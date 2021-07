Wie werden eigentlich die piccobello-Hundewindeln hergestellt?

In unserem neuen Film können sie uns bei der Herstellung der piccobello-Hundewindeln über die Schulter schauen. Schritt für Schritt verfolgen Sie mit, wie unsere Qualitäts-Hundewindel entsteht.

Von A-Z in Handarbeit, mit viel Sorgfalt und handwerklichem Können werden die verschiedenen Modelle genäht. Im neuen piccobello-Film wird gezeigt, wie die Hundewindel entsteht.

Die piccobello Hundewindeln und alle anderen piccobello Hundeprodukte sind in erster Linie für die Bedürfnisse des Hundes konzipiert. Sie sind weich und anschmiegsam und aus hochwertigem Viscosejersey gefertigt, damit die Windeln für den Hund nicht störend wirken oder seine Bewegungsfreiheit einschränken. Die Hundewindeln sind elastisch und flexibel durch die Bindetechnik. So sind sie passend für alle Hunde, egal welcher Rasse, Größe oder Statur.

Saugstark durch ein eingenähtes Vlies, ist die Hundewindel dennoch atmungaktiv. Dafür sorgt der spezielle High-Tech-Stoff der Einlagetasche, der die Feuchtigkeit weiterleitet und extrem schnell trocknet. So bleibt die dem Hundekörper zugewandet Seite angenehm trocken.

Und der spezielle Schnitt macht die piccobello Hundewindel auch optisch kaum wahrnehmbar.

Unsere Stoffe und die verwendeten Materialien werden allesamt in Deutschland produziert. Durch den persönlichen Kontakt zu den Herstellern ist eine gleichbleibende hohe Qualität garantiert und die Lieferwege bleiben kurz.

Hohe Qualität, faire Löhne und Nachhaltigkeit sind uns wichtig.

Auf der neuen Seite «Über die Schulter geschaut» zeigen wir Ihnen ausserdem die verschiedenen Arbeitsschritte beim Herstellen der Hundewindel im Detail.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

piccobello-Hundewindel

Frau Anne Fischer

Lettenweg 33

79400 Kandern

Deutschland

fon ..: (0)3222-8839930

web ..: http://www.piccobello-hundewindel.de

email : kontakt@piccobello-hundewindel.de

piccobello-Hundewindel stellt waschbare Hundewindeln für Rüden und Hündinnen, Inkontinenzmatten und weitere Zusatzprodukte für inkontinente Hunde und läufige Hündinnen her.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

piccobello-Hundewindel

Frau Anne Fischer

Lettenweg 33

79400 Kandern

fon ..: (0)3222-8839930

web ..: http://www.piccobello-hundewindel.de

email : kontakt@piccobello-hundewindel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

P2 Gold: Arbeit auf Gold-Kupfer-Projekt Gabbs beginnt