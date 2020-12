Wie wird die Welt im Jahr 2021 sein

Mit einer allmählichen Erholung der Wirtschaft rechnen Experten. Vorreiter und Wegbereiter wird dabei China sein.

Für Europa und die USA wird eher mit einer langsameren Erholung der Wirtschaftssituation gerechnet. Wichtige Themen werden neue Technologien, der Kampf gegen den Klimawandel sowie Infrastrukturbelange sein. Für Anleger dürfte weiterhin ein breit angelegtes Portfolio von Bedeutung sein, die Möglichkeit sich in kurzer Zeit neu zu orientieren, aber auch die Eigenschaft in Krisen ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen.

China leuchtet wie ein Stern im Dunkeln, wenn es um wirtschaftlichen Aufschwung geht. Dort erholt sich die Wirtschaft kontinuierlich, die Nachfragesituation verbessert sich zusehends. Ähnlich sollte sich die Lage auch in Europa entwickeln. Nach den äußerst turbulenten Monaten an der Börse steht fest, dass in Gold Investierte im Pandemie-Jahr Gewinner sind.

Die Deutsche Bank beispielsweise geht davon aus, dass 2021 ein aktienfreundliches Umfeld bieten wird. Besonders Branchen wie Industrie, Automobil sowie Metall- und Bergbau sollten die Profiteure der Konjunkturerholung werden. Der Dow Jones hat ein Allzeithoch erreicht. Der Dax und der EuroStoxx50 sind auf dem besten Weg dazu. Das Niveau vor der Pandemie sollte also bald wieder erreicht werden. Da Anleihen wohl noch geraume Zeit unter den niedrigen Zinsen leiden werden, sollte der Blick auf Aktien geworfen werden. Zwar ist das Risiko größer, doch auch der Gewinn mit soliden Werten wie beispielsweise Mawson Gold oder Maple Gold Mines.

Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=f-IryY17Rh4 – ist mit seinen aussichtsreichen Projekten in Rajapalot, Finnland (Gold und Kobalt) und in den australischen Victorian Goldfields (Goldprojekte) vertreten.

In Quebec arbeitet Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=59vZ3HUm-EE&t=318s -, unterstützt von Agnico Eagle, am Douay-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel. Dabei handelt es sich um eine der größten unerschlossenen Goldressourcen in Quebec.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold und Maple Gold Mines.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

