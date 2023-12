Wieviel Uran gibt es?

Ob beim Uran eine maximale Produktionsrate bereits eingetreten ist, darüber besteht keine Einigkeit.

Der Peak bei Uran könnte bereits in den 1980er Jahren eingetreten oder auch erst 2035 passieren. 2017 etwa, ging man von identifizierten Uranreserven von rund acht Millionen Tonnen aus. Das Uran-235-Isotop wird im Kernreaktor gespalten. Dabei produziert jedes Kilo Uran so viel Energie wie etwa 2700 Tonnen Kohle. Das Uran-235 macht jedoch nur 0,7 Prozent der Masse des natürlichen Urans aus. Uran-235 ist nicht erneuerbar. Zu 99,3 Prozent besteht das Uran aus dem Isotop 238. Reines Uranmetall wurde erstmalig 1841 vom Franzosen Eugene Peligot gewonnen.

Noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Uranverbindungen zum Färben von Keramik und Glas genutzt. Die Radioaktivität des Urans fand 1896 Antoine Henri Becquerel heraus. Heute im Zuge des Klimawandels erlebt die Atomenergie eine Renaissance, ablesbar auch am deutlich gestiegenen Uranpreis. Denn heute dient Uran fast ausschließlich für die Nutzung in Atomkraftwerken. Vor Jahren wurde es im Zuge der nuklearen Abrüstung von militärischen in zivile Zwecke umgewandelt.

Die aktuellen Uranreserven können die Menschen für eine fast unendlich lange Zeit mit Energie versorgen. Wie lange Uran noch reicht, da schwanken die Zahlen sehr stark, da es auf den finanziellen Aufwand für die Gewinnung ankommt, der notwendig ist. Steigt der Preis, dann geht auch die Menge der wirtschaftlich nutzbaren Reserven nach oben. Kernkraft ist sauber, nachhaltig und zuverlässig und viele Staaten setzen darauf.

Ein steigender Uranbedarf wird allgemein prognostiziert, denn die Zahl der Kernreaktoren steigt an, während gleichzeitig die Vorräte kleiner werden. Da könnte sich ein Engagement bei Uranunternehmen wie Consolidated Uranium oder IsoEnergy lohnen.

Consolidated Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/consolidated-uranium-inc/ – besitzt Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und in den USA und fusioniert gerade mit IsoEnergy.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – besitzt im Athabascabecken in Saskatchewan sehr hochwertige Uranprojekte, darunter die hervorragende Hurricane-Lagerstätte.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen.

