Wild Bunch und Commerzbank vereinbaren Kreditlinie über 35 Millionen Euro

Berlin und Paris, (10. Juni 2020) – Der europäische Medienkonzern Wild Bunch AG mit Sitz in Berlin und Paris und die Commerzbank AG einigen sich auf eine Darlehensfinanzierung von bis zu 35 Millionen Euro mit Fälligkeit Oktober 2022. Das Darlehen ist wichtiger Bestandteil der Finanzstrategie der europäisch agierenden Film- und Mediengruppe und wird zur Refinanzierung eines bestehenden Bankkredits sowie zur Stärkung der Gruppe für die Umsetzung strategischer Maßnahmen verwendet.

Vincent Grimond, Vorstand der Wild Bunch AG, erklärt: „Dieses Darlehen ist das Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Filmspezialisten des Medienteams der Commerzbank. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns die Commerzbank als einer der größten Film- und Medienfinanzierer in Europa entgegengebracht hat – ein bevorzugter Bankpartner für die Zukunft.

Über Wild Bunch (www.wildbunch.eu)

Die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Wild Bunch AG ist ein renommiertes europäisches Independent-Filmverleih- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Erwerb, (Co-)Produktion, Direktvertrieb und internationaler Vertrieb von Filmen und TV-Serien tätig. Die Gesellschaft verwaltet eine Gesamtbibliothek mit mehr als 2.500 Titeln und hat ein europaweites Vertriebsnetz in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Österreich entwickelt.

