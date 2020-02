Wie tausende Frauen die Chance haben, endlich glücklich zu werden

Coach Sophie verhilft zu einem glücklichen Leben und einem „leichterem“ Ich.

Nach langjähriger Praxiserfahrung stellt die Gründerin nun einen in Deutschland bisher einmaligen 3-Säulen Ansatz vor.

Viele Menschen sind körperlich und mental extrem gestresst.Termindruck, die stetig zunehmende und enorme Anzahl von E-Mails und Meetings und die ständige berufliche und private Erreichbarkeit. Somit müssen auch in der Freizeit permanent Entscheidungen und Prioritäten getroffen werden, da wenig Zeit für Familie, Partnerschaft und Sport bleibt. Seinen eigenen Ausgleich zu finden, steht hinten an.

So ist es keine Überraschung, dass Beruf, Privatleben und man selbst nicht mehr im Gleichgewicht sind. Es ist ein Spagat, der langfristig zermürbt.

Uns ist dieser Druck mal mehr und mal weniger bewusst.Viel zu lange hängen wir in dieser Alltagsschleife fest und tragen diese Last auf unseren Schultern. Warum? Weil wir denken: „Das wird schon wieder.“

Wie lange wollen wir das noch hinnehmen? Wie lange wollen wir uns schlecht fühlen? Bis es irgendwann zu viel ist? Zu viel für den Körper? Zu viel für den Kopf?

Wir kommen oft erst dann ins Handeln, wenn es zu spät ist – das sollten wir ändern.

Wenn uns etwas seit Längerem auf der Seele liegt, immer noch bedrückt und wir uns eine Veränderung herbei sehen, dann melden Sie sich bei Coach Sophie.

Sie hilft Ihnen, ihrem körperlichen und mentalen Stress ein Ende zu setzen.

Starten Sie genau heute. Genau hier. Und genau jetzt!

coach-sophie.de

