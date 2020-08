Wie und wo finde ich Top-Fachkräfte? S&P Online Schulung

Fach- und Führungskräfte einfach finden

Die nächsten Termine:

01.10.2020 Online Schulung

05.11.2020 Online Schulung

19.11.2020 Online Schulung

Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.

Seminarprogramm:

Recruiting – Top-Kandidaten richtig ansprechen

> Positioniere Dich! Attraktiv als Arbeitgeber

> Cultural Fit: Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor in der Personalgewinnung

> Kandidatenansprache: Mehr Bewerber durch bessere Stellenanzeigen

> Nutze die entscheidenden Werkzeuge für ein professionelles Recruiting!

> Zwei Recruiting-Ansätze: Werben und Suchen

> Verknüpfung von Online- und Offline-Recruiting

> Erfolgreicher Einsatz von Karrierewebseiten, Online Jobbörsen und Karriere-Blogs

> In welchen Netzwerken findest Du den geeigneten Bewerber?

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Personal Recruiting die S&P Tool Box mit:

+ S&P Leitfaden: Mit der richtigen Stellenausschreibung mehr Bewerbungen erhalten

+ S&P Check: Wie fit ist Dein Internetauftritt für die Personalsuche?

Erfolgreiche Personalsuche mit der richtigen Suchstrategie

1. Wie finde ich die passende Suchstrategie?

Zusammen mit den Teilnehmern wird Schritt für Schritt nach gewünschten Bewerberprofilen gesucht.

2. Was ist Bewerbern bei der online-Suche wichtig?

Nach welchen Begriffen wird gesucht? Was erzeugt Aufmerksamkeit? Wie werden aus Interessenten Bewerber? Welche Informationen interessieren die Bewerber am meisten?

Employer Branding – Attraktiv als Arbeitgeber

> Der Matchingprozess: Mit der VeSiEr-Methode die Kandidaten treffsicher auswählen

> Was Arbeitgeber wirklich attraktiv macht

> Wie tickt Dein Unternehmen?

> Information, Transparenz und Ansprechpartner

> Digital Natives: Erwartungen der Generation Y und Z

> Work Life Balance: Arbeitszeit, Verantwortung und Selbstbestimmung

> Nutze die besten Fragetechniken und Fragestrategien!

> Interviews mit internationalen Kandidaten führen

> Culture Map: Wie navigierst Du durch kulturelle Unterschiede?

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Personal Recruiting die S&P Tool Box mit:

+ S&P Leitfaden: Top-Maßnahmen im Recruiting auf einen Blick

+ S&P Leitfaden: Bewerber-Interviews richtig führen

+ S&P Checkliste: Dos und Don`ts in Bewerberinterviews

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Personal findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

