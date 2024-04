Wie warme Semmeln geht Gold über den Ladentisch

Das Handelsunternehmen Costco verkauft in den USA Goldbarren und Silbermünzen.

Seit Herbst 2023 verkauft Costco Goldbarren an seine Mitglieder. Und der Andrang ist gigantisch. Oktober und November wurde Gold im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar verkauft. Nun sollen es Goldbarren im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar monatlich sein. Auch Silbermünzen sind sehr begehrt. 25 Stück Silbermünzen gibt es für rund 680 US-Dollar. Auch die Ein-Unzen-Barren aus fast reinem 24-karätigen Gold werden online an Mitglieder verkauft. Etwa zwei Prozent über dem Kassakurs liegt der Preis, also bei ungefähr 2.400 US-Dollar je Unze. Dieses Jahr sind die Spotpreise um mehr als 13 Prozent nach oben gegangen. Eine anhaltende Inflationsrate und die Finanzlage in den USA sorgen für Andrang im sicheren Hafen Gold. Die Schuldenlast der USA wächst und macht etwa 34,6 Billionen US-Dollar aus. Dazu kommen die Unruhen in Osteuropa und im Nahen Osten. Nicht nur für Zentralbanken, sondern auch für private Anleger bietet Gold eine sinnvolle Absicherung im Portfolio.

Die starken Goldkäufe der Zentralbanken sind sicher mitverantwortlich für den hohen Goldpreis. Auch wenn sich die Zentralbanken im bisherigen Jahresverlauf etwas zurückgehalten haben, so rechnen Analysten damit, dass die Zukäufe in diesem Bereich noch dieses Jahr anziehen werden. Silber folgt in der Regel preislich dem Gold nach. Rechnet man die erhöhte Nachfrage nach Solarmodulen hinzu, sollte Silber ebenso wie Gold glänzen. 2023 hat der Goldpreis mehrmals das Niveau von 2.000 US-Dollar überschritten. Doch nun ist das Testen dieser Marke erst mal Vergangenheit, der Goldpreis hat neue Höhen erklommen. Laut der US-Notenbank wird es dieses Jahr drei Zinssenkungen geben, die Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft scheinen sich zu verbessern und die Geldentwertung zeigt sich hartnäckig, wie die jüngsten US-Inflationszahlen zeigten. Weil Gold gerade richtig Freude macht, soll ein Blick auf Goldunternehmen nicht fehlen.

In British Columbia, Kanada arbeitet Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resources-ltd/ – an der Wiederbelebung zweier früher produzierenden Goldprojekte.

U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – besitzt das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska. Es handelt sich um eine der größten unerschlossenen Gold-Kupfer-Ressourcen in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -)

