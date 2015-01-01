  • Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für Erwachsene

    Zahnzusatzversicherungen bieten Erwachsenen einen finanziellen Schutz vor hohen
    Zahnarztkosten, insbesondere bei teuren Behandlungen wie Implantaten und
    professioneller Zahnreinigung.

    BildDie gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten, sodass
    Patienten oft auf hohen Eigenanteilen sitzen bleiben. Eine Zahnzusatzversicherung
    kann hier sinnvoll Abhilfe schaffen.

    Kosten für Implantate

    Implantate sind eine gängige Methode, um fehlende Zähne zu ersetzen. Die Kosten für
    ein Implantat können jedoch erheblich sein. Beispielsweise setzt sich der
    Rechnungsbetrag einer Implantatversorgung insgesamt auf etwa 4.847 Euro
    zusammen, einschließlich Knochenaufbau, implantologischer Leistungen,
    Materialkosten und Zahnersatz auf dem Implantat. Die gesetzliche
    Krankenversicherung übernimmt hiervon nur einen Teil, sodass Patienten mit hohen
    Eigenanteilen rechnen müssen. Eine Zahnzusatzversicherung kann hier bis zu 100 %
    der Kosten übernehmen, je nach Tarif. Zahnzusatzversicherung – Vergleich

    Prophylaxe und Zahnreinigung

    Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung ist wichtig, um Zahnkrankheiten
    vorzubeugen und die Zahngesundheit zu erhalten. Die gesetzlichen Krankenkassen
    übernehmen diese Leistung meist nicht oder nur teilweise. Zahnzusatzversicherungen
    können hier bis zu 200 Euro pro Jahr erstatten, je nach Tarif (lvm.de). Dies entlastet
    Patienten finanziell und fördert die Zahngesundheit.

    Kosten und Tarife

    Die Kosten für eine Zahnzusatzversicherung variieren je nach Tarif und Anbieter. Gute
    Tarife für Erwachsene beginnen bei etwa 7,78 Euro pro Monat (check24.de). Es ist
    wichtig, die verschiedenen Tarife zu vergleichen, um den passenden Schutz zu finden.
    Dabei sollten neben den Kosten auch die abgedeckten Leistungen und eventuelle
    Wartezeiten berücksichtigt werden.

    Fazit

    Eine Zahnzusatzversicherung kann Erwachsenen helfen, hohe Zahnarztkosten zu
    vermeiden und die Zahngesundheit langfristig zu erhalten. Besonders bei teuren
    Behandlungen wie Implantaten und regelmäßiger Zahnreinigung ist sie eine sinnvolle
    Investition. Ein Vergleich der verschiedenen Tarife lohnt sich, um den individuell
    passenden Schutz zu finden. Mehr Informationen hier: Zahnzusatz-Versicherung24

    Welche Zahnzusatzversicherung ist die beste? Dieser Frage widmet sich dieses Projekt.
    Welche Zahnzusatzversicherung mit welchen Tarifleistungen die beste ist, kann man pauschal nicht sagen. Die Antwort auf diese Frage hängt vom Zustand der Zähne ab und von den Wünschen des jeweiligen Versicherten.
    Der Eine will einen 100%igen Rundumschutz für alles und der Andere lediglich einen Tarif, der zwar die Prophylaxe abdeckt, aber nur einen Teil der Kosten für Zahnersatz. Der Nächste möchte Kieferortopädie abgedeckt haben. Einzelheiten finden Sie in unserem Tarifvergleich mit über 172 einzelnen Tarifen.

