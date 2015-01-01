-
Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für Erwachsene
Zahnzusatzversicherungen bieten Erwachsenen einen finanziellen Schutz vor hohen
Zahnarztkosten, insbesondere bei teuren Behandlungen wie Implantaten und
professioneller Zahnreinigung.
Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten, sodass
Patienten oft auf hohen Eigenanteilen sitzen bleiben. Eine Zahnzusatzversicherung
kann hier sinnvoll Abhilfe schaffen.
Kosten für Implantate
Implantate sind eine gängige Methode, um fehlende Zähne zu ersetzen. Die Kosten für
ein Implantat können jedoch erheblich sein. Beispielsweise setzt sich der
Rechnungsbetrag einer Implantatversorgung insgesamt auf etwa 4.847 Euro
zusammen, einschließlich Knochenaufbau, implantologischer Leistungen,
Materialkosten und Zahnersatz auf dem Implantat. Die gesetzliche
Krankenversicherung übernimmt hiervon nur einen Teil, sodass Patienten mit hohen
Eigenanteilen rechnen müssen. Eine Zahnzusatzversicherung kann hier bis zu 100 %
der Kosten übernehmen, je nach Tarif. Zahnzusatzversicherung – Vergleich
Prophylaxe und Zahnreinigung
Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung ist wichtig, um Zahnkrankheiten
vorzubeugen und die Zahngesundheit zu erhalten. Die gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen diese Leistung meist nicht oder nur teilweise. Zahnzusatzversicherungen
können hier bis zu 200 Euro pro Jahr erstatten, je nach Tarif (lvm.de). Dies entlastet
Patienten finanziell und fördert die Zahngesundheit.
Kosten und Tarife
Die Kosten für eine Zahnzusatzversicherung variieren je nach Tarif und Anbieter. Gute
Tarife für Erwachsene beginnen bei etwa 7,78 Euro pro Monat (check24.de). Es ist
wichtig, die verschiedenen Tarife zu vergleichen, um den passenden Schutz zu finden.
Dabei sollten neben den Kosten auch die abgedeckten Leistungen und eventuelle
Wartezeiten berücksichtigt werden.
Fazit
Eine Zahnzusatzversicherung kann Erwachsenen helfen, hohe Zahnarztkosten zu
vermeiden und die Zahngesundheit langfristig zu erhalten. Besonders bei teuren
Behandlungen wie Implantaten und regelmäßiger Zahnreinigung ist sie eine sinnvolle
Investition. Ein Vergleich der verschiedenen Tarife lohnt sich, um den individuell
passenden Schutz zu finden. Mehr Informationen hier: Zahnzusatz-Versicherung24
