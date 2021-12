Wie sinnvoll ist Twitter für seriöse Unternehmen?

Twitter bietet hervorragende Möglichkeiten für seriöse Unternehmen, seine Zielgruppe zu erreichen, wenn die Strategie dafür stimmt. Jetzt professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.

Schindellegi, 07.12.2021 – Twitter effektiv als Kommunikationsmittel einsetzen

Viele kennen Twitter nur als schrilles Kommunikationsmedium von Stars und Politikern, die unbedingt auffallen wollen. Dabei ist der Social Media Dienst längst etwas ganz Anderes, und bietet gerade auch für angesehene und konservative Unternehmen zeitgemäße Möglichkeiten der Kommunikation mit der jeweiligen Zielgruppe.

Wichtig ist allerdings, das Twitter Marketing professionell und maßgeschneidert auf das Unternehmen zuzuschneiden. Dann kann Twitter für Unternehmen gerade heute eine hocheffiziente Marketing Maßnahme sein. Es ist keinesfalls so, dass nur Unternehmen der Medienbranche und Start-ups Twitter für Unternehmen nutzen sollten. Twitter bietet die Möglichkeit, bestimmte Zielgruppen effektiver und schneller als auf vielen anderen Plattformen zu erreichen.

Viele Möglichkeiten auch für klassische Unternehmen

Twitter nimmt unter den Social Media Kanälen eine absolute Sonderstellung ein. Die Stärke von Twitter liegt in seiner Schnelligkeit und der damit verbundenen Aktualität. In keinem anderen Social Media Portal werden Neuigkeiten so schnell und effektiv verbreitet, und erhalten eine so starke Aufmerksamkeit. Inzwischen hat Twitter lt. Medienberichten annähernd 330 Millionen Nutzer, wohlgemerkt, aktive Nutzer, also keine Karteileichen.

Für Unternehmen ist es daher wichtig, zu verstehen, was zeitgemäßes Twitter Marketing bedeutet, und wie sich dies in die gesamte Social Media Strategie einbetten lässt. Hier geht es darum, die einzelnen Kanäle so zu „bespielen“, dass ihre Stärken voll zur Geltung kommen. Bei Facebook und Instagram geht es oft vordringlich darum, Likes zu generieren und die Fangemeinde an Followern zu vergrößern und mit vielen audiovisuellen Inhalten zu bespielen. Twitter hat dagegen vor allem eine informative Komponente. Es geht weniger darum, Likes zu sammeln, sondern darum, seine Zielgruppe über Twitter schnell und seriös zu informieren.

Twitter ist ideal, um Firmenmeldungen schnell zu kommunizieren. Dabei ist es kein Widerspruch, auch gut gemachte Videoinhalte zu integrieren, aber die Meldung selbst ist oft die Hauptsache. Hier spielt die enorme Reichweite, die Twitter hat eine zentrale Rolle. Es kann daher ein sinnvolles Ziel sein, die Anzahl der Follower stetig zu erhöhen.

Tweet, Reetweet, Hashtag – die Reichweite zählt

Darüber hinaus bietet Twitter eine sehr einfache Form der Weiterverbreitung an (Retweet), dadurch lässt sich die Reichweite noch einmal extrem erhöhen. Voraussetzung ist, dass der Tweet so geschrieben ist, dass die Follower sich zur Weitergabe oder zu Retweets entschließen.

Hier kommt eine weitere Form der Reichweitenvergrößerung ins Spiel, die Nutzung von Hashtags, das sind nichts Anderes als speziell kreierte Schlagwörter, die inzwischen wie selbstverständlich in Tweets eingebaut werden. Gelingt es zum Beispiel ein eigenes Unternehmens Hashtag gut zu platzieren und die Follower zur Nutzung zu motivieren, ergibt sich eine nochmals deutlich höhere Aufmerksamkeit.

Außerdem setzen smarte Unternehmen darauf, die Zahl der Multiplikatoren zu erhöhen wird. Das sind Influencer und Nutzer, die die Twitter Meldungen des Unternehmens weiterleiten und teilen. Damit wird die Wirkung einer Unternehmensmeldung erheblich erhöht, weil auch die Verbreitung erhöht wird.

Agentur für Twitter Marketing

Fanslave.eu ist als Dienstleiter daher ideal auch für bereits eingeführte Unternehmen, die mit der Zeit gehen wollen und mit einem seriösen und hochwertigen Twitter Auftritt den Schritt zu einer modernen Kunden-Kommunikation gehen wollen. Fanslave.eu ist dabei mit seinem Know-how der Experte der Twitter für Unternehmen zum Erfolg macht. Twitter Marketing muss intelligent sein, um effektiv zu sein. Der Dienstleister bringt dabei die notwendigen Erfahrungen mit, die keine eigenen Mitarbeiter quasi nebenbei ersetzen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

