Handelsplattform für Gold und ein Angebot der renommierten Hartmann & Benz GmbH mit Sitz in Stuttgart-Fellbach. Unabhängig vom Standort haben Goldinvestoren die Möglichkeit Goldbarren in höchster Feingold-Qualität in diversen Stückelungen zum niedrigstmöglichen Verkaufspreis zu erwerben. Das Gold von easygold24 ist zertifiziert nach LBMA und hat eine Reinheit von 999,9 (24 Karat).

easygold24 sendet das Gold wahlweise physisch diskret verpackt zu oder verwahrt es auf Wunsch ohne weitere Kosten sicher in modernsten Hochsicherheitstrakten und Tresoranlagen an einem Ort Ihrer Wahl.

